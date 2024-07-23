Воздушные силы зафиксировали "Шахеды" на севере Украины
Вечером 22 июля россияне запустили по Украине ударные БпЛА.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ.
"Движение ударных БпЛА через Сумскую область! Направление - Черниговская область", - говорится в сообщении.
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Urs
показать весь комментарий23.07.2024 00:08 Ответить Мне нравится 2
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