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ЕС сегодня направит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов РФ, - фон дер Ляйен
Евросоюз сегодня передаст 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов РФ Украине.
Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы передаем € 1,5 миллиарда средств от замороженных российских активов на оборону и восстановление Украины. Нет лучшего символа или использования денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", - отметила она.
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