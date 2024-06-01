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Україна хоче розвивати з Аргентиною спільну оборонну промисловість, - Зеленський

Україна хоче розвивати з Аргентиною спільну оборонну промисловість, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив що Аргентина, можливо, не зможе надати Україні зброю, проте він сподівається на оборонну співпрацю між країнами.

Про це очільник Української держави розповів в інтерв’ю латиноамериканським журналістам, пише La Nacion, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів, що Україна працює з урядом Аргентини над створенням спільної військової промисловості.

За словами президента, потенційна співпраця між країнами стосуватиметься безпілотників, морських дронів, засобів протидії БПЛА й пороху, який наразі вкрай потрібен нашій державі.

"Ми повинні бути сильними і захищатися, щоб мати безпеку. І зараз у нас є дуже різні речі, такі як дрони, системи електронного захисту, і це те, що ми хочемо розвивати з Аргентиною", - заявив очільник Української держави.

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Президент також зазначив, що український уряд вже вивчив "деякі продуктивні можливості" Аргентини.

"Багато років ми не були дуже відкриті до наших аргентинських колег. Зараз ми готові займатися таким виробництвом як в Україні, так і в Аргентині. Ми готові до співпраці, спільного виробництва та обміну технологіями, які Україна вже отримала під час цієї війни", - сказав український лідер.

Як зазначає видання "Мілітарний", в Аргентині виробництвом пороху займається завод вибухових речовин у місті Вілья-Марія, який входить до компанії Fabricaciones Militares. Він розташований за 7 км від центру міста в провінції Кордова. Його площа становить 316 гектарів. Зазначається, що компанія Fabricaciones Militares пропонує своїм клієнтам також картузі порохові заряди для 155-мм снарядів.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запросив президента Аргентини Хав’єра Мілея на Саміт миру.

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Автор: 

Аргентина (131) Зеленський Володимир (23815) співпраця (1055)


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Топ коментарі
+16
Аргентинська мука стала взірцем натхнення!
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01.06.2024 23:30
+14
А 2030 року проведемо спільний міжпланетний шаховий турнір
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01.06.2024 23:34
+14
Тому що Володимир наш Зеленський нелох, він знає де якісний товар
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01.06.2024 23:34
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Аргентинська мука стала взірцем натхнення!
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01.06.2024 23:30 Відповісти
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову в режимі відеоконференції з президентом Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейманом
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02.06.2024 01:21 Відповісти
у волшебника Сулеймана всё по честному, без обмана
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02.06.2024 11:17 Відповісти
А 2030 року проведемо спільний міжпланетний шаховий турнір
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01.06.2024 23:34 Відповісти
Тому що Володимир наш Зеленський нелох, він знає де якісний товар
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01.06.2024 23:34 Відповісти
ти диплоМАТ...краще скажи, щоб Гроссі аргентино-російський ХОЛУЙ ХЙЛА на нього давив з ЗАЕС
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01.06.2024 23:40 Відповісти
Будуть будувати хаби, класти асфальт і мости назустріч однин одному, і разом досліджувати пінгвінів.
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01.06.2024 23:52 Відповісти
Віслюк Апокаліпсису...
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02.06.2024 00:02 Відповісти
Ну шо смішний як там Ураїна готова приймати зі всіх сторін?
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02.06.2024 00:05 Відповісти
Кажуть, що Зеленський ніяк не може вивчити повну назву столиці Аргентини. Дійсно, це не так просто.

Попробуйте самі запам'ятати - Сьюдад де ла Сантісіма Трінідад і Пуерто де Нуестра Сеньйора де Санта Маріа де лос Буенос Айрес.

Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de Santa María de los Buenos Aires.

Місто Святійшої Трійці і порт нашої сеньйори святої Марії добрих вітрів.
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02.06.2024 00:09 Відповісти
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02.06.2024 00:24 Відповісти
Вова,не прижеветься листя коки в Україні,клімат не той ,хіба що шашлички з аргентинського бекону будеш смажити.
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02.06.2024 00:26 Відповісти
А чого не з племенем мумбо-юмбо...
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02.06.2024 00:30 Відповісти
Мда,неблизький "партнер"...одна логістика обійдеться в копійочку...
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02.06.2024 00:30 Відповісти
Україна хоче розвивати з Аргентиною спільну оборонну промисловість, - Зеленський Джерело:
Гівнюк, вже розвивали спільну оборону прмисловість з німецьким Райхсметал, кучу паперів напідписували на камеру і до побачення лохи, Захід де наша зброя.
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02.06.2024 00:33 Відповісти
це іще щастя, що латіноси не утнули провокацію, спитавши щось про фолкленди: дурнувате стовідстоково щось би бовкнуло, а на завтра "the sun" усе це б смакувало...
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02.06.2024 00:34 Відповісти
нащо підказувати?
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02.06.2024 06:44 Відповісти
баба Параска теж ХОЧЕ.толку з того.
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02.06.2024 05:38 Відповісти
А ze узурпатор нічого не розвиває,тільки краде і балаболить.
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02.06.2024 07:13 Відповісти
Аргентинська мука - воеа така
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02.06.2024 07:45 Відповісти
Президент також зазначив, що український уряд вже вивчив "деякі продуктивні можливості" Аргентини Джерело:

І давно почав вивчати??
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02.06.2024 08:21 Відповісти
Зіц- председателя, чи Зе- председателя відправили у вояж, бо терміново треба кудись пристроїти награбовані мільярди.
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02.06.2024 09:41 Відповісти
Бушмены африки на очереди и папуасы из Папуа новой Гвинеи.
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02.06.2024 10:01 Відповісти
Чергова булька від ЗЕЛІ за великим гроші Про яку інавгурацію йде мова, у за заморскій країні,за тисячи км від України, коли у нас війна?
Яки оборонні програми сумісні з Аргентиною може йти мова? Міліон снарядів, чи дронів на рік?... Бредятина. Нам потрібні від Аргентини те, що вони не зможуть нам надати зараз й даже завтра.
А якщо цього не буде, так для чого городити город, на якому нічого не виросте?
Щось мені підсказує, що там з'явився запах Оману.
Цікаво, а чи немає там делегації від Росії? Якщо є, то хто у там присутній. Й чи випадково, там не відпочиває на сонечку, хтось з високопосадовців з кремля, чи спецслужб РФ
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02.06.2024 10:42 Відповісти
обычно в Аргентину сбегают военные преступники, бывшие чиновники-коррупционеры и т.д.
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02.06.2024 12:43 Відповісти
 
 