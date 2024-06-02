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Аргентина (116) Зеленский (19011) сотрудничество (742)

Украина хочет развивать с Аргентиной общую оборонную промышленность, - Зеленский

Україна хоче розвивати з Аргентиною спільну оборонну промисловість, - Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Аргентина, возможно, не сможет предоставить Украине оружие, однако он надеется на оборонное сотрудничество между странами.

Об этом глава Украинского государства рассказал в интервью латиноамериканским журналистам, пишет La Nacion, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал, что Украина работает с правительством Аргентины над созданием совместной военной промышленности.

По словам президента, потенциальное сотрудничество между странами будет касаться беспилотников, морских дронов, средств противодействия БПЛА и пороха, который сейчас крайне необходим нашему государству.

"Мы должны быть сильными и защищаться, чтобы иметь безопасность. И сейчас у нас есть очень разные вещи, такие как дроны, системы электронной защиты, и это то, что мы хотим развивать с Аргентиной", - заявил глава Украинского государства.

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Президент также отметил, что украинское правительство уже изучило "некоторые продуктивные возможности" Аргентины.

"Много лет мы не были очень открыты к нашим аргентинским коллегам. Сейчас мы готовы заниматься таким производством как в Украине, так и в Аргентине. Мы готовы к сотрудничеству, совместному производству и обмену технологиями, которые Украина уже получила во время этой войны", - сказал украинский лидер.

Как отмечает издание "Милитарный", в Аргентине производством пороха занимается завод взрывчатых веществ в городе Вилья-Мария, который входит в компанию Fabricaciones Militares. Он расположен в 7 км от центра города в провинции Кордова. Его площадь составляет 316 гектаров. Отмечается, что компания Fabricaciones Militares предлагает своим клиентам также клетчатые пороховые заряды для 155-мм снарядов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Аргентины Хавьера Милея на Саммит мира.

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Топ комментарии
+16
Аргентинська мука стала взірцем натхнення!
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01.06.2024 23:30
+14
А 2030 року проведемо спільний міжпланетний шаховий турнір
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01.06.2024 23:34
+14
Тому що Володимир наш Зеленський нелох, він знає де якісний товар
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01.06.2024 23:34
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Аргентинська мука стала взірцем натхнення!
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01.06.2024 23:30 Ответить
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову в режимі відеоконференції з президентом Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейманом
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02.06.2024 01:21 Ответить
у волшебника Сулеймана всё по честному, без обмана
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02.06.2024 11:17 Ответить
А 2030 року проведемо спільний міжпланетний шаховий турнір
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01.06.2024 23:34 Ответить
Тому що Володимир наш Зеленський нелох, він знає де якісний товар
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01.06.2024 23:34 Ответить
ти диплоМАТ...краще скажи, щоб Гроссі аргентино-російський ХОЛУЙ ХЙЛА на нього давив з ЗАЕС
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01.06.2024 23:40 Ответить
Будуть будувати хаби, класти асфальт і мости назустріч однин одному, і разом досліджувати пінгвінів.
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01.06.2024 23:52 Ответить
Віслюк Апокаліпсису...
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02.06.2024 00:02 Ответить
Ну шо смішний як там Ураїна готова приймати зі всіх сторін?
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02.06.2024 00:05 Ответить
Кажуть, що Зеленський ніяк не може вивчити повну назву столиці Аргентини. Дійсно, це не так просто.

Попробуйте самі запам'ятати - Сьюдад де ла Сантісіма Трінідад і Пуерто де Нуестра Сеньйора де Санта Маріа де лос Буенос Айрес.

Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de Santa María de los Buenos Aires.

Місто Святійшої Трійці і порт нашої сеньйори святої Марії добрих вітрів.
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02.06.2024 00:09 Ответить
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02.06.2024 00:24 Ответить
Вова,не прижеветься листя коки в Україні,клімат не той ,хіба що шашлички з аргентинського бекону будеш смажити.
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02.06.2024 00:26 Ответить
А чого не з племенем мумбо-юмбо...
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02.06.2024 00:30 Ответить
Мда,неблизький "партнер"...одна логістика обійдеться в копійочку...
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02.06.2024 00:30 Ответить
Україна хоче розвивати з Аргентиною спільну оборонну промисловість, - Зеленський Джерело:
Гівнюк, вже розвивали спільну оборону прмисловість з німецьким Райхсметал, кучу паперів напідписували на камеру і до побачення лохи, Захід де наша зброя.
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02.06.2024 00:33 Ответить
це іще щастя, що латіноси не утнули провокацію, спитавши щось про фолкленди: дурнувате стовідстоково щось би бовкнуло, а на завтра "the sun" усе це б смакувало...
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02.06.2024 00:34 Ответить
нащо підказувати?
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02.06.2024 06:44 Ответить
баба Параска теж ХОЧЕ.толку з того.
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02.06.2024 05:38 Ответить
А ze узурпатор нічого не розвиває,тільки краде і балаболить.
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02.06.2024 07:13 Ответить
Аргентинська мука - воеа така
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02.06.2024 07:45 Ответить
Президент також зазначив, що український уряд вже вивчив "деякі продуктивні можливості" Аргентини Джерело:

І давно почав вивчати??
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02.06.2024 08:21 Ответить
Зіц- председателя, чи Зе- председателя відправили у вояж, бо терміново треба кудись пристроїти награбовані мільярди.
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02.06.2024 09:41 Ответить
Бушмены африки на очереди и папуасы из Папуа новой Гвинеи.
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02.06.2024 10:01 Ответить
Чергова булька від ЗЕЛІ за великим гроші Про яку інавгурацію йде мова, у за заморскій країні,за тисячи км від України, коли у нас війна?
Яки оборонні програми сумісні з Аргентиною може йти мова? Міліон снарядів, чи дронів на рік?... Бредятина. Нам потрібні від Аргентини те, що вони не зможуть нам надати зараз й даже завтра.
А якщо цього не буде, так для чого городити город, на якому нічого не виросте?
Щось мені підсказує, що там з'явився запах Оману.
Цікаво, а чи немає там делегації від Росії? Якщо є, то хто у там присутній. Й чи випадково, там не відпочиває на сонечку, хтось з високопосадовців з кремля, чи спецслужб РФ
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02.06.2024 10:42 Ответить
обычно в Аргентину сбегают военные преступники, бывшие чиновники-коррупционеры и т.д.
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02.06.2024 12:43 Ответить
 
 