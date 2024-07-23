Состояние британской армии гораздо хуже, чем мы думали, - министр обороны Британии Гили

Новый министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что проблемы в армии гораздо хуже, чем ожидалось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет телеканал Sky News.

Новый глава британского оборонного ведомства коснулся масштабного пересмотра оборонной сферы, который правительство начало на прошлой неделе, пообещав создать "новую эру" для вооруженных сил.

Он добавил, что "сейчас действительно серьезные времена", когда "глобальные угрозы быстро растут".

Министр указал, что знает о проблемах в сухопутных силах, Королевском морском флоте и ВВС: "истощенность сил, расточительство в закупках, низкий моральный дух, кризис с набором и содержанием персонала и ветераны, которые не могут получить доступ к услугам, которых они заслуживают".

После двух недель пребывания в правительстве Гили отметил, что "теперь мы также видим, что эти проблемы гораздо серьезнее, чем мы думали".

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