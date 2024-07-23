ПВО уничтожила 7 разведывательных БПЛА РФ на Юге и Востоке

За прошедшие сутки силы ПВО уничтожили 7 разведывательных российских беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило командование Воздушных сил.

Так, на Юге оборонцы неба уничтожили 3 БПЛА "ZALA" и 2 "Supercam".

На Востоке - один "Орлан-10" и один "Supercam".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью ПВО сбили 7 вражеских БпЛА из 8, - Воздушные силы



