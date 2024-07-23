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Воздушные силы зафиксировали "Шахеды" на севере Украины

шахед

Вечером 22 июля россияне запустили по Украине ударные БпЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Движение ударных БпЛА через Сумскую область! Направление - Черниговская область", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Черниговщине разведывательный дрон оккупантов, будет работать ПВО, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3541) Воздушные силы (2251)


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знов з Халіно злітають. Привіт обісраним саливонам.
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23.07.2024 00:08 Ответить
 
 