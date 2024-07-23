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Старшеклассники Украины будут изучать вооружение и военную технику, - Минобразования

школа,старшокласники

Отныне школьники 10-11 классов будут изучать вооружение, стрелковую подготовку, основы фортификаций и домедицинскую помощь. А также будут учиться ориентироваться на местности, управлять дронами и проводить разведку на основе открытых источников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования Украины, на днях была представлена обновленная программа школьного курса "Защита Украины", который дети будут изучать в 10 и 11 классах.

Так, в 10 классе школьники будут изучать основы национальной безопасности и обороны Украины, вооружение и военную технику, а также учиться ориентированию на местности, основам инженерной фортификации и стрелковой подготовки.

В 11 классе детям будут рассказывать об особенностях информационной безопасности и углублять их знания по домедицинской помощи. Также в это время дети будут изучать методы защиты гражданского населения в кризисных условиях, возможности и способы обороны Украины.

Кроме того, во время обучения на курсе "Защита Украины" дети будут осваивать навыки по управлению дронами, информационной безопасности, навигации, разведки на основе открытых источников (OSINT), стрессо- и психологической устойчивости. Для отработки практических навыков учебные заведения обязательно будут проводить учебно-полевые сборы или тренинговые занятия.

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В МОН объяснили, что обновление программы курса направлено на формирование у молодежи национальной идентичности и навыков для защиты собственной жизни. Обновление также вызвано реалиями и вызовами, "с которыми сталкивается наше государство".

Программе должны предоставить гриф "Рекомендовано" по результатам экспертизы, а также утвердить в министерстве. При разработке курса учитывали рекомендации экспертов в сфере обороны, педагогов и общественных организаций.

Автор: 

образование (2264) школа (3012) Минобразования (1735)


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Топ комментарии
+7
Ще з 2014 року такі уроки треба було запроваджувати .
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23.07.2024 07:56
+2
З 1991
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23.07.2024 08:39
+1

НА ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ?
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23.07.2024 07:58
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Правила форума Совет форумчан
Ще з 2014 року такі уроки треба було запроваджувати .
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23.07.2024 07:56 Ответить
З 1991
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23.07.2024 08:39 Ответить
До 91 року велась яка не якась військова підготовка . В 70-ті в школі я відвідвав ЮДП (юний друг прикордонника) , на початку 80-тих в училищі в нас був урок НВП. потім школа ДОСААФ.
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23.07.2024 10:51 Ответить
ты рождён рабом, тебе не понять.
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23.07.2024 09:23 Ответить

НА ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ?
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23.07.2024 07:58 Ответить
Купил отец грузин сыну пистолет. Сын на следующий день его продал и
купил себе часы роллингс.
Прошло несколько дней отец спрашивает сына:
- Сынок, где твой пистолет?
- Папа, видишь какие часы я себе купил!
- Сынок, если к тебе вечером пристанут и скажут, я твою маму в$***, я
твой папа в$***, ты што скажешь?
Пол второго!?

ПІ СІ Ну можна буде це москалю на англійській мові чи на німецькій сказати . Чи програмку йому написати з протестом на телефон .

ПІ СІ Одне іншому не заважає...
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23.07.2024 09:29 Ответить
Гм....
Интересно - а почему ботная падаль собралась именно здесь?
Очевидно, тариф у такой темы не ниже чем про мобилизацию!
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23.07.2024 09:25 Ответить
Брехливі лицеміри.
Для формування національної ідентичності та навичок з самозахисту, найперше, що необхідно - притомний закон про зброю для громадян України, за зразком законів про зброю тих же таки Техасу та Вермонту (США), або тієї ж таки Чехії хоча би.
Зброя для громадян має бути максимально доступною та вільною.
Це питання національної безпеки і необхідна умова для побудови вільного та справді демократичного суспільства.
Все інше - гнила профанація. В КНДР теж є військова підготовка в школярів.
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23.07.2024 10:17 Ответить
тобто влада війну в Україні через 5-7 років бачить партизанською? може розвиток варто акцентувати на вивченні та розробці воєнних технологій, щоб років за 10-20 Україна могла виробляти ******* ракети для оборони
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23.07.2024 11:10 Ответить
 
 