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ЮНЕСКО создало Офис поддержки восстановления при Минкульте

юнеско

ЮНЕСКО создало Офис поддержки восстановления при Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, проект будет имплементироваться Общественным союзом "Фонд поддержки реформ в Украине". Основной его целью является усиление работы МКИП по одному из приоритетных для страны направлений по восстановлению разрушенной в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину объектов культурного наследия и инфраструктуры.

"Среди задач Офиса мы видим выработку видения тех конкретных культурных процессов, которые должны стать типичными для Украины после войны. Они могут быть глобальными, а могут быть локальными. Ведь основная культурная услуга предоставляется по месту жительства человека. И мы бы очень хотели разработать такую модель организации предоставления культурных услуг, которая была бы современной и максимально удовлетворяла потребности общества", - отметил в. и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

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В Минкульте рассказали, что основные цели Офиса включают повышение способности защищать культурное наследие Украины с помощью экспертных технических консультаций, содействие разработке политики в соответствии с международными стандартами и обеспечение сотрудничества со стейкхолдерами для эффективных процессов восстановления и реконструкции. Кроме того, инициатива направлена на продвижение цифровой трансформации в управлении наследием с помощью инновационных инструментов и технологий.

"Для нас очень важно стратегически поддерживать и Министерство, и страну в целом, чтобы помочь поставить культуру на достойное место, которое она должна занимать в восстановлении и реконструкции, сместить акцент с того, что культура является жертвой этой войны, на то, что сейчас есть возможность развить этот сектор, сделать его лучшим, более устойчивым и инклюзивным, сместить фокус на семью, с сообществами, а также распространить влияние культуры на все другие сектора", - отметила глава бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески.

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Задачи Офиса поддержки восстановления

В соответствии с возложенными на него задачами Офис:

  • предоставлять МКИП предложения по развитию способности учреждений культуры и образовательных учреждений сферы культуры, восстановление человеческого капитала и предоставления культурных услуг в соответствии с современными стандартами;
  • обеспечивать улучшение коммуникации по восстановлению сферы культуры в национальном и международном информационном пространстве;
  • будет предоставлять предложения МКИП по эффективной оценке влияния российского вторжения на культурный сектор;
  • обеспечивать поддержку МКИП в интеграции и предоставлении технической помощи для достижения Целей устойчивого развития в Украине с помощью различных мероприятий;
  • обеспечивать поддержку МКИП в сопредседательстве в тематических рабочих группах, созданных в рамках разработки Плана действий в сфере культуры в Украине;
  • готовить предложения по стратегии развития способности учреждений культуры и образования сферы культуры, человеческого капитала и постепенного восстановления предоставления культурных услуг в соответствии с современными высококачественными стандартами;
  • предоставлять юридические консультации, готовит предложения по принятию новых и/или внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты по вопросам восстановления в сфере культуры;
  • будет сотрудничать с командой МКИП и медиа с целью разработки и распространения эффективных пропагандистских и коммуникационных сообщений по восстановлению и развитию сферы культуры;
  • готовить предложения МКИП относительно потенциальных источников и механизмов финансирования проектов восстановления сферы культуры и прочее.

Автор: 

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26.07.2024 12:42 Ответить
 
 