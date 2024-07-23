Старшеклассники Украины будут изучать вооружение и военную технику, - Минобразования
Отныне школьники 10-11 классов будут изучать вооружение, стрелковую подготовку, основы фортификаций и домедицинскую помощь. А также будут учиться ориентироваться на местности, управлять дронами и проводить разведку на основе открытых источников.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования Украины, на днях была представлена обновленная программа школьного курса "Защита Украины", который дети будут изучать в 10 и 11 классах.
Так, в 10 классе школьники будут изучать основы национальной безопасности и обороны Украины, вооружение и военную технику, а также учиться ориентированию на местности, основам инженерной фортификации и стрелковой подготовки.
В 11 классе детям будут рассказывать об особенностях информационной безопасности и углублять их знания по домедицинской помощи. Также в это время дети будут изучать методы защиты гражданского населения в кризисных условиях, возможности и способы обороны Украины.
Кроме того, во время обучения на курсе "Защита Украины" дети будут осваивать навыки по управлению дронами, информационной безопасности, навигации, разведки на основе открытых источников (OSINT), стрессо- и психологической устойчивости. Для отработки практических навыков учебные заведения обязательно будут проводить учебно-полевые сборы или тренинговые занятия.
В МОН объяснили, что обновление программы курса направлено на формирование у молодежи национальной идентичности и навыков для защиты собственной жизни. Обновление также вызвано реалиями и вызовами, "с которыми сталкивается наше государство".
Программе должны предоставить гриф "Рекомендовано" по результатам экспертизы, а также утвердить в министерстве. При разработке курса учитывали рекомендации экспертов в сфере обороны, педагогов и общественных организаций.
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НА ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ?
купил себе часы роллингс.
Прошло несколько дней отец спрашивает сына:
- Сынок, где твой пистолет?
- Папа, видишь какие часы я себе купил!
- Сынок, если к тебе вечером пристанут и скажут, я твою маму в$***, я
твой папа в$***, ты што скажешь?
Пол второго!?
ПІ СІ Ну можна буде це москалю на англійській мові чи на німецькій сказати . Чи програмку йому написати з протестом на телефон .
ПІ СІ Одне іншому не заважає...
Интересно - а почему ботная падаль собралась именно здесь?
Очевидно, тариф у такой темы не ниже чем про мобилизацию!
Для формування національної ідентичності та навичок з самозахисту, найперше, що необхідно - притомний закон про зброю для громадян України, за зразком законів про зброю тих же таки Техасу та Вермонту (США), або тієї ж таки Чехії хоча би.
Зброя для громадян має бути максимально доступною та вільною.
Це питання національної безпеки і необхідна умова для побудови вільного та справді демократичного суспільства.
Все інше - гнила профанація. В КНДР теж є військова підготовка в школярів.