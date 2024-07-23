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Новости
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Турция будет помогать с восстановлением энергосектора Украины

Туреччина допомагатиме Україні з відновленням енергосистеми

Турция присоединится к помощи Украине в восстановлении энергетического сектора и наращивании мощностей распределенной генерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Мустафой Левентом Бильгеном.

Она рассказала турецкому послу о сложной ситуации в энергосистеме Украины, сложившейся в результате массированных прицельных российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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В условиях кризисной ситуации в энергетике, когда Россия постоянно атакует и системно разрушает энергетическую инфраструктуру, важной задачей является проведение ремонтов и восстановление энергообъектов, где это возможно, а также повышение энергонезависимости украинцев через развитие распределенной генерации. И мы с радостью приветствуем участие турецких компаний в этом важном процессе", - подчеркнула Гринчук.

На встрече также обсуждали направления двустороннего сотрудничества в восстановлении украинского энергосектора, поставке необходимого оборудования и привлечении технической и экспертной поддержки турецких специалистов.

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Турция (3371) энергетика (2552) Минэнерго (362) восстановления (144)


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Мали ж підтягнути шість плавучих електростанціи до Одеси
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23.07.2024 10:39 Ответить
... недолугі,більш красти ніде?
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23.07.2024 10:48 Ответить
Усі відновлюють, вливають кошти, а результату - нуль. Хтось моніторить, куди діваються гроші партнерів? Бо в різних укренерго, схоже, і кінь не валявся, а люди без світла сидять по пів доби.
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23.07.2024 10:50 Ответить
В Дніпрі, здається, вже щось відновлювали та крім розбрату і крадіжки нічого.
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23.07.2024 11:01 Ответить
 
 