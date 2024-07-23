Мінкульт визнав зруйновану садибу Зеленських пам’яткою архітектури

У вівторок, 23 липня, експертна комісія з питань обліку обʼєктів культурної спадщини Міністерства культури й інформаційної політики зобов'язала Департамент охорони культурної спадщини КМДА внести знесену садибу Зеленських до переліку памʼяток Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спільноту "Цегла".

Експертна комісія визнала, що знесений історичний будинок родини Євменія Зеленського у Києві відповідає критеріям та ознакам пам'ятки архітектури й має бути внесений до державного реєстру.

Рішення членами Експертної ради було підтримано одноголосно.

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Знищення садиби Зеленських

Нагадаємо, 19 липня у Києві знесли історичну садибу Зеленських, збудовану у 1890 році. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Згодом стало відомо, що прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських у Києві.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто позиватиметься в суді до забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі, та вимагатиме відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала.

Співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді Дмитро Білоцерковець повідомив, що місто змусило забудовника відновити садибу Зеленських, яку він пошкодив.

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Довідка

Знищений особняк, відомий як будинок родини Євменія Зеленського, був розташований на вулиці Кониського, 22. Його збудовано у 1890 році, але не було внесено до Державного реєстру нерухомих памʼяток.

На місці садиби Зеленського збираються будувати другу чергу клубного будинку Turgenev (колишня назва вулиці Кониського – Тургенєвська). Спроби розібрати садибу почались ще у 2018 році.