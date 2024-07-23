Мінкульт визнав зруйновану садибу Зеленських пам’яткою архітектури
У вівторок, 23 липня, експертна комісія з питань обліку обʼєктів культурної спадщини Міністерства культури й інформаційної політики зобов'язала Департамент охорони культурної спадщини КМДА внести знесену садибу Зеленських до переліку памʼяток Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спільноту "Цегла".
Експертна комісія визнала, що знесений історичний будинок родини Євменія Зеленського у Києві відповідає критеріям та ознакам пам'ятки архітектури й має бути внесений до державного реєстру.
Рішення членами Експертної ради було підтримано одноголосно.
Знищення садиби Зеленських
Нагадаємо, 19 липня у Києві знесли історичну садибу Зеленських, збудовану у 1890 році. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Згодом стало відомо, що прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських у Києві.
Мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто позиватиметься в суді до забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі, та вимагатиме відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала.
Співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді Дмитро Білоцерковець повідомив, що місто змусило забудовника відновити садибу Зеленських, яку він пошкодив.
Довідка
Знищений особняк, відомий як будинок родини Євменія Зеленського, був розташований на вулиці Кониського, 22. Його збудовано у 1890 році, але не було внесено до Державного реєстру нерухомих памʼяток.
На місці садиби Зеленського збираються будувати другу чергу клубного будинку Turgenev (колишня назва вулиці Кониського – Тургенєвська). Спроби розібрати садибу почались ще у 2018 році.
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Але вже була інформація, що забудовник збирається відновлювати садибу.
будинок знесли..
Але в розумово обмежених та продажних винен тільки Кличко.
Працюють під копірку.
Вони провалювались у ... люк, яму, річку, канаву ... тощо.
А чому не "Tolstoevski'?
Чи вже одразу "Putin"!
Щоправда, "із'ясняцца" вони будуть переважно "рускім матєрним", але то таке ...
А далі все пішло поїхало. Від історичного центру Києва вже нічого не залишилося.
За ********* будинками пам'яток історії не видно. І це все робота мінкульту.
І якщо цей будинок відбудують, то це вже буде не історична пам'ятка.
Це все рівно що відбудувати Колізей до виду який був з самого початку. І що це буде?
Ціла купа, отих держСекретарів на посадах, не марно гроші відробляють, щоб так нагадити, з під тишка!!… Головне для них, гроші, за прийняття або гальмування, НЕОБХІДНОГО певним групам/ особам рішення… Але ж,усьо ж па РИГламенту КМУ !!
2. На момент знесення вона не була пам'яткою архітектури, отже власник мав право з нею робити, що заманеться.
3. Нехай власник шукає нормальних адвокатів, вони ще й потім покладуть на КМДА пару мільйонів витрат на правничу допомогу