Боррель сегодня объявит о направлении 1,4 миллиарда евро в Фонд помощи Украине. Средства получены из прибыли от активов РФ, - Politico
Сегодня, 24 июня 2024 года, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель планирует официально объявить о соглашении о направлении до 1,4 миллиарда евро, полученных из прибыли от замороженных российских активов в Фонд помощи Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
По данным издания, процедура заключения сделки была успешно завершена в пятницу.
Это первый транш из того, что, как ожидается, станет регулярным потоком денежных средств. Кроме того, Венгрия не сможет заблокировать его, как это было с платежами за украинское оружие в рамках Европейского фонда мира.
Доходы будут направляться через страны-члены, которые будут действовать как "агенты по реализации" - это означает, что они будут закупать продукцию, которую Украина внесла в список приоритетных.
По словам трех дипломатов, среди стран, выбранных для этого транша, входят Германия, Чешская Республика и Дания. По словам двух дипломатов, Италия, Латвия, Румыния и Швеция, как ожидается, будут отвечать за следующий транш весной 2025 года.
