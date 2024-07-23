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Минкульт признал разрушенную усадьбу Зеленских памятником архитектуры

Во вторник, 23 июля, экспертная комиссия по вопросам учета объектов культурного наследия Министерства культуры и информационной политики обязала Департамент охраны культурного наследия КГГА внести снесенную усадьбу Зеленских в перечень памятников Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщество "Цегла".

Экспертная комиссия признала, что снесенный исторический дом семьи Евмения Зеленского в Киеве соответствует критериям и признакам памятника архитектуры и должен быть внесен в государственный реестр.

Решение членами Экспертного совета было поддержано единогласно.

Садиба Зеленських визнана Мінкультом пам'яткою архітектури

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Владельцу здания, по указанию которого была снесена усадьба Зеленских, сообщено о подозрении. ФОТО

Уничтожение усадьбы Зеленских

Напомним, 19 июля в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году. Полиция открыла уголовное производство.

Впоследствии стало известно, что прокуратура начала уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских в Киеве.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что город будет судиться с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и с владельцами здания, и будет требовать восстановить усадьбу в том виде, который она имела.

Сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец сообщил, что город заставил застройщика восстановить усадьбу Зеленских, которую он повредил.

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Справка

Уничтоженный особняк, известный как дом семьи Евмения Зеленского, был расположен на улице Конисского, 22. Он был построен в 1890 году, но не был внесен в Государственный реестр недвижимых памятников.

На месте усадьбы Зеленского собираются строить вторую очередь клубного дома Turgenev (прежнее название улицы Конисского - Тургеневская). Попытки разобрать усадьбу начались еще в 2018 году.

Автор: 

архитектура (152) Киев (25475) Министерство культуры и информационной политики (771) снос (153)


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Топ комментарии
+11
Дуже епічно - зелені клоуни з Мінкульту визнали пам'яткою архітектури садибу Зеленських, якої вже не існує...
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23.07.2024 15:14
+9
довго думали..

будинок знесли..
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23.07.2024 15:02
+7
Що робить прізвище "Зеленський" ! Заднім числом міністерства Шмигаля почали клєпати папери.
Але в розумово обмежених та продажних винен тільки Кличко.
Працюють під копірку.

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23.07.2024 15:11
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лошари там вже нічого визнавати та вангую що ніхто нічого не буде реставрувати бо вже занесли педалі котлету...
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23.07.2024 15:02 Ответить
так, ситуація анекдотично-сумна.

Але вже була інформація, що забудовник збирається відновлювати садибу.
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23.07.2024 18:58 Ответить
довго думали..

будинок знесли..
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23.07.2024 15:02 Ответить
Як же ж вчасно!
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23.07.2024 15:02 Ответить
дибіли. спочаику ніхно не баче що руйнують , а потім ... Дегенераии)))
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23.07.2024 15:08 Ответить
Що робить прізвище "Зеленський" ! Заднім числом міністерства Шмигаля почали клєпати папери.
Але в розумово обмежених та продажних винен тільки Кличко.
Працюють під копірку.

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23.07.2024 15:11 Ответить
Ботоферми Єрмака-Подоляка працюють. Всі хором верещать про Кличка і геополітику.

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23.07.2024 15:18 Ответить
О ! Цим двом на голову впало ... дерево, стовп, трос, цегла, яйце ... тощо.

Вони провалювались у ... люк, яму, річку, канаву ... тощо.
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23.07.2024 19:02 Ответить
Так до сьогодні це не була пам"ятка архітектури і валили як аваріину будівлю - тои винуватих немає
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23.07.2024 15:14 Ответить
Зелені зараз шукають будь який інформ привід щоб прибрати Кличка й загарбати Київ.
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23.07.2024 15:50 Ответить
Дуже епічно - зелені клоуни з Мінкульту визнали пам'яткою архітектури садибу Зеленських, якої вже не існує...
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23.07.2024 15:14 Ответить
Але винен все одно Кличко. У любителів зеленої влади інших варіантів не має.
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23.07.2024 15:21 Ответить
Нет, сначала винен Порох, потом Клычко! Смотри, не перепутай, Влад!
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23.07.2024 16:04 Ответить
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23.07.2024 15:27 Ответить
"клубного будинку Turgenev..."
А чому не "Tolstoevski'?
Чи вже одразу "Putin"!
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23.07.2024 15:39 Ответить
Я в шоці..вулицю перейменували, клубні будинки з такими назвами будують..
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23.07.2024 15:51 Ответить
І мешкати в тих будинках будуть переважно "ущємльонниє за парускій єзик" шанувальники "вєлікай парускай літєратури".
Щоправда, "із'ясняцца" вони будуть переважно "рускім матєрним", але то таке ...
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23.07.2024 16:12 Ответить
Тільки зараз визнав, а раніше воно таким не було? То який кримінал в знесенні старої будівлі? Мабуть хтось же давав дозвіл. Не може ж просто так комусь моча в голову стукнуть і пішов зруйнував будинок.
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23.07.2024 15:42 Ответить
Цікаво, що претензії тільки до Кличка, а до власника й Мінкульту - жодних.
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23.07.2024 15:52 Ответить
І цілу ботоферму проти Кличка спустила з ланцюга ОПа, як під копірку шпарять з методички про геополітику
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23.07.2024 15:55 Ответить
І правільна! Крєпкіє хазяйствєннікі далжни бить внє ґеопалітікі!
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23.07.2024 16:14 Ответить
Може. Першим знос історичних будівель розпочав Президент України Кучма Леонід Макарович який зніс історичну будівлю по вулиці Десятинна, 10 і збудував замість неї собі квартиру на 6 поверсі. Нижче жили прем'єр міністр і інші слуги народу.
А далі все пішло поїхало. Від історичного центру Києва вже нічого не залишилося.
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23.07.2024 16:18 Ответить
То для чого тоді існує мінкульт? Він же повинен відповідати за реєстр і підтримувати памʼятки в належному стані. А як не виконують свої обовʼязки, то треба тих паразитів розганяти.
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23.07.2024 17:06 Ответить
Ви в Києві давно були?
За ********* будинками пам'яток історії не видно. І це все робота мінкульту.
І якщо цей будинок відбудують, то це вже буде не історична пам'ятка.
Це все рівно що відбудувати Колізей до виду який був з самого початку. І що це буде?
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23.07.2024 18:23 Ответить
Фундамент вони не встигли знести.
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23.07.2024 19:04 Ответить
Але ж таки і саботували щодо вчасного прийняття рішень!!!
Ціла купа, отих держСекретарів на посадах, не марно гроші відробляють, щоб так нагадити, з під тишка!!… Головне для них, гроші, за прийняття або гальмування, НЕОБХІДНОГО певним групам/ особам рішення… Але ж,усьо ж па РИГламенту КМУ !!
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23.07.2024 16:06 Ответить
Купу цегли визнали пам,яткою в свинячий голос. Потужно.
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23.07.2024 16:09 Ответить
А головне--як вчасно це зробили!
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23.07.2024 16:51 Ответить
В майбутньому туди можна буде піти і плюнути на образ актора невдаху, який привів країну до катастрофи.
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23.07.2024 17:55 Ответить
Євменій Зеленський у чому винуватий ? То не ті Зеленські, мабуть.
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23.07.2024 19:06 Ответить
1. Цю садибу категорично потрібно було знести тільки за прізвище, яке вона носила
2. На момент знесення вона не була пам'яткою архітектури, отже власник мав право з нею робити, що заманеться.
3. Нехай власник шукає нормальних адвокатів, вони ще й потім покладуть на КМДА пару мільйонів витрат на правничу допомогу
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23.07.2024 19:47 Ответить
І звісно відбудує садибу, але у 12 поверхів.
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23.07.2024 21:05 Ответить
 
 