Ночью ПВО сбили 7 вражеских БпЛА из 8, - Воздушные силы
Этой ночью, 23 июля, российская армия атаковала Сумскую область ракетой и "шахедами".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
"В ночь на 23 июля 2024 года противник нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-69 из воздушного пространства Курской области - РФ. и 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed" также с Курского направления. Атакована Сумская область", - говорится в сообщении.
К отражению воздушного нападения привлекались подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.
"Противовоздушной обороной сбито 7 вражеских ударных БпЛА "Shahed - 131/136". Вследствие активного противодействия вражеская управляемая авиационная ракета Х-69 не достигла своей цели", - отметил Олещук.
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