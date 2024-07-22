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Британские инструкторы обучают украинских новобранцев пользованию ПЗРК Starstreak. ФОТОрепортаж
Инструкторы из Великобритании обучают украинских новобранцев пользоваться системой ПВО Starstreak.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.
Starstreak - это британский переносной зенитно-ракетный комплекс, портативная система противовоздушной обороны малой дальности, оптимизированная для обеспечения защиты от воздушных угроз.
Ракета Starstreak движется со скоростью, более чем в три раза превышающей скорость звука и может несколько раз поразить цель благодаря своей системе из трех снарядов, похожих на дротики.
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https://defence-ua.com/weapon_and_tech/zrk_starstreak_dlja_zahisnikiv_vid_britaniji_operatori_vzhe_projshli_navchannja_ta_napravljajutsja_na_front-6668.html