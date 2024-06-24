УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10000 відвідувачів онлайн
Новини
419 2

Боррель сьогодні оголосить про спрямування 1,4 мільярда євро до Фонду допомоги Україні. Кошти отримані з прибутку від активів РФ, - Politico

Боррель виділить черговий транш Україні

Сьогодні, 24 червня 2024 року, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель планує офіційно оголосити про угоду стосовно спрямування до 1,4 мільярда євро, отриманих із прибутку від заморожених російських активів до Фонду допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За даними видання, процедуру укладення угоди було успішно завершено в п'ятницю.

Це перший транш із того, що, як очікується, стане регулярним потоком грошових коштів. Крім того, Угорщина не зможе заблокувати його, як це було з платежами за українську зброю в рамках Європейського фонду миру.

Доходи спрямовуватимуться через країни-члени, які діятимуть як "агенти з реалізації" - це означає, що вони закуповуватимуть продукцію, яку Україна внесла до списку пріоритетних.

Читайте: ЄС розробив механізм, який дозволить обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України з використанням активів РФ, - Боррель

За словами трьох дипломатів, серед країн, обраних для цього траншу, входять Німеччина, Чеська Республіка і Данія. За словами двох дипломатів, Італія, Латвія, Румунія і Швеція, як очікується, відповідатимуть за наступний транш навесні 2025 року.

Автор: 

Євросоюз (14018) Боррель Жозеп (1075) заморожені активи (603)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аби зелена шушваль не вкрала
показати весь коментар
24.06.2024 10:37 Відповісти
Все украдут, это все бесполезно. Новость про "винницкие дороги за двойную цену" тому доказательство. 500 млн только там украдено, а сколько воруется в масштабе страны?

Ну как так?
показати весь коментар
24.06.2024 18:00 Відповісти
 
 