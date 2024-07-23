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Из-за детонации боеприпаса на Николаевщине ранен мужчина, - ГСЧС

Касетний боєприпас

Из-за детонации боеприпаса на Николаевщине пострадал мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, предварительно, житель с. Мирное Шевченковской территориальной громады, нашел в соседнем дворе боеприпас, вероятно кассетный снаряд. Он сдетонировал и взорвался - мужчина получил минно-взрывную травму, его госпитализировали в медучреждение.

"Напоминаем! В случае обнаружения предмета, внешне похожего на взрывоопасный, ни в коем случае не подходите к нему и не пытайтесь самостоятельно обезвредить, не передвигайте и вообще не трогайте! Сообщите в экстренные службы по номеру "101" или "102"!", - отмечают спасатели.

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боеприпасы (2330) взрыв (6727) Николаевская область (2107) ГСЧС (4949)


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