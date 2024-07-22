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Британские инструкторы обучают украинских новобранцев пользованию ПЗРК Starstreak. ФОТОрепортаж

Инструкторы из Великобритании обучают украинских новобранцев пользоваться системой ПВО Starstreak.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

українські новобранці навчаються на системі ППО Starstreak

Starstreak - это британский переносной зенитно-ракетный комплекс, портативная система противовоздушной обороны малой дальности, оптимизированная для обеспечения защиты от воздушных угроз.

українських новобранців вчать користуватись ПЗРК Starstreak
українських новобранців вчать користуватись ПЗРК Starstreak

Читайте также: Для борьбы с российскими разведывательными дронами ВСУ нужно больше ПЗРК и ракет к ним, - Воздушные силы


українських новобранців вчать користуватись ПЗРК Starstreak

Ракета Starstreak движется со скоростью, более чем в три раза превышающей скорость звука и может несколько раз поразить цель благодаря своей системе из трех снарядов, похожих на дротики.

тренування новобранців ЗСУ у Британії
тренування новобранців ЗСУ у Британії
тренування новобранців ЗСУ у Британії

Также читайте: Защищая Украину, погиб британский доброволец и боевой медик Питер Фуше. ФОТО

Автор: 

Великобритания (4954) ПВО (2745) ПЗРК (36) ВСУ (6587)


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Першу партію таких пзрк заплановано на 2028 рік, .
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22.07.2024 18:16 Ответить
Не пиши дурниць, вони вже у 2022 були
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/zrk_starstreak_dlja_zahisnikiv_vid_britaniji_operatori_vzhe_projshli_navchannja_ta_napravljajutsja_na_front-6668.html
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22.07.2024 18:34 Ответить
На сегодня ето уже не актуально. Рашисты бомбят наши позиции КАБами с растояния 100км.
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22.07.2024 18:38 Ответить
Они дроны тоже могут сбивать. Насчет кабов -лучше и быстрее, было бы модернизировать радары имеющихся Миг-ов, чем ждать Ф-16.
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22.07.2024 18:42 Ответить
Я тоже не понимаю почему мы зациклились на етих F-16 и потеряли докуя времени и самолетов если могли модернизировать Миги и Сушки. Пускай потеряли бы в аеродинамике или скорости но в етой войне ето уже не важно, Сейчас важнее первым заметить врага и первым выпустить ракету.
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22.07.2024 18:50 Ответить
Миг и СУ не уступают Ф-16 в аеродинамике, даже превосходят их в скорости. Их единственное преимущество- это в 3 раза мощнее радар, и более широкий спектр вооружения у партнеров.
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24.07.2024 03:36 Ответить
Имелось ввиду если модернизация Мигов и Сушек путем установкой современных радаров возможно путем наружного крепления и подвесов, которые частично повлияют на аеродинамику
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24.07.2024 08:23 Ответить
Радар маленький, зачем наружное крепление?
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24.07.2024 14:22 Ответить
 
 