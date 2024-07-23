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Boeing и "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотников

Безпілотник Boeing

Американская корпорация Boeing и украинское государственное авиационное предприятие "Антонов" подписали меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает их совместную работу по обслуживанию беспилотников, а также обучение и логистическую поддержку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет американское издание "Breaking Defense"

В обнародованном меморандуме для "Антонова" открывается возможность получить инженерную поддержку от Boeing. Кроме того, речь идет об обучении, логистической поддержке и техническом обслуживании беспилотников (в частности ScanEagle от Boeing).

Гендиректор Boeing Тед Колберт сообщил, что это соглашение "демонстрирует постоянное сотрудничество с "Антонов". В то же время гендиректор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов заявил, что сегодняшнее соглашение может способствовать дальнейшему развитию оборонной промышленности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хочет развивать с Аргентиной общую оборонную промышленность, - Зеленский

Автор: 

сотрудничество (749) ГП "Антонов" (142) Boeing (28)


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для дуже вумних.....Мемора́ндум (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. memorandum) - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування.
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23.07.2024 08:43 Ответить
кацапоїдам все одно, аби тільки десь своє лайно залишить: що в хаті бучанців, що в коментах, шо в готелях...
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23.07.2024 08:44 Ответить
Тільки щоб Антонов запрацював, треба всіх кацапів та сєпарів вигнати, а так підписуй не підписуй , до сра.и.
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23.07.2024 09:26 Ответить
Мертві бджоли - не гудуть...
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23.07.2024 09:55 Ответить
Норм.
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23.07.2024 14:19 Ответить
 
 