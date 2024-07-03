США ще не визначили суму, яку виділять Україні за рахунок доходів від заморожених активів РФ, - Politico
Сполучені Штати поки що не визначили суму коштів Україні, які будуть виплачені з надходжень, отриманих від заморожених російських активів. Сьогодні цю тему обговорюватимуть очільники казначейств країн G7.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Як нагадало видання, у червні лідери країн "Великої сімки" домовилися, що кожен із них спрямує Україні свій кредит, який буде погашений за рахунок щорічного прибутку, одержуваного від заморожених російських активів до кінця року.
Однак Вашингтону ще належить вирішити, яку суму може виділити держава, сказав один із чиновників ЄС на умовах анонімності.
Потрібна згода Конгресу США
При цьому США необхідно отримати схвалення Конгресу. Але у законодавців немає особливого бажання залучати їх до цього процесу, оскільки протидія республіканців може затягнути його до кінця року.
Водночас Євросоюз запропонував кілька варіантів, щоб обмежити ризики Вашингтона.
"Однак технократи можуть зробити лише дуже багато - їхні політичні господарі мають остаточне право вирішувати, скільки кожна країна може дати Україні", - додає Politico
Нагадаємо, раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив, що Україна отримає 50 млрд доларів США із заморожених активів РФ.
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так, що готуємось, до капітуляції.
а яка різниця: новий год або новий рік? святий миколай або дєд мороз. 25 грудня або 7 января.
головне, що б було світло.
а, взагалі, всє усталі от вайни!
світла нема, вже по 12 годин.
ціни переписують, кожного тижня.
на фронті, ми відступаємо кожної доби.
єрмакові все мало