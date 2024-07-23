"Динамо" разгромило белградский "Партизан" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" одержало победу над белградским "Партизаном" со счетом 6:2 во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Голы у "Динамо" забили Шапаренко, 40, Бражко, 43, Караваев, 45+1, Кабаев, 55, Попов, 83, Пихалёнок, 90+2. У "Партизана" - Салданья, 22 (пенальти), 66.
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+17 Леонід #587957
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+16 KosAn30 JT26
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Але захист в обох суперників - решето. СаШо треба надрочувати наших, бо з такою організацією оборони далеко не зайдемо.
Піхальонок - монстр. І чого його раніше не підписали?