РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4926 посетителей онлайн
Новости
441 0

В результате обстрелов Херсона 1 человек погиб еще 3 получили ранения

Наслідки обстрілів Херсона 22 липня

22 июля в результате российских обстрелов Херсона один человек погиб, три человека пострадали.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы городской военной администрации Романа Мрочко.

По состоянию на 21:00 в результате российской агрессии получили ранения три человека - мужчина 68 и две женщины 71 и 80 лет. Всем оказывается медицинская помощь.

Кроме того, в результате ночных обстрелов Днепровского района города погибла женщина.

Ранее сообщалось, что 21 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области.

Также смотрите: Более 15 раз оккупанты атаковали дронами-камикадзе и артиллерией Никопольщину: 5 раненых, повреждены дома, магазины, лаборатория, предприятия и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (26906) Херсон (2793) жертвы (2059)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 