Украина хочет развивать с Аргентиной общую оборонную промышленность, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Аргентина, возможно, не сможет предоставить Украине оружие, однако он надеется на оборонное сотрудничество между странами.
Об этом глава Украинского государства рассказал в интервью латиноамериканским журналистам, пишет La Nacion, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский рассказал, что Украина работает с правительством Аргентины над созданием совместной военной промышленности.
По словам президента, потенциальное сотрудничество между странами будет касаться беспилотников, морских дронов, средств противодействия БПЛА и пороха, который сейчас крайне необходим нашему государству.
"Мы должны быть сильными и защищаться, чтобы иметь безопасность. И сейчас у нас есть очень разные вещи, такие как дроны, системы электронной защиты, и это то, что мы хотим развивать с Аргентиной", - заявил глава Украинского государства.
Президент также отметил, что украинское правительство уже изучило "некоторые продуктивные возможности" Аргентины.
"Много лет мы не были очень открыты к нашим аргентинским коллегам. Сейчас мы готовы заниматься таким производством как в Украине, так и в Аргентине. Мы готовы к сотрудничеству, совместному производству и обмену технологиями, которые Украина уже получила во время этой войны", - сказал украинский лидер.
Как отмечает издание "Милитарный", в Аргентине производством пороха занимается завод взрывчатых веществ в городе Вилья-Мария, который входит в компанию Fabricaciones Militares. Он расположен в 7 км от центра города в провинции Кордова. Его площадь составляет 316 гектаров. Отмечается, что компания Fabricaciones Militares предлагает своим клиентам также клетчатые пороховые заряды для 155-мм снарядов.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Аргентины Хавьера Милея на Саммит мира.
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Попробуйте самі запам'ятати - Сьюдад де ла Сантісіма Трінідад і Пуерто де Нуестра Сеньйора де Санта Маріа де лос Буенос Айрес.
Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de Santa María de los Buenos Aires.
Місто Святійшої Трійці і порт нашої сеньйори святої Марії добрих вітрів.
Гівнюк, вже розвивали спільну оборону прмисловість з німецьким Райхсметал, кучу паперів напідписували на камеру і до побачення лохи, Захід де наша зброя.
І давно почав вивчати??
Яки оборонні програми сумісні з Аргентиною може йти мова? Міліон снарядів, чи дронів на рік?... Бредятина. Нам потрібні від Аргентини те, що вони не зможуть нам надати зараз й даже завтра.
А якщо цього не буде, так для чого городити город, на якому нічого не виросте?
Щось мені підсказує, що там з'явився запах Оману.
Цікаво, а чи немає там делегації від Росії? Якщо є, то хто у там присутній. Й чи випадково, там не відпочиває на сонечку, хтось з високопосадовців з кремля, чи спецслужб РФ