Из-за детонации боеприпаса на Николаевщине ранен мужчина, - ГСЧС
Из-за детонации боеприпаса на Николаевщине пострадал мужчина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, предварительно, житель с. Мирное Шевченковской территориальной громады, нашел в соседнем дворе боеприпас, вероятно кассетный снаряд. Он сдетонировал и взорвался - мужчина получил минно-взрывную травму, его госпитализировали в медучреждение.
"Напоминаем! В случае обнаружения предмета, внешне похожего на взрывоопасный, ни в коем случае не подходите к нему и не пытайтесь самостоятельно обезвредить, не передвигайте и вообще не трогайте! Сообщите в экстренные службы по номеру "101" или "102"!", - отмечают спасатели.
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