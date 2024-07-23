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Новости Война
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ПВО уничтожила 7 разведывательных БПЛА РФ на Юге и Востоке

ППО знищила 7 розвідувальних БПЛА РФ

За прошедшие сутки силы ПВО уничтожили 7 разведывательных российских беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило командование Воздушных сил.

Так, на Юге оборонцы неба уничтожили 3 БПЛА "ZALA" и 2 "Supercam".

На Востоке - один "Орлан-10" и один "Supercam".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью ПВО сбили 7 вражеских БпЛА из 8, - Воздушные силы

Сили ППО знищили 7 російських розвідувальних БПЛА
Сили ППО знищили 7 російських розвідувальних БПЛА

Автор: 

ПВО (2709) Воздушные силы (2251)


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23.07.2024 09:33 Ответить
 
 