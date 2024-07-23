"Динамо" розгромило белградський "Партизан" у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів
Київське "Динамо" здобуло перемогу над белградським "Партизаном" із рахунком 6:2 у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Голи у "Динамо" забили Шапаренко, 40, Бражко, 43, Караваєв, 45+1, Кабаєв, 55, Попов, 83, Піхальонок, 90+2. У "Партизана" – Салданья, 22 (пенальті), 66
Топ коментарі
+17 Леонід #587957
показати весь коментар23.07.2024 23:14
+16 KosAn30 JT26
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+13 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар23.07.2024 23:12
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Але захист в обох суперників - решето. СаШо треба надрочувати наших, бо з такою організацією оборони далеко не зайдемо.
Піхальонок - монстр. І чого його раніше не підписали?