ПВО уничтожила 7 разведывательных БПЛА РФ на Юге и Востоке
За прошедшие сутки силы ПВО уничтожили 7 разведывательных российских беспилотников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило командование Воздушных сил.
Так, на Юге оборонцы неба уничтожили 3 БПЛА "ZALA" и 2 "Supercam".
На Востоке - один "Орлан-10" и один "Supercam".
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Amber
показать весь комментарий23.07.2024 09:33 Ответить Мне нравится 0
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