Боррель: Україна отримає 2,5 мільярда євро від заморожених активів РФ. Першу частину – наступного тижня

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що наступного тижня Україна може отримати 2,5 млрд євро з доходів від заморожених російських активів.

Про це він повідомив журналістам перед початком засідання у Люксембурзі, передає Радіо Свобода.

"В нас є ці доходи від заморожених активів. Маємо шукати спосіб їх використання, уникаючи будь-якого блокування. У нас є процес, щоб це працювало швидко. Перший транш грошей надійде наступного тижня в липні. Другий – за кілька місяців. Ці гроші не можуть застрягти. Слід їх використовувати – ми маємо законну процедуру", – зазначив Боррель.

На прохання журналістів уточнити суму, Боррель сказав про 2,5 млрд євро: "Наступного тижня – одна частина з цих 2,5 млрд. Інша частина буде дещо пізніше".

Щодо того, в який спосіб гроші можуть бути використані без згоди Угорщини, глава європейської дипломатії зауважив, що юридична процедура існує, але слід обговорити її застосування з міністрами.

Раніше він заявив, що ЄС розробив юридичний обхідний шлях, щоб обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України коштом прибутків, отриманих від заморожених активів РФ цього року.

Читайте також: Україна отримає перші 1,5 мільярда євро доходів від заморожених активів РФ найближчим часом, – Домбровскіс

Нагадаємо, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.