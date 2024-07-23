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Владельцу здания, по указанию которого была снесена усадьба Зеленских, сообщено о подозрении. ФОТО

Правоохранители сообщили о подозрении 32-летнему владельцу здания, по указанию которого на улице Александра Конисского в Киеве была снесена усадьба Зеленских - историческое здание конца XIX века.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

В полиции отметили, что усадьба уже неоднократно была под угрозой уничтожения, из-за чего следователи совместно с прокуратурой трижды обращались в суд с ходатайствами о наложении ареста на дом и земельный участок, который в дальнейшем отменяли по иску адвокатов ответчика.

Последний раз по инициативе правоохранителей 18 января и 19 февраля на участок и дом наложили новый арест, который не был отменен в судебном порядке.

Повідомлено про підозру власнику будівлі, за вказівкою якого було знесено садибу Зеленських

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застройщик будет восстановить усадьбу Зеленских за свой счет, - Белоцерковец

"Несмотря на это, 19 июля, 32-летний владелец здания, будучи осведомлен о действующих судом ограничениях на запрет осуществления любых действий с объектом недвижимости, решил его уничтожить. Для этого правонарушитель привлек строительную фирму, сотрудникам которой дал указание на демонтаж указанного здания", - рассказали в полиции.

Сейчас следователи сообщили владельцу дома о подозрении по ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины - умышленное повреждение и уничтожение имущества, на которое судом наложен арест.

Повідомлено про підозру власнику будівлі, за вказівкою якого було знесено садибу Зеленських

Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается. Устанавливается степень участия других участников, причастных к уничтожению исторического здания.

В полиции напомнили, что по факту сноса дома начаты уголовные производства по факту умышленного незаконного уничтожения объектов культурного наследия (ч. 2 ст. 298 УКУ); самовольного строительства (ч. 3 ст. 197-1 УКУ) и по факту незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест (ч. 1 ст. 388 УКУ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев обратится в суд и потребует отстроить усадьбу Зеленских, - Кличко

Напомним, 19 июля в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году. Полиция открыла уголовное производство.

Впоследствии стало известно, что прокуратура начала уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских в Киеве.

Автор: 

Киев (25518) Нацполиция (16459) снос (153) подозрение (490)


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Топ комментарии
+12
"Власником" він став, напевно,ще студентом,за те,що добряче в Мак-Дональдсі погодували.Справжній власник "не відомий", і усіх все влаштовує.Далі виявиться,що відбудувати "як було" у нього грошей немає, а побудувати на тому місці ТРЦ у когось гроші є, а кияни будуть ходити з розкритими ротами,мовляв, як же так вийшло?
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23.07.2024 09:12
+6
судячи з інформації питання вже вирішено все розклали в часовому сприйняті подій необхідно трішки зачекати все затихне само по собі
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23.07.2024 09:22
+3
Власник будівлі підставний,як і володимир олександрович,замість якого країною керує єрмак та 5-6 менеджерів з фсб. А
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23.07.2024 11:23
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Всьо! - наишли стрілочника
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23.07.2024 09:02 Ответить
А власник, наче обістявся?
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23.07.2024 09:17 Ответить
Напудив! - на нього ж все повішають
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23.07.2024 09:20 Ответить
... дуже важлива подія?
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23.07.2024 09:07 Ответить
"Власником" він став, напевно,ще студентом,за те,що добряче в Мак-Дональдсі погодували.Справжній власник "не відомий", і усіх все влаштовує.Далі виявиться,що відбудувати "як було" у нього грошей немає, а побудувати на тому місці ТРЦ у когось гроші є, а кияни будуть ходити з розкритими ротами,мовляв, як же так вийшло?
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23.07.2024 09:12 Ответить
👏👏👏 Власник цілої будівлі живе у звичайній квартирі, навіть не фешенебельній.
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23.07.2024 09:28 Ответить
Як, цікаво, цей видатний громадянин став власником будівлі?
В 32 роки він, мабуть, вже батько трьох дітей або інвалід.
Але явно не ніщєброд…
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23.07.2024 09:19 Ответить
І чому він не в ЗСУ
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23.07.2024 09:26 Ответить
Десять год тюрми йому
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23.07.2024 09:20 Ответить
Йому інкримінують ч.1 ст. 388 КК України. Такі протиправні дії караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
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23.07.2024 12:00 Ответить
Значить обмеження волі на 2 роки
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23.07.2024 13:56 Ответить
судячи з інформації питання вже вирішено все розклали в часовому сприйняті подій необхідно трішки зачекати все затихне само по собі
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23.07.2024 09:22 Ответить
Власник будівлі у 32 роки?
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23.07.2024 09:40 Ответить
якийсь дешевий схемотоз
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23.07.2024 09:43 Ответить
Тю
2019 показав, що можна особливо й не витрачатися на схематози
Зайде майже все
А щодо будівлі, так с такою назвою у наші часи її б все одно знесли рано чи пізно.
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23.07.2024 10:18 Ответить
У шортах - значить ухилянт?!
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23.07.2024 10:51 Ответить
Усадьбу зеленских снесли - в тюрму! Если бы при Януковиче снесли его родную хрущовку, тоже тюрма. Так в чем разница? Есть документы об исторической ценности здания? А, конечно, послезавтра оформят на позавчера. Состояние "культурного памятника" видно на фотографии в статье.
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23.07.2024 11:16 Ответить
Власник будівлі підставний,як і володимир олександрович,замість якого країною керує єрмак та 5-6 менеджерів з фсб. А
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23.07.2024 11:23 Ответить
якщо то була пам'тка культурна, то нащо її було віддавати на приватизацію?
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23.07.2024 12:52 Ответить
 
 