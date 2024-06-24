Боррель сьогодні оголосить про спрямування 1,4 мільярда євро до Фонду допомоги Україні. Кошти отримані з прибутку від активів РФ, - Politico

Сьогодні, 24 червня 2024 року, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель планує офіційно оголосити про угоду стосовно спрямування до 1,4 мільярда євро, отриманих із прибутку від заморожених російських активів до Фонду допомоги Україні.

За даними видання, процедуру укладення угоди було успішно завершено в п'ятницю.

Це перший транш із того, що, як очікується, стане регулярним потоком грошових коштів. Крім того, Угорщина не зможе заблокувати його, як це було з платежами за українську зброю в рамках Європейського фонду миру.

Доходи спрямовуватимуться через країни-члени, які діятимуть як "агенти з реалізації" - це означає, що вони закуповуватимуть продукцію, яку Україна внесла до списку пріоритетних.

За словами трьох дипломатів, серед країн, обраних для цього траншу, входять Німеччина, Чеська Республіка і Данія. За словами двох дипломатів, Італія, Латвія, Румунія і Швеція, як очікується, відповідатимуть за наступний транш навесні 2025 року.