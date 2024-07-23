В результате обстрелов Херсона 1 человек погиб еще 3 получили ранения

22 июля в результате российских обстрелов Херсона один человек погиб, три человека пострадали.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы городской военной администрации Романа Мрочко.

По состоянию на 21:00 в результате российской агрессии получили ранения три человека - мужчина 68 и две женщины 71 и 80 лет. Всем оказывается медицинская помощь.

Кроме того, в результате ночных обстрелов Днепровского района города погибла женщина.

Ранее сообщалось, что 21 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области.

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