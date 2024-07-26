ЮНЕСКО создало Офис поддержки восстановления при Минкульте

ЮНЕСКО создало Офис поддержки восстановления при Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, проект будет имплементироваться Общественным союзом "Фонд поддержки реформ в Украине". Основной его целью является усиление работы МКИП по одному из приоритетных для страны направлений по восстановлению разрушенной в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину объектов культурного наследия и инфраструктуры.

"Среди задач Офиса мы видим выработку видения тех конкретных культурных процессов, которые должны стать типичными для Украины после войны. Они могут быть глобальными, а могут быть локальными. Ведь основная культурная услуга предоставляется по месту жительства человека. И мы бы очень хотели разработать такую модель организации предоставления культурных услуг, которая была бы современной и максимально удовлетворяла потребности общества", - отметил в. и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

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В Минкульте рассказали, что основные цели Офиса включают повышение способности защищать культурное наследие Украины с помощью экспертных технических консультаций, содействие разработке политики в соответствии с международными стандартами и обеспечение сотрудничества со стейкхолдерами для эффективных процессов восстановления и реконструкции. Кроме того, инициатива направлена на продвижение цифровой трансформации в управлении наследием с помощью инновационных инструментов и технологий.

"Для нас очень важно стратегически поддерживать и Министерство, и страну в целом, чтобы помочь поставить культуру на достойное место, которое она должна занимать в восстановлении и реконструкции, сместить акцент с того, что культура является жертвой этой войны, на то, что сейчас есть возможность развить этот сектор, сделать его лучшим, более устойчивым и инклюзивным, сместить фокус на семью, с сообществами, а также распространить влияние культуры на все другие сектора", - отметила глава бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески.

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Задачи Офиса поддержки восстановления

В соответствии с возложенными на него задачами Офис: