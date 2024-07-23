Власти оккупированного Крыма заявили о сбивании более 15 беспилотников

Более 15 якобы украинских беспилотников сбили над оккупированным Крымом российские военные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА. По предварительной информации, в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников", - говорится в сообщении.

Развожаев заявляет о якобы незначительных повреждениях в результате падения обломков дронов. Он традиционно отметил, что "никакие объекты в городе не пострадали".

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