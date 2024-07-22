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Новости Война
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По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К

кинжал,кинджал

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К!", - предупредили в ПС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и некоторых регионах объявляли тревогу, была ракетная опасность (обновлено)

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воздушная тревога (776)


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таки пустив ракету.
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23.07.2024 00:13 Ответить
впевнений що ангарів у Саваслєйці кацапи не побудували, але долетіти туди гучним тихохідним пєпєлацем через насичену ППО московської області, або по майже у півтора рази довшій траєкторії через Ліпецьку-Тамбовську, зараз майже неможливо.
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23.07.2024 00:24 Ответить
Ваша обізнаність заслуговує на повагу але всі деталі навряд чи відомі широкому зашалу. Надіюсь, що "довго готується та швидко робиться".
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23.07.2024 00:32 Ответить
от якраз на ураження цих сраних Міг-31К сподівань дуже мало, бо дроном летіти від нашого кордону до Саваслєйки по прямій 700 км через/повз Тулу і Рязань, де повно різних підприємств ВПК і КТРВ, тобто повно різного ППО. А пуски вони роблять десь над Тульською або Тамбовською оластю, де встигають досягти потрібної швидкості для пуску, і зразу ж там і розвертаються. Тобто навряд чи нам вдасться ці борти до кінця війни уразити. Простіше буде відстрелити пару пілотів цих бортів десь на відпочинку, щоби боялись.
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23.07.2024 00:55 Ответить
 
 