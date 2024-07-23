Boeing и "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотников

Американская корпорация Boeing и украинское государственное авиационное предприятие "Антонов" подписали меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает их совместную работу по обслуживанию беспилотников, а также обучение и логистическую поддержку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет американское издание "Breaking Defense"

В обнародованном меморандуме для "Антонова" открывается возможность получить инженерную поддержку от Boeing. Кроме того, речь идет об обучении, логистической поддержке и техническом обслуживании беспилотников (в частности ScanEagle от Boeing).

Гендиректор Boeing Тед Колберт сообщил, что это соглашение "демонстрирует постоянное сотрудничество с "Антонов". В то же время гендиректор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов заявил, что сегодняшнее соглашение может способствовать дальнейшему развитию оборонной промышленности Украины.

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