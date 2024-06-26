Политика мобилизации представителей украинской культуры является не до конца грамотной и взвешенной, - Карандеев
Сектор культуры несет потери из-за не до конца грамотной и взвешенной на сегодня политики по мобилизации представителей украинской культуры.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.
"К сожалению, мы теряем не только там, где нет стен и выехали люди. Мы теряем, и будем об этом говорить, в результате не до конца грамотной и взвешенной на сегодня политики по мобилизации представителей украинской культуры", - сказал Карандеев.
Он отметил, что процент мобилизации по всей стране деятелей культуры не превышает 10%, но "неравномерность и несправедливость внимания в конкретных случаях приводит к тому, что отдельные учреждения культуры вынуждены прекращать свою деятельность, потому что нет тех людей, которые обеспечивают их работу".
Карандеев считает необходимым найти подход, который позволил бы максимально сохранить людей, которые "несут в себе, своей деятельностью то важное, что нам сегодня нужно". Он также отметил, что гармонизация и грамотный подход к мобилизации в сфере культуры является вызовом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
розікрастивідбудовувати.
Не можна мобілізувати лисого борова та інших «діячів культури» з кварталу 95!
Подібні заяви є індикатором політики владної вертикалі по мобілізації країни проти агресора.
Той карандєєв виказав те, що у них у всіх на думці...