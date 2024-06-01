Україна хоче розвивати з Аргентиною спільну оборонну промисловість, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив що Аргентина, можливо, не зможе надати Україні зброю, проте він сподівається на оборонну співпрацю між країнами.

Про це очільник Української держави розповів в інтерв’ю латиноамериканським журналістам, пише La Nacion, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів, що Україна працює з урядом Аргентини над створенням спільної військової промисловості.

За словами президента, потенційна співпраця між країнами стосуватиметься безпілотників, морських дронів, засобів протидії БПЛА й пороху, який наразі вкрай потрібен нашій державі.

"Ми повинні бути сильними і захищатися, щоб мати безпеку. І зараз у нас є дуже різні речі, такі як дрони, системи електронного захисту, і це те, що ми хочемо розвивати з Аргентиною", - заявив очільник Української держави.

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Президент також зазначив, що український уряд вже вивчив "деякі продуктивні можливості" Аргентини.

"Багато років ми не були дуже відкриті до наших аргентинських колег. Зараз ми готові займатися таким виробництвом як в Україні, так і в Аргентині. Ми готові до співпраці, спільного виробництва та обміну технологіями, які Україна вже отримала під час цієї війни", - сказав український лідер.

Як зазначає видання "Мілітарний", в Аргентині виробництвом пороху займається завод вибухових речовин у місті Вілья-Марія, який входить до компанії Fabricaciones Militares. Він розташований за 7 км від центру міста в провінції Кордова. Його площа становить 316 гектарів. Зазначається, що компанія Fabricaciones Militares пропонує своїм клієнтам також картузі порохові заряди для 155-мм снарядів.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запросив президента Аргентини Хав’єра Мілея на Саміт миру.

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