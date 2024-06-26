Политика мобилизации представителей украинской культуры является не до конца грамотной и взвешенной, - Карандеев

Сектор культуры несет потери из-за не до конца грамотной и взвешенной на сегодня политики по мобилизации представителей украинской культуры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

"К сожалению, мы теряем не только там, где нет стен и выехали люди. Мы теряем, и будем об этом говорить, в результате не до конца грамотной и взвешенной на сегодня политики по мобилизации представителей украинской культуры", - сказал Карандеев.

Он отметил, что процент мобилизации по всей стране деятелей культуры не превышает 10%, но "неравномерность и несправедливость внимания в конкретных случаях приводит к тому, что отдельные учреждения культуры вынуждены прекращать свою деятельность, потому что нет тех людей, которые обеспечивают их работу".

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Карандеев считает необходимым найти подход, который позволил бы максимально сохранить людей, которые "несут в себе, своей деятельностью то важное, что нам сегодня нужно". Он также отметил, что гармонизация и грамотный подход к мобилизации в сфере культуры является вызовом.

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