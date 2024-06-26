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Политика мобилизации представителей украинской культуры является не до конца грамотной и взвешенной, - Карандеев

Ростислав Карандєєв

Сектор культуры несет потери из-за не до конца грамотной и взвешенной на сегодня политики по мобилизации представителей украинской культуры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

"К сожалению, мы теряем не только там, где нет стен и выехали люди. Мы теряем, и будем об этом говорить, в результате не до конца грамотной и взвешенной на сегодня политики по мобилизации представителей украинской культуры", - сказал Карандеев.

Он отметил, что процент мобилизации по всей стране деятелей культуры не превышает 10%, но "неравномерность и несправедливость внимания в конкретных случаях приводит к тому, что отдельные учреждения культуры вынуждены прекращать свою деятельность, потому что нет тех людей, которые обеспечивают их работу".

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Карандеев считает необходимым найти подход, который позволил бы максимально сохранить людей, которые "несут в себе, своей деятельностью то важное, что нам сегодня нужно". Он также отметил, что гармонизация и грамотный подход к мобилизации в сфере культуры является вызовом.

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Автор: 

культура (843) Министерство культуры и информационной политики (778) мобилизация (2794)


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Топ комментарии
+10
це про артистів цирку та разговорного жанру...?
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26.06.2024 14:59
+7
Та що там казати, треба мобілізувати українців другого сорту, як вже казала депутат Третьякова. А еліту треба берегти, їм ще країну треба розікрасти відбудовувати.
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26.06.2024 15:03
+6
Звичайно!
Не можна мобілізувати лисого борова та інших «діячів культури» з кварталу 95!
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26.06.2024 15:06
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Правила форума Совет форумчан
це про артистів цирку та разговорного жанру...?
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26.06.2024 14:59 Ответить
Та що там казати, треба мобілізувати українців другого сорту, як вже казала депутат Третьякова. А еліту треба берегти, їм ще країну треба розікрасти відбудовувати.
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26.06.2024 15:03 Ответить
С "лейкой" и блокнотом, а то и с пулеметом
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26.06.2024 15:49 Ответить
Деяких "діячів культури" давно слід мобілізувати. Клоунів наприклад.
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26.06.2024 15:06 Ответить
мобілізація в Україні проходить десь так:

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26.06.2024 15:06 Ответить
Звичайно!
Не можна мобілізувати лисого борова та інших «діячів культури» з кварталу 95!
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26.06.2024 15:06 Ответить
Політика мобілізації представників української культури є не до кінця грамотною і виваженою, - Карандєєв .Підтримую пана Карандєєва,95-квартал повинен відпрацьовувати свої ордени в Часовому Яру.
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26.06.2024 15:07 Ответить
Хто ж тоді має воювати? Кого слід відносити до представників української культури?
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26.06.2024 15:10 Ответить
Комбайнер зможе "сбацать" під гітару, а от чи здатен співак ротом освоїти комбайн?
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26.06.2024 16:30 Ответить
"несуть у собі, своєю діяльністю те важливе, що нам сьогодні потрібно" - мені це непотрібно.
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26.06.2024 17:19 Ответить
Вся страна потерпає, грьобаний ти баран, а не міністр. Ніхіба такой міністр, на фронт його треба, ідіота кусок. Ригає своім ротом, якусь дічь
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26.06.2024 17:46 Ответить
Політика мобілізації представників .....не до кінця грамотною і виваженою!

Подібні заяви є індикатором політики владної вертикалі по мобілізації країни проти агресора.

Той карандєєв виказав те, що у них у всіх на думці...
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26.06.2024 18:31 Ответить
 
 