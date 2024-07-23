Власти оккупированного Крыма заявили о сбивании более 15 беспилотников
Более 15 якобы украинских беспилотников сбили над оккупированным Крымом российские военные.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА. По предварительной информации, в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников", - говорится в сообщении.
Развожаев заявляет о якобы незначительных повреждениях в результате падения обломков дронов. Он традиционно отметил, что "никакие объекты в городе не пострадали".
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Понад 15 нібито українських безпілотників збили над окупованим Кримом російські військові. Джерело:
У автора є сумніви щодо приналежності безпілотників?
А от коли на Цензорі пишуть "нібито українські", то складаєтся враження що у редакції немає сумнівів щодо збиття, але вони там там посміхаються й кажуть "ну тупиииє, та ніякі вони не українські, нам їх наші партнери підігнали"