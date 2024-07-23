"БРСМ-Нафта" бесплатно заправила авто военных и волонтеров на почти 43 млн грн

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Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" с начала полномасштабного вторжения России в Украину бесплатно заправляет автомобили военных и волонтеров. Сейчас компания заправила 987 тыс. литрами топлива на общую сумму более 42,9 млн грн.

Об этом рассказал топ-менеджер "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

Он добавил: военная часть, которая хочет получить такую помощь, должна направить официальное письмо в компанию. Сейчас в "БРСМ-Нафте" дорабатывают проект вроде "подвешенной канистры", когда любой гражданский клиент сможет может заплатить за заправку военных, которые заедут на АЗК позже.

Кроме того, благотворительный фонд сети АЗК "БРСМ-Нафта" собрал уже около 15 млн грн. С октября 2023 все аккумулированные средства направляют исключительно на закупку FPV-дронов. Ежемесячно на сбор фонда "Благо БРСМ" продолжают донатить 190 тыс. человек. Сейчас дроны от компании получают уже 17 подразделений, в том числе "Лють", "Стугна", "Альфа", "Артан", 3-я ОШБ и другие. Дроны на фронт отправляют каждую неделю.

"У подразделений были разные пожелания по конфигурации этих дронов. Кто-то хотел с системой сброса, кто-то - с системой инициации. Кто-то просто хотел FPV-дроны, но чтобы они были определенного размера, с платой, которая работает на определенных частотах, - рассказывает Мельничук, - Мы связались с различными производителями и сейчас уже профессионально подходим к выбору дронов для каждого подразделения".

Деньги собирают клиенты сети - в мобильном приложении "BRSM Plus" можно выбрать процент своей персональной скидки на топливо, который перечисляется на сбор автоматически. Присоединяются сотрудники и поставщики компании. После старта сбора на FPV-дроны владелец торговой марки Андрей Биба стал удваивать, а иногда и утраивать собранную сумму.

"Когда [подразделения] нам присылают видео, как дрон эффективно отработал, для нас это лучшее, что может вообще существовать. Значит, этот дрон стоимостью в $520-550 был эффективным и уничтожил технику, которая стоит в разы больше, а иногда стоимость достигает более $1 млн. А самое главное, что дроны позволяют сохранить жизнь наших ребят", - сказал Александр Мельничук.

В начале полномасштабной войны российские войска разрушили 14 заправок, хранилище сжиженного газа и нефтебазу "БРСМ-Нафты". Несмотря на это уже в 2023 году компания вошла в тройку крупнейших в стране налогоплательщиков среди сетей автозаправок, уплатив в бюджет более 670,3 млн грн. На сегодня более 390 сотрудников компании присоединились к обороне Украины.