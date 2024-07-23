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"Динамо" разгромило белградский "Партизан" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов

динамо

Киевское "Динамо" одержало победу над белградским "Партизаном" со счетом 6:2 во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Голы у "Динамо" забили Шапаренко, 40, Бражко, 43, Караваев, 45+1, Кабаев, 55, Попов, 83, Пихалёнок, 90+2. У "Партизана" - Салданья, 22 (пенальти), 66.

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Автор: 

Динамо (789) Лига чемпионов (282) футбол (3586)


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Топ комментарии
+17
Сербськи "братушки" видгребли "п.здушки".
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23.07.2024 23:14
+16
братушек так нормально ********* об газон
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23.07.2024 23:13
+13
Це роз'*** по іншому не скажеш
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23.07.2024 23:12
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Це роз'*** по іншому не скажеш
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23.07.2024 23:12 Ответить
братушек так нормально ********* об газон
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23.07.2024 23:13 Ответить
х..м по лбу
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23.07.2024 23:30 Ответить
Сербськи "братушки" видгребли "п.здушки".
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23.07.2024 23:14 Ответить
вони там казяться шо чорти, а я думаю що за вой на болотах
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24.07.2024 00:06 Ответить
Молодці!!!
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23.07.2024 23:20 Ответить
Може сьогодні зрозуміють,що Господь на нашій стороні,а не на стороні рашки!!!!
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23.07.2024 23:23 Ответить
Партизанен, здавайся, тра-та-та
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23.07.2024 23:29 Ответить
Русіш партізаніш розїбаніш
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23.07.2024 23:47 Ответить
Хвилюватися перед матчем-відповіддю став менше.
Але захист в обох суперників - решето. СаШо треба надрочувати наших, бо з такою організацією оборони далеко не зайдемо.
Піхальонок - монстр. І чого його раніше не підписали?
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23.07.2024 23:58 Ответить
Розмазали по-газону холуїв москальських
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24.07.2024 00:25 Ответить
Ніхто не написав: Србе на врбе! То я буду першим...
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24.07.2024 00:54 Ответить
Настав час Киянам грати у футбола!
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24.07.2024 00:57 Ответить
Як бачилося -льохко)
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24.07.2024 02:04 Ответить
Ну тепер все-зазвіздилися...Тепер наступний матч глядіти тільки по Мегого.Добре,що це не якась румунська команда.
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24.07.2024 07:45 Ответить
 
 