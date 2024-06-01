Україна хоче розвивати з Аргентиною спільну оборонну промисловість, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив що Аргентина, можливо, не зможе надати Україні зброю, проте він сподівається на оборонну співпрацю між країнами.
Про це очільник Української держави розповів в інтерв’ю латиноамериканським журналістам, пише La Nacion, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський розповів, що Україна працює з урядом Аргентини над створенням спільної військової промисловості.
За словами президента, потенційна співпраця між країнами стосуватиметься безпілотників, морських дронів, засобів протидії БПЛА й пороху, який наразі вкрай потрібен нашій державі.
"Ми повинні бути сильними і захищатися, щоб мати безпеку. І зараз у нас є дуже різні речі, такі як дрони, системи електронного захисту, і це те, що ми хочемо розвивати з Аргентиною", - заявив очільник Української держави.
Президент також зазначив, що український уряд вже вивчив "деякі продуктивні можливості" Аргентини.
"Багато років ми не були дуже відкриті до наших аргентинських колег. Зараз ми готові займатися таким виробництвом як в Україні, так і в Аргентині. Ми готові до співпраці, спільного виробництва та обміну технологіями, які Україна вже отримала під час цієї війни", - сказав український лідер.
Як зазначає видання "Мілітарний", в Аргентині виробництвом пороху займається завод вибухових речовин у місті Вілья-Марія, який входить до компанії Fabricaciones Militares. Він розташований за 7 км від центру міста в провінції Кордова. Його площа становить 316 гектарів. Зазначається, що компанія Fabricaciones Militares пропонує своїм клієнтам також картузі порохові заряди для 155-мм снарядів.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запросив президента Аргентини Хав’єра Мілея на Саміт миру.
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Гівнюк, вже розвивали спільну оборону прмисловість з німецьким Райхсметал, кучу паперів напідписували на камеру і до побачення лохи, Захід де наша зброя.
І давно почав вивчати??
Яки оборонні програми сумісні з Аргентиною може йти мова? Міліон снарядів, чи дронів на рік?... Бредятина. Нам потрібні від Аргентини те, що вони не зможуть нам надати зараз й даже завтра.
А якщо цього не буде, так для чого городити город, на якому нічого не виросте?
Щось мені підсказує, що там з'явився запах Оману.
Цікаво, а чи немає там делегації від Росії? Якщо є, то хто у там присутній. Й чи випадково, там не відпочиває на сонечку, хтось з високопосадовців з кремля, чи спецслужб РФ