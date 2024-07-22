Британские инструкторы обучают украинских новобранцев пользованию ПЗРК Starstreak. ФОТОрепортаж

Инструкторы из Великобритании обучают украинских новобранцев пользоваться системой ПВО Starstreak.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

Starstreak - это британский переносной зенитно-ракетный комплекс, портативная система противовоздушной обороны малой дальности, оптимизированная для обеспечения защиты от воздушных угроз.





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Ракета Starstreak движется со скоростью, более чем в три раза превышающей скорость звука и может несколько раз поразить цель благодаря своей системе из трех снарядов, похожих на дротики.







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