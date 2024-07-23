Владельцу здания, по указанию которого была снесена усадьба Зеленских, сообщено о подозрении. ФОТО
Правоохранители сообщили о подозрении 32-летнему владельцу здания, по указанию которого на улице Александра Конисского в Киеве была снесена усадьба Зеленских - историческое здание конца XIX века.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
В полиции отметили, что усадьба уже неоднократно была под угрозой уничтожения, из-за чего следователи совместно с прокуратурой трижды обращались в суд с ходатайствами о наложении ареста на дом и земельный участок, который в дальнейшем отменяли по иску адвокатов ответчика.
Последний раз по инициативе правоохранителей 18 января и 19 февраля на участок и дом наложили новый арест, который не был отменен в судебном порядке.
"Несмотря на это, 19 июля, 32-летний владелец здания, будучи осведомлен о действующих судом ограничениях на запрет осуществления любых действий с объектом недвижимости, решил его уничтожить. Для этого правонарушитель привлек строительную фирму, сотрудникам которой дал указание на демонтаж указанного здания", - рассказали в полиции.
Сейчас следователи сообщили владельцу дома о подозрении по ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины - умышленное повреждение и уничтожение имущества, на которое судом наложен арест.
Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается. Устанавливается степень участия других участников, причастных к уничтожению исторического здания.
В полиции напомнили, что по факту сноса дома начаты уголовные производства по факту умышленного незаконного уничтожения объектов культурного наследия (ч. 2 ст. 298 УКУ); самовольного строительства (ч. 3 ст. 197-1 УКУ) и по факту незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест (ч. 1 ст. 388 УКУ).
Напомним, 19 июля в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году. Полиция открыла уголовное производство.
Впоследствии стало известно, что прокуратура начала уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских в Киеве.
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В 32 роки він, мабуть, вже батько трьох дітей або інвалід.
Але явно не ніщєброд…
2019 показав, що можна особливо й не витрачатися на схематози
Зайде майже все
А щодо будівлі, так с такою назвою у наші часи її б все одно знесли рано чи пізно.