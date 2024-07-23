Турция будет помогать с восстановлением энергосектора Украины
Турция присоединится к помощи Украине в восстановлении энергетического сектора и наращивании мощностей распределенной генерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Мустафой Левентом Бильгеном.
Она рассказала турецкому послу о сложной ситуации в энергосистеме Украины, сложившейся в результате массированных прицельных российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
В условиях кризисной ситуации в энергетике, когда Россия постоянно атакует и системно разрушает энергетическую инфраструктуру, важной задачей является проведение ремонтов и восстановление энергообъектов, где это возможно, а также повышение энергонезависимости украинцев через развитие распределенной генерации. И мы с радостью приветствуем участие турецких компаний в этом важном процессе", - подчеркнула Гринчук.
На встрече также обсуждали направления двустороннего сотрудничества в восстановлении украинского энергосектора, поставке необходимого оборудования и привлечении технической и экспертной поддержки турецких специалистов.
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