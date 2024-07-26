ЮНЕСКО создало Офис поддержки восстановления при Минкульте
ЮНЕСКО создало Офис поддержки восстановления при Министерстве культуры и информационной политики Украины.
Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, проект будет имплементироваться Общественным союзом "Фонд поддержки реформ в Украине". Основной его целью является усиление работы МКИП по одному из приоритетных для страны направлений по восстановлению разрушенной в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину объектов культурного наследия и инфраструктуры.
"Среди задач Офиса мы видим выработку видения тех конкретных культурных процессов, которые должны стать типичными для Украины после войны. Они могут быть глобальными, а могут быть локальными. Ведь основная культурная услуга предоставляется по месту жительства человека. И мы бы очень хотели разработать такую модель организации предоставления культурных услуг, которая была бы современной и максимально удовлетворяла потребности общества", - отметил в. и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.
В Минкульте рассказали, что основные цели Офиса включают повышение способности защищать культурное наследие Украины с помощью экспертных технических консультаций, содействие разработке политики в соответствии с международными стандартами и обеспечение сотрудничества со стейкхолдерами для эффективных процессов восстановления и реконструкции. Кроме того, инициатива направлена на продвижение цифровой трансформации в управлении наследием с помощью инновационных инструментов и технологий.
"Для нас очень важно стратегически поддерживать и Министерство, и страну в целом, чтобы помочь поставить культуру на достойное место, которое она должна занимать в восстановлении и реконструкции, сместить акцент с того, что культура является жертвой этой войны, на то, что сейчас есть возможность развить этот сектор, сделать его лучшим, более устойчивым и инклюзивным, сместить фокус на семью, с сообществами, а также распространить влияние культуры на все другие сектора", - отметила глава бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески.
Задачи Офиса поддержки восстановления
В соответствии с возложенными на него задачами Офис:
- предоставлять МКИП предложения по развитию способности учреждений культуры и образовательных учреждений сферы культуры, восстановление человеческого капитала и предоставления культурных услуг в соответствии с современными стандартами;
- обеспечивать улучшение коммуникации по восстановлению сферы культуры в национальном и международном информационном пространстве;
- будет предоставлять предложения МКИП по эффективной оценке влияния российского вторжения на культурный сектор;
- обеспечивать поддержку МКИП в интеграции и предоставлении технической помощи для достижения Целей устойчивого развития в Украине с помощью различных мероприятий;
- обеспечивать поддержку МКИП в сопредседательстве в тематических рабочих группах, созданных в рамках разработки Плана действий в сфере культуры в Украине;
- готовить предложения по стратегии развития способности учреждений культуры и образования сферы культуры, человеческого капитала и постепенного восстановления предоставления культурных услуг в соответствии с современными высококачественными стандартами;
- предоставлять юридические консультации, готовит предложения по принятию новых и/или внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты по вопросам восстановления в сфере культуры;
- будет сотрудничать с командой МКИП и медиа с целью разработки и распространения эффективных пропагандистских и коммуникационных сообщений по восстановлению и развитию сферы культуры;
- готовить предложения МКИП относительно потенциальных источников и механизмов финансирования проектов восстановления сферы культуры и прочее.
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