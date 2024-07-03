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Новини Допомога Україні
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США ще не визначили суму, яку виділять Україні за рахунок доходів від заморожених активів РФ, - Politico

США ще думають, яку суму передати Україні від заморожених активів РФ

Сполучені Штати поки що не визначили суму коштів Україні, які будуть виплачені з надходжень, отриманих від заморожених російських активів. Сьогодні цю тему обговорюватимуть очільники казначейств країн G7.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Як нагадало видання, у червні лідери країн "Великої сімки" домовилися, що кожен із них спрямує Україні свій кредит, який буде погашений за рахунок щорічного прибутку, одержуваного від заморожених російських активів до кінця року.

Однак Вашингтону ще належить вирішити, яку суму може виділити держава, сказав один із чиновників ЄС на умовах анонімності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вісім країн приєдналися до рішення ЄС про конфіскацію прибутків від заморожених активів Росії, - Боррель 

Потрібна згода Конгресу США

При цьому США необхідно отримати схвалення Конгресу. Але у законодавців немає особливого бажання залучати їх до цього процесу, оскільки протидія республіканців може затягнути його до кінця року.

Водночас Євросоюз запропонував кілька варіантів, щоб обмежити ризики Вашингтона.

"Однак технократи можуть зробити лише дуже багато - їхні політичні господарі мають остаточне право вирішувати, скільки кожна країна може дати Україні", - додає Politico

Читайте також: Боррель підтвердив домовленість у ЄС про 1,4 млрд євро із доходів від заморожених активів РФ на зброю для України

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив, що Україна отримає 50 млрд доларів США із заморожених активів РФ.

Автор: 

G-7 G7 (1046) США (23360) заморожені активи (578)


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Топ коментарі
+7
і що цікаво, чим більше нам виділяють грошей, тим гірша ситуація.
світла нема, вже по 12 годин.
ціни переписують, кожного тижня.
на фронті, ми відступаємо кожної доби.
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03.07.2024 11:20 Відповісти
+6
Оманські домовленості виконуються за планом.
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03.07.2024 11:24 Відповісти
+5
прострочений зе!поц, сказав, що до кінця року підготує план миру.
так, що готуємось, до капітуляції.
а яка різниця: новий год або новий рік? святий миколай або дєд мороз. 25 грудня або 7 января.
головне, що б було світло.
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03.07.2024 11:26 Відповісти
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Ми почекаємо до Різдва.
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03.07.2024 11:15 Відповісти
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03.07.2024 11:18 Відповісти
прострочений зе!поц, сказав, що до кінця року підготує план миру.
так, що готуємось, до капітуляції.
а яка різниця: новий год або новий рік? святий миколай або дєд мороз. 25 грудня або 7 января.
головне, що б було світло.
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03.07.2024 11:26 Відповісти
а яка різниця: є світло, чи нема світла?...
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03.07.2024 11:41 Відповісти
то другоє...
а, взагалі, всє усталі от вайни!
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03.07.2024 12:01 Відповісти
і що цікаво, чим більше нам виділяють грошей, тим гірша ситуація.
світла нема, вже по 12 годин.
ціни переписують, кожного тижня.
на фронті, ми відступаємо кожної доби.
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03.07.2024 11:20 Відповісти
Оманські домовленості виконуються за планом.
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03.07.2024 11:24 Відповісти
світла у нас немає вже по 14 і більше годин, до планових відключень по 12-14 годин, додалася ще негода, напередодні електрики небуло практично 2 доби підряд !!!
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03.07.2024 11:30 Відповісти
США ще не визначили суму, яку виділять....
єрмакові все мало
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03.07.2024 11:31 Відповісти
Так в США отлично знают, как ****** зелёные ушлёпки.
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03.07.2024 12:23 Відповісти
 
 