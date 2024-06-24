Боррель підтвердив домовленість у ЄС про 1,4 млрд євро із доходів від заморожених активів РФ на зброю для України

Рада Європейського Союзу погодила рішення надати Україні 1,4 млрд євро від заморожених російських активів. Гроші підуть переважно на закупівлю зброї для ЗСУ.

Про це повідомив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Боррель підтвердив, що у ЄС досягли домовленості щодо використання доходів від російських активів на користь України.

"Міністри сьогодні погодили законодавчі рамки щодо використання прибутків від заморожених російських активів на наповнення Європейського фонду миру", - заявив головний дипломат ЄС.

Перший транш становитиме 1,4 млрд євро. Він стане доступний наступного місяця, а ще 1 млрд - до кінця року.

За словами Борреля, ці кошти будуть надані Україні на реалізацію трьох цілей: на протиповітряну оборону, боєприпаси і на підтримку української промисловості.

Крім цього, дипломат також повторив, що у ЄС знайшли спосіб обійти постійні спроби Угорщини заблокувати рішення.

"Ми розуміємо, що з юридичної точки зору, оскільки одна країна не брала участі у рішенні щодо використання активів, вона не може брати участі в ухваленні рішення про те, на які цілі їх спрямовувати. Зараз робота, яку нам ще треба зробити стосовно Європейського фонду миру, прискориться без цього блокуючого фактора. Лідери будуть говорити про це на наступному саміті", - заявив Боррель.

Раніше анонсувалося, що сьогодні, 24 червня 2024 року, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель планує офіційно оголосити про угоду стосовно спрямування до 1,4 мільярда євро, отриманих із прибутку від заморожених російських активів до Фонду допомоги Україні.

