РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4775 посетителей онлайн
Новости
5 662 34

Состояние британской армии гораздо хуже, чем мы думали, - министр обороны Британии Гили

Джон Гілі

Новый министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что проблемы в армии гораздо хуже, чем ожидалось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет телеканал Sky News.

Новый глава британского оборонного ведомства коснулся масштабного пересмотра оборонной сферы, который правительство начало на прошлой неделе, пообещав создать "новую эру" для вооруженных сил.

Он добавил, что "сейчас действительно серьезные времена", когда "глобальные угрозы быстро растут".

Министр указал, что знает о проблемах в сухопутных силах, Королевском морском флоте и ВВС: "истощенность сил, расточительство в закупках, низкий моральный дух, кризис с набором и содержанием персонала и ветераны, которые не могут получить доступ к услугам, которых они заслуживают".

После двух недель пребывания в правительстве Гили отметил, что "теперь мы также видим, что эти проблемы гораздо серьезнее, чем мы думали".

Смотрите: Британские инструкторы обучают украинских новобранцев пользованию ПЗРК Starstreak. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия (8492) Великобритания (4927)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Боюсь что в Европе у всех фейковые армии, а не только в Британии.
показать весь комментарий
23.07.2024 10:07
+4
Кацапи наберуть в Африці найманців і захопить Британію без опору- їхні військові по звичці стануть перед чорношкірими на коліна і проситимуть пробачення
показать весь комментарий
23.07.2024 10:14
+4
Так что сейчас весь Западный мир должен молиться на Украину, которая стала щитом перед нашествием зомбированных дикарей и помогать нам как никогда. И не мир они должны добиваться а добиваться ПОЛНОГО уничтожения рашки. Потому что если сейчас рашистов отпустить то завтра они сделав выводы вернутся уже подготовленными и в на порядок большем количестве.
показать весь комментарий
23.07.2024 11:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хе-хе, а кацапи це знають...
показать весь комментарий
23.07.2024 09:57 Ответить
Звична практика коли "папереднікі" винний у всіх бідах...
Це політика.
показать весь комментарий
23.07.2024 14:08 Ответить
Давайте так, стан армії відповідає часу в якому живе політична система.
В Британії мир і злагода тому відповідна ситуація з армією, воювати поки не збираються, а дарма дуже дарма
показать весь комментарий
23.07.2024 10:01 Ответить
Кацапи наберуть в Африці найманців і захопить Британію без опору- їхні військові по звичці стануть перед чорношкірими на коліна і проситимуть пробачення
показать весь комментарий
23.07.2024 10:14 Ответить
Нато !

кацапи проковтнуть прутня в будь якому випадку
показать весь комментарий
23.07.2024 10:17 Ответить
Вы слишком переоцениваете силы НАТО. Если кацапы, иранцы и китайзы попрут одновременно то НАТО затрещит по швам. Многие страны НАТО такие как Турция, Венгрия, Словакия и тд сразу воздержатся или отколются. Остальным нужно будет воевать на три фронта. Вся сила НАТО держится всего на нескольких авианосцах. А авианосцы как мы сейчас видим могут поражатся армией дронов и ракет, которые сегодня есть даже у полотенцеголовых терророристов. Я уже не говорю что пока войска НАТО будут воевать где то с китайцами то изнутри миллионы мигрантов которых по тупости западных толерастов напустили в Европу и США, будут шатать ети страны изнутри. При таком положении дел много не навоюешь. Я уже не говорю что ***** и Иран потихоньку будет снабжать террористические групировки ядерным оружием.
показать весь комментарий
23.07.2024 11:03 Ответить
Так что сейчас весь Западный мир должен молиться на Украину, которая стала щитом перед нашествием зомбированных дикарей и помогать нам как никогда. И не мир они должны добиваться а добиваться ПОЛНОГО уничтожения рашки. Потому что если сейчас рашистов отпустить то завтра они сделав выводы вернутся уже подготовленными и в на порядок большем количестве.
показать весь комментарий
23.07.2024 11:06 Ответить
в них не вистачає мозку зрозуміти, на кого вони мають молитися. Навпаки, ми типу "недостатньо вдячні і взагалі, набридли зі своєю війною"
показать весь комментарий
24.07.2024 00:49 Ответить
Все що написано по свинособачому не читаю і не рахую за аналітику
показать весь комментарий
23.07.2024 11:11 Ответить
то путя залогінився, і своі мріі строчить
показать весь комментарий
23.07.2024 11:57 Ответить
Каже знавець української мови...
"не читаю та не рахую за аналітику" - оце буде по українські
"не читаю и не считаю за аналитику" - это будет по русски.
Вас раскрыли, курсант фсб!
показать весь комментарий
23.07.2024 12:28 Ответить
Брехливу Люську Арестовича наслухалися?
показать весь комментарий
23.07.2024 13:57 Ответить
Это когда Британия заимела привычку стоять на коленях?Чушь пишете...
показать весь комментарий
23.07.2024 13:11 Ответить
Віина в Украіні примусить іх переглянути відношення до арміі
показать весь комментарий
23.07.2024 10:05 Ответить
І це теж, а ще ж - просто понт, щоб бабосів з бюджету замастирить....це ж вояки
показать весь комментарий
23.07.2024 10:07 Ответить
Боюсь что в Европе у всех фейковые армии, а не только в Британии.
показать весь комментарий
23.07.2024 10:07 Ответить
Не бойтесь, потому что так и есть. Кроме иностранного легиона армии в Европе нет. Да и те под вопросом.
показать весь комментарий
23.07.2024 11:13 Ответить
Армії можливо і фейкові проте ЯО цілком реальне.
показать весь комментарий
23.07.2024 10:17 Ответить
Почитайте про пуски британских Трайдент, и когда в последний раз они были удачными. Или лучше не читайте, впадете в депрессию.
показать весь комментарий
23.07.2024 10:23 Ответить
Це я про ще потрібно як то доставити

Часи бомбардувальників минули...
показать весь комментарий
23.07.2024 10:35 Ответить
Ніхто не хоче йти служити при майже мінімальної заробітної плати.Хоч і з забезпеченням певним але все одно.Ці гроші можна легко заробити будь де тому й не популярність армії
показать весь комментарий
23.07.2024 10:23 Ответить
в мене сестра дриснула у англію також як і ви мабуть
каже там робити нема кому, молодіж клала на ту роботу - сидять на пособіє
до лікаря запис за 3-6 міс.
а вона працює
показать весь комментарий
23.07.2024 10:34 Ответить
Від роботи, коні дохнуть.

Все нормально, заробітчани знайдуться.
показать весь комментарий
23.07.2024 10:37 Ответить
Англійська молодь не поспішають працювати але не всі.Роботи дійсно вистачає але більшість це не дуже престижні і важкі.Нагадаю населення Великобританії під 70 млн.І за останні 10 років зросло на 6 млн.Ось вам і проблеми з медицини.До речі престижні роботи теж тут платять не багато в порівнянні з іншими країнами тому багато спеціалістів і виїжджає до Австрії США та і інші.
показать весь комментарий
23.07.2024 10:52 Ответить
6 миллионов нарожали или понаехало? Думаю, что понаехало. Без них бритов уже и куры бы загребли.
показать весь комментарий
23.07.2024 11:16 Ответить
Тут взагалі то в сім'ї по троє а то і п'ятеро дітей, навіть два рідко не кажучи вже про одну.Держава допомогають до 17 років плюс школа безкоштовно.І ще звичайно іммігрантів
показать весь комментарий
23.07.2024 15:45 Ответить
Тому що британці можуть спокійно поїхати у штати і мати набагато вищу платню, британські компанії понищили багато виробництва перенісши його в Китай та займаються тим що просто пакують продукцію косооких під своїм брендом
показать весь комментарий
23.07.2024 13:32 Ответить
Ситість розбещує.
показать весь комментарий
23.07.2024 11:00 Ответить
Так ви ж кожен рік витрачали на армію десятки мільярдів доларів,куди все ділося?Бюджет армії ів 2023 році 48 мільярдів доларів і це не в стані війни.В Британії немає значних ядерних сил,куди би багато йшло.Є звісно флот.Але 50 мільярдів щорічно,має вистачити.
показать весь комментарий
23.07.2024 10:39 Ответить
Скільки російськомовних у британській армії - нуль? і яку вони при тому хочуть мати боєготовність?
показать весь комментарий
23.07.2024 10:42 Ответить
А британські командири хіба володіють "рускім матєрним"? і яку вони при тому хочуть мати дисцвпліну та керованість військом?
показать весь комментарий
23.07.2024 12:00 Ответить
Тут вже писали, що в українській армії нада русскій язик патамучьта всьо нада дєлать бистра.
показать весь комментарий
23.07.2024 12:17 Ответить
От після цієї статті якийсь прибацаний радник почне радити пуйлу захопити Британію за два тижні і Лондон за три дні! На хрін таку інформацію виносити на загал? Чому так багато ідіотів на світі?
показать весь комментарий
23.07.2024 13:52 Ответить
хай захоплюють. Може хоч від нас від*ться
показать весь комментарий
24.07.2024 00:52 Ответить
 
 