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Новости Помощь Украине
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Швеция предоставит Украине 13 резервных генераторов для поддержки энергоснабжения

швеція

Правительство Швеции приняло решение о том, что оператор системы передачи электроэнергии Svenska kraftnät может предоставить Украине резервные генераторы для поддержания энергоснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Решение касается 13 резервных дизельных генераторов, которые должны были быть заменены в 2024 году, согласно плану обслуживания Svenska kraftnät. Вместо того чтобы утилизировать или хранить на складе запасных частей, резервные генераторы будут переданы в дар Украине.

"Швеция продолжит поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется. Атаки России на энергоснабжение Украины были очень масштабными, и предстоящая зима будет тяжелой. Передача 13 резервных дизельных электрогенераторов от Svenska kraftnät будет иметь значение. Например, они смогут обеспечивать электроэнергией больницу или использоваться в самой системе электроснабжения для более эффективного устранения перебоев", - сказала министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш.

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Автор: 

Швеция (998) энергетика (2552) генератор (57)


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22.07.2024 21:20 Ответить
 
 