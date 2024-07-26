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ЕС сегодня направит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов РФ, - фон дер Ляйен

Доходи від заморожених активів РФ передадуть Україні

Евросоюз сегодня передаст 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов РФ Украине.

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы передаем € 1,5 миллиарда средств от замороженных российских активов на оборону и восстановление Украины. Нет лучшего символа или использования денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", - отметила она.

Также читайте: Ускорить процесс перевода замороженных российских капиталов в Украину технически возможно, но нужно согласие всех стран, - Сикорский

Автор: 

Урсула фон дер Ляйен (508) замороженные активы (276)


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26.07.2024 12:27 Ответить
Київ не отримає доходи від активів РФ безпосередньо, гроші підуть до фонду миру на компенсації країнам ЄС за зброю, роз'яснила Єврокомісія.
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26.07.2024 12:49 Ответить
100% розкрадуть зелені.
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26.07.2024 12:27 Ответить
Дякуємо, пані Урсула !
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26.07.2024 12:28 Ответить
Напрямую доходы от российских активов Украина не получит, объяснили в ЕК.

Деньги уйдут в фонд мира на компенсации странам ЕС за оружие.
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26.07.2024 12:41 Ответить
А пруф можна?
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26.07.2024 14:11 Ответить
За ті 285 млрд. які захід викинув на війну за 2 роки, з України можна було збудувати Польщу в квадраті, як мінімум.
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26.07.2024 12:59 Ответить
А потім прийде рашка і все собі забере.
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26.07.2024 14:12 Ответить
У зєрмаків наступає баблокос, чи може хтось думає, що Армії хоч щось перепаде?
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26.07.2024 15:42 Ответить
 
 