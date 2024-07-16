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ЄС "дуже скоро" представить план щодо $50 млрд для України із заморожених активів РФ, - єврокомісар Джентілоні

Єврокомісар  Паоло Джентілоні,

Європейська комісія "дуже скоро" представить проєкт плану щодо надання Україні кредитів на суму 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За його словами, план допомоги Україні, що ґрунтується на використанні прибутків від заморожених російських активів, буде обговорюватися міністрами фінансів і главами центральних банків країн "Групи семи" в Ріо-де-Жанейро наступного тижня.

Початок цього процесу є дуже нагальним. Саме тому, а також через зустріч G7 наступного тижня, Комісія інтенсивно працює над тим, щоб пропозиція була на столі якнайшвидше, тобто дуже скоро", - наголосив Джентілоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає перший транш допомоги із доходів від російських активів за кілька тижнів, - Єврокомісія

Єврокомісар додав, що план Єврокомісії акцентує "безперервність підтримки України", оскільки ЄС хоче дати чіткий сигнал, що "країни G7 та інші країни світу продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

Зазначається, що ЄС шукає способи обійти протидію підтримці України з боку Угорщини, найбільш проросійської країни ЄС, яка нині головує у блоці. Будапешт став на заваді мільярдів євро терміново необхідної військової допомоги для Києва.

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Автор: 

Єврокомісія (2192) допомога (8483) Євросоюз (13767) Джентілоні Паоло (10) заморожені активи (591)


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Топ коментарі
+1
Це як з F-16. Вже в дорозі...
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16.07.2024 14:31 Відповісти
+1
про вступ у єс і нато щось давно не писали.
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16.07.2024 14:41 Відповісти
+1
"дуже нескоро" брат дєрьмака представить план куди ці мільярди зникли ,заразом з ним і його собратєльніками ))
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16.07.2024 14:42 Відповісти
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о Богі..... ЄС така моторна контора що років за 200 буде..
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16.07.2024 14:29 Відповісти
Це як з F-16. Вже в дорозі...
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16.07.2024 14:31 Відповісти
F-16 - це зброя перемоги. Захід ще не вирішив коли саме Україна має перемогти.
Але обіцяли до кінця літа перші пташки злетять в Українське небо Криму!
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16.07.2024 15:06 Відповісти
Не вирішив кажете? А чого чекають? Коли трамп увійде в Білий Дім?
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16.07.2024 20:05 Відповісти
Не кого а що.
"Вирізання" росії з світової єкономіки - це тонка хірургічна операція.
Чекають ослаблення російської єкономіки до межі коли її крах мало вплине на світову ділову активність.
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17.07.2024 12:01 Відповісти
про вступ у єс і нато щось давно не писали.
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16.07.2024 14:41 Відповісти
"дуже нескоро" брат дєрьмака представить план куди ці мільярди зникли ,заразом з ним і його собратєльніками ))
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16.07.2024 14:42 Відповісти
Пропонуєш не брати?
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16.07.2024 15:04 Відповісти
Невздумайте. В Україні багато грошей і вона може сама, без будь якої допомоги закупати зброю та б/к до неї.
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16.07.2024 14:49 Відповісти
Кредит і допомога це різні речі.
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16.07.2024 15:30 Відповісти
 
 