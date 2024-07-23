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Новини
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Мінкульт визнав зруйновану садибу Зеленських пам’яткою архітектури

У вівторок, 23 липня, експертна комісія з питань обліку обʼєктів культурної спадщини Міністерства культури й інформаційної політики зобов'язала Департамент охорони культурної спадщини КМДА внести знесену садибу Зеленських до переліку памʼяток Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спільноту "Цегла". 

Експертна комісія визнала, що знесений історичний будинок родини Євменія Зеленського у Києві відповідає критеріям та ознакам пам'ятки архітектури й має бути внесений до державного реєстру. 

Рішення членами Експертної ради було підтримано одноголосно.

Садиба Зеленських визнана Мінкультом пам'яткою архітектури

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Власнику будівлі, за вказівкою якого було знесено садибу Зеленських, повідомлено про підозру. ФОТО

Знищення садиби Зеленських

Нагадаємо, 19 липня у Києві знесли історичну садибу Зеленських, збудовану у 1890 році. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Згодом стало відомо, що прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських у Києві.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто позиватиметься в суді до забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі, та вимагатиме відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала.

Співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді Дмитро Білоцерковець повідомив, що місто змусило забудовника відновити садибу Зеленських, яку він пошкодив.

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Довідка

Знищений особняк, відомий як будинок родини Євменія Зеленського, був розташований на вулиці Кониського, 22. Його збудовано у 1890 році, але не було внесено до Державного реєстру нерухомих памʼяток.

На місці садиби Зеленського збираються будувати другу чергу клубного будинку Turgenev (колишня назва вулиці Кониського – Тургенєвська). Спроби розібрати садибу почались ще у 2018 році. 

Автор: 

архітектура (89) Київ (19448) Міністерство культури (756) знесення (104)


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Топ коментарі
+11
Дуже епічно - зелені клоуни з Мінкульту визнали пам'яткою архітектури садибу Зеленських, якої вже не існує...
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23.07.2024 15:14
+9
довго думали..

будинок знесли..
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23.07.2024 15:02
+7
Що робить прізвище "Зеленський" ! Заднім числом міністерства Шмигаля почали клєпати папери.
Але в розумово обмежених та продажних винен тільки Кличко.
Працюють під копірку.

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23.07.2024 15:11
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лошари там вже нічого визнавати та вангую що ніхто нічого не буде реставрувати бо вже занесли педалі котлету...
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23.07.2024 15:02 Відповісти
так, ситуація анекдотично-сумна.

Але вже була інформація, що забудовник збирається відновлювати садибу.
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23.07.2024 18:58 Відповісти
довго думали..

будинок знесли..
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23.07.2024 15:02 Відповісти
Як же ж вчасно!
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23.07.2024 15:02 Відповісти
дибіли. спочаику ніхно не баче що руйнують , а потім ... Дегенераии)))
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23.07.2024 15:08 Відповісти
Що робить прізвище "Зеленський" ! Заднім числом міністерства Шмигаля почали клєпати папери.
Але в розумово обмежених та продажних винен тільки Кличко.
Працюють під копірку.

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23.07.2024 15:11 Відповісти
Ботоферми Єрмака-Подоляка працюють. Всі хором верещать про Кличка і геополітику.

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23.07.2024 15:18 Відповісти
О ! Цим двом на голову впало ... дерево, стовп, трос, цегла, яйце ... тощо.

Вони провалювались у ... люк, яму, річку, канаву ... тощо.
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23.07.2024 19:02 Відповісти
Так до сьогодні це не була пам"ятка архітектури і валили як аваріину будівлю - тои винуватих немає
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23.07.2024 15:14 Відповісти
Зелені зараз шукають будь який інформ привід щоб прибрати Кличка й загарбати Київ.
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23.07.2024 15:50 Відповісти
Дуже епічно - зелені клоуни з Мінкульту визнали пам'яткою архітектури садибу Зеленських, якої вже не існує...
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23.07.2024 15:14 Відповісти
Але винен все одно Кличко. У любителів зеленої влади інших варіантів не має.
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23.07.2024 15:21 Відповісти
Нет, сначала винен Порох, потом Клычко! Смотри, не перепутай, Влад!
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23.07.2024 16:04 Відповісти
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23.07.2024 15:27 Відповісти
"клубного будинку Turgenev..."
А чому не "Tolstoevski'?
Чи вже одразу "Putin"!
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23.07.2024 15:39 Відповісти
Я в шоці..вулицю перейменували, клубні будинки з такими назвами будують..
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23.07.2024 15:51 Відповісти
І мешкати в тих будинках будуть переважно "ущємльонниє за парускій єзик" шанувальники "вєлікай парускай літєратури".
Щоправда, "із'ясняцца" вони будуть переважно "рускім матєрним", але то таке ...
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23.07.2024 16:12 Відповісти
Тільки зараз визнав, а раніше воно таким не було? То який кримінал в знесенні старої будівлі? Мабуть хтось же давав дозвіл. Не може ж просто так комусь моча в голову стукнуть і пішов зруйнував будинок.
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23.07.2024 15:42 Відповісти
Цікаво, що претензії тільки до Кличка, а до власника й Мінкульту - жодних.
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23.07.2024 15:52 Відповісти
І цілу ботоферму проти Кличка спустила з ланцюга ОПа, як під копірку шпарять з методички про геополітику
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23.07.2024 15:55 Відповісти
І правільна! Крєпкіє хазяйствєннікі далжни бить внє ґеопалітікі!
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23.07.2024 16:14 Відповісти
Може. Першим знос історичних будівель розпочав Президент України Кучма Леонід Макарович який зніс історичну будівлю по вулиці Десятинна, 10 і збудував замість неї собі квартиру на 6 поверсі. Нижче жили прем'єр міністр і інші слуги народу.
А далі все пішло поїхало. Від історичного центру Києва вже нічого не залишилося.
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23.07.2024 16:18 Відповісти
То для чого тоді існує мінкульт? Він же повинен відповідати за реєстр і підтримувати памʼятки в належному стані. А як не виконують свої обовʼязки, то треба тих паразитів розганяти.
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23.07.2024 17:06 Відповісти
Ви в Києві давно були?
За ********* будинками пам'яток історії не видно. І це все робота мінкульту.
І якщо цей будинок відбудують, то це вже буде не історична пам'ятка.
Це все рівно що відбудувати Колізей до виду який був з самого початку. І що це буде?
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23.07.2024 18:23 Відповісти
Фундамент вони не встигли знести.
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23.07.2024 19:04 Відповісти
Але ж таки і саботували щодо вчасного прийняття рішень!!!
Ціла купа, отих держСекретарів на посадах, не марно гроші відробляють, щоб так нагадити, з під тишка!!… Головне для них, гроші, за прийняття або гальмування, НЕОБХІДНОГО певним групам/ особам рішення… Але ж,усьо ж па РИГламенту КМУ !!
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23.07.2024 16:06 Відповісти
Купу цегли визнали пам,яткою в свинячий голос. Потужно.
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23.07.2024 16:09 Відповісти
А головне--як вчасно це зробили!
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23.07.2024 16:51 Відповісти
В майбутньому туди можна буде піти і плюнути на образ актора невдаху, який привів країну до катастрофи.
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23.07.2024 17:55 Відповісти
Євменій Зеленський у чому винуватий ? То не ті Зеленські, мабуть.
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23.07.2024 19:06 Відповісти
1. Цю садибу категорично потрібно було знести тільки за прізвище, яке вона носила
2. На момент знесення вона не була пам'яткою архітектури, отже власник мав право з нею робити, що заманеться.
3. Нехай власник шукає нормальних адвокатів, вони ще й потім покладуть на КМДА пару мільйонів витрат на правничу допомогу
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23.07.2024 19:47 Відповісти
І звісно відбудує садибу, але у 12 поверхів.
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23.07.2024 21:05 Відповісти
 
 