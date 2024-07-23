Минкульт признал разрушенную усадьбу Зеленских памятником архитектуры

Во вторник, 23 июля, экспертная комиссия по вопросам учета объектов культурного наследия Министерства культуры и информационной политики обязала Департамент охраны культурного наследия КГГА внести снесенную усадьбу Зеленских в перечень памятников Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщество "Цегла".

Экспертная комиссия признала, что снесенный исторический дом семьи Евмения Зеленского в Киеве соответствует критериям и признакам памятника архитектуры и должен быть внесен в государственный реестр.

Решение членами Экспертного совета было поддержано единогласно.

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Уничтожение усадьбы Зеленских

Напомним, 19 июля в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году. Полиция открыла уголовное производство.

Впоследствии стало известно, что прокуратура начала уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских в Киеве.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что город будет судиться с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и с владельцами здания, и будет требовать восстановить усадьбу в том виде, который она имела.

Сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец сообщил, что город заставил застройщика восстановить усадьбу Зеленских, которую он повредил.

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Справка

Уничтоженный особняк, известный как дом семьи Евмения Зеленского, был расположен на улице Конисского, 22. Он был построен в 1890 году, но не был внесен в Государственный реестр недвижимых памятников.

На месте усадьбы Зеленского собираются строить вторую очередь клубного дома Turgenev (прежнее название улицы Конисского - Тургеневская). Попытки разобрать усадьбу начались еще в 2018 году.