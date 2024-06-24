Боррель подтвердил договоренность в ЕС о 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ на оружие для Украины

Совет Европейского Союза согласовал решение предоставить Украине 1,4 млрд евро от замороженных российских активов. Деньги пойдут преимущественно на закупку оружия для ВСУ.

Об этом сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран-членов, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Боррель подтвердил, что в ЕС достигли договоренности относительно использования доходов от российских активов в пользу Украины.

"Министры сегодня согласовали законодательные рамки по использованию доходов от замороженных российских активов на наполнение Европейского фонда мира", - заявил главный дипломат ЕС.

Первый транш составит 1,4 млрд евро. Он станет доступен в следующем месяце, а еще 1 млрд - до конца года.

По словам Борреля, эти средства будут предоставлены Украине на реализацию трех целей: на противовоздушную оборону, боеприпасы и на поддержку украинской промышленности.

Кроме этого, дипломат также повторил, что в ЕС нашли способ обойти постоянные попытки Венгрии заблокировать решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сийярто заявил, что Венгрия хочет обжаловать решение ЕС о 1,4 млрд евро помощи Украине от замороженных активов РФ

"Мы понимаем, что с юридической точки зрения, поскольку одна страна не участвовала в решении об использовании активов, она не может участвовать в принятии решения о том, на какие цели их направлять. Сейчас работа, которую нам еще предстоит сделать по Европейскому фонду мира, ускорится без этого блокирующего фактора. Лидеры будут говорить об этом на следующем саммите", - заявил Боррель.

Ранее анонсировалось, что сегодня, 24 июня 2024 года, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель планирует официально объявить о соглашении о направлении до 1,4 миллиарда евро, полученных из прибыли от замороженных российских активов в Фонд помощи Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС разработал механизм, который позволит обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины с использованием активов РФ, - Боррель