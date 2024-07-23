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Власти оккупированного Крыма заявили о сбивании более 15 беспилотников

Севастополь

Более 15 якобы украинских беспилотников сбили над оккупированным Крымом российские военные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА. По предварительной информации, в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников", - говорится в сообщении.

Развожаев заявляет о якобы незначительных повреждениях в результате падения обломков дронов. Он традиционно отметил, что "никакие объекты в городе не пострадали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью ПВО сбили 7 вражеских БпЛА из 8, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3541) ПВО (2709) город Севастополь (1759)


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Топ комментарии
+3
У 1994 р. контррозвідка СБУ провела операцію "Севастопольськи вальс". Там отуєвший МЄшков чудив. Нахлопали кучу ГРУ шників. То була перша попитка захопити АРК. Контора спрацювала на "відмінно".
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23.07.2024 07:32
+2
Чим?
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23.07.2024 07:06
+2
Локаторами , казармами , аеродромом...
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23.07.2024 07:08
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Чим?
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23.07.2024 07:06 Ответить
Штаньми мокрими! Так хочеться глянуть в пики колишніх співслужбовців які (присягнувши в 1991-му "квартирам" і "дачкам" у Криму) - у 1994-му вже готувалися відділять Крим від України та приєднувать до Росії До цих пір пам"ятаю як на заняттях з правової підготовки мені доводили що "Украина Крыму ничего не дала - только использует его в сваих интересах! Без хахлов праживём - вместе с Рассией!"
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23.07.2024 07:24 Ответить
У 1994 р. контррозвідка СБУ провела операцію "Севастопольськи вальс". Там отуєвший МЄшков чудив. Нахлопали кучу ГРУ шників. То була перша попитка захопити АРК. Контора спрацювала на "відмінно".
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23.07.2024 07:32 Ответить
Я "в курсі" - служив тоді там Єдине (чого вони добилися) - ввели "московський" час і підвищилися ціни на продукти харчування порівняно з материковими - бо їх менше дотувать стали
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23.07.2024 07:59 Ответить
Локаторами , казармами , аеродромом...
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23.07.2024 07:08 Ответить
Влада окупованого Криму заявила про збиття понад 15 безпілотників

Понад 15 нібито українських безпілотників збили над окупованим Кримом російські військові. Джерело:

У автора є сумніви щодо приналежності безпілотників?
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23.07.2024 07:57 Ответить
Кацапи верещать що вони воюють з НАТО У блок входить 35 країн Тому там можуть літать і фінські БПЛА І шведські І американські з британськими А може взагалі "альфацентаврійські"!
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23.07.2024 08:44 Ответить
Ні. Вони однозначно кажуть що безпілотники українські і вони все збили.
А от коли на Цензорі пишуть "нібито українські", то складаєтся враження що у редакції немає сумнівів щодо збиття, але вони там там посміхаються й кажуть "ну тупиииє, та ніякі вони не українські, нам їх наші партнери підігнали"
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23.07.2024 19:05 Ответить
Вони можуть "збивать" усе! І навіть "понад усе в десятки разів" Але ж кацапи на місці все прекрасно бачать і знають! І не можуть зрозуміть: "Если хахляцкое всё сбили в 2022-м - то кто же всё сейчас в Рассии сжигает и взрывает?" Так що то - звичайний український стьоб над дурними кацапами які чомусь себе вважають "вищою расою"
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23.07.2024 19:32 Ответить
Особисто мене не цікавить скільки і що збивають на росіі. Нвіщо взагалі поширювати це інформаційне сміття? Невже нема новин про те що якісь безпілотники щось знищили на росіі?
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23.07.2024 08:56 Ответить
Что значит более я 15??? 15 - это 15, 16 это 16. А более 15 это как? 15,1??
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23.07.2024 09:22 Ответить
 
 