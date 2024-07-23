Минкульт признал разрушенную усадьбу Зеленских памятником архитектуры
Во вторник, 23 июля, экспертная комиссия по вопросам учета объектов культурного наследия Министерства культуры и информационной политики обязала Департамент охраны культурного наследия КГГА внести снесенную усадьбу Зеленских в перечень памятников Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщество "Цегла".
Экспертная комиссия признала, что снесенный исторический дом семьи Евмения Зеленского в Киеве соответствует критериям и признакам памятника архитектуры и должен быть внесен в государственный реестр.
Решение членами Экспертного совета было поддержано единогласно.
Уничтожение усадьбы Зеленских
Напомним, 19 июля в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году. Полиция открыла уголовное производство.
Впоследствии стало известно, что прокуратура начала уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских в Киеве.
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что город будет судиться с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и с владельцами здания, и будет требовать восстановить усадьбу в том виде, который она имела.
Сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец сообщил, что город заставил застройщика восстановить усадьбу Зеленских, которую он повредил.
Справка
Уничтоженный особняк, известный как дом семьи Евмения Зеленского, был расположен на улице Конисского, 22. Он был построен в 1890 году, но не был внесен в Государственный реестр недвижимых памятников.
На месте усадьбы Зеленского собираются строить вторую очередь клубного дома Turgenev (прежнее название улицы Конисского - Тургеневская). Попытки разобрать усадьбу начались еще в 2018 году.
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Але вже була інформація, що забудовник збирається відновлювати садибу.
будинок знесли..
Але в розумово обмежених та продажних винен тільки Кличко.
Працюють під копірку.
Вони провалювались у ... люк, яму, річку, канаву ... тощо.
А чому не "Tolstoevski'?
Чи вже одразу "Putin"!
Щоправда, "із'ясняцца" вони будуть переважно "рускім матєрним", але то таке ...
А далі все пішло поїхало. Від історичного центру Києва вже нічого не залишилося.
За ********* будинками пам'яток історії не видно. І це все робота мінкульту.
І якщо цей будинок відбудують, то це вже буде не історична пам'ятка.
Це все рівно що відбудувати Колізей до виду який був з самого початку. І що це буде?
Ціла купа, отих держСекретарів на посадах, не марно гроші відробляють, щоб так нагадити, з під тишка!!… Головне для них, гроші, за прийняття або гальмування, НЕОБХІДНОГО певним групам/ особам рішення… Але ж,усьо ж па РИГламенту КМУ !!
2. На момент знесення вона не була пам'яткою архітектури, отже власник мав право з нею робити, що заманеться.
3. Нехай власник шукає нормальних адвокатів, вони ще й потім покладуть на КМДА пару мільйонів витрат на правничу допомогу