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Новини
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"Динамо" розгромило белградський "Партизан" у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів

динамо

Київське "Динамо" здобуло перемогу над белградським "Партизаном" із рахунком 6:2 у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Голи у "Динамо" забили Шапаренко, 40, Бражко, 43, Караваєв, 45+1, Кабаєв, 55, Попов, 83, Піхальонок, 90+2. У "Партизана" – Салданья, 22 (пенальті), 66

Також читайте: Мінспорту дозволило футбольним клубам "Динамо" та "Шахтар" забронювати співробітників від мобілізації

Автор: 

Динамо (238) Ліга чемпіонів (201) футбол (1581)


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Топ коментарі
+17
Сербськи "братушки" видгребли "п.здушки".
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23.07.2024 23:14
+16
братушек так нормально ********* об газон
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23.07.2024 23:13
+13
Це роз'*** по іншому не скажеш
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23.07.2024 23:12
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Це роз'*** по іншому не скажеш
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23.07.2024 23:12 Відповісти
братушек так нормально ********* об газон
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23.07.2024 23:13 Відповісти
х..м по лбу
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23.07.2024 23:30 Відповісти
Сербськи "братушки" видгребли "п.здушки".
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23.07.2024 23:14 Відповісти
вони там казяться шо чорти, а я думаю що за вой на болотах
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24.07.2024 00:06 Відповісти
Молодці!!!
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23.07.2024 23:20 Відповісти
Може сьогодні зрозуміють,що Господь на нашій стороні,а не на стороні рашки!!!!
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23.07.2024 23:23 Відповісти
Партизанен, здавайся, тра-та-та
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23.07.2024 23:29 Відповісти
Русіш партізаніш розїбаніш
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23.07.2024 23:47 Відповісти
Хвилюватися перед матчем-відповіддю став менше.
Але захист в обох суперників - решето. СаШо треба надрочувати наших, бо з такою організацією оборони далеко не зайдемо.
Піхальонок - монстр. І чого його раніше не підписали?
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23.07.2024 23:58 Відповісти
Розмазали по-газону холуїв москальських
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24.07.2024 00:25 Відповісти
Ніхто не написав: Србе на врбе! То я буду першим...
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24.07.2024 00:54 Відповісти
Настав час Киянам грати у футбола!
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24.07.2024 00:57 Відповісти
Як бачилося -льохко)
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24.07.2024 02:04 Відповісти
Ну тепер все-зазвіздилися...Тепер наступний матч глядіти тільки по Мегого.Добре,що це не якась румунська команда.
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24.07.2024 07:45 Відповісти
 
 