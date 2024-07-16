ЄС "дуже скоро" представить план щодо $50 млрд для України із заморожених активів РФ, - єврокомісар Джентілоні

Європейська комісія "дуже скоро" представить проєкт плану щодо надання Україні кредитів на суму 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За його словами, план допомоги Україні, що ґрунтується на використанні прибутків від заморожених російських активів, буде обговорюватися міністрами фінансів і главами центральних банків країн "Групи семи" в Ріо-де-Жанейро наступного тижня.

Початок цього процесу є дуже нагальним. Саме тому, а також через зустріч G7 наступного тижня, Комісія інтенсивно працює над тим, щоб пропозиція була на столі якнайшвидше, тобто дуже скоро", - наголосив Джентілоні.

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Єврокомісар додав, що план Єврокомісії акцентує "безперервність підтримки України", оскільки ЄС хоче дати чіткий сигнал, що "країни G7 та інші країни світу продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

Зазначається, що ЄС шукає способи обійти протидію підтримці України з боку Угорщини, найбільш проросійської країни ЄС, яка нині головує у блоці. Будапешт став на заваді мільярдів євро терміново необхідної військової допомоги для Києва.

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