Владельцу здания, по указанию которого была снесена усадьба Зеленских, сообщено о подозрении. ФОТО

Правоохранители сообщили о подозрении 32-летнему владельцу здания, по указанию которого на улице Александра Конисского в Киеве была снесена усадьба Зеленских - историческое здание конца XIX века.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

В полиции отметили, что усадьба уже неоднократно была под угрозой уничтожения, из-за чего следователи совместно с прокуратурой трижды обращались в суд с ходатайствами о наложении ареста на дом и земельный участок, который в дальнейшем отменяли по иску адвокатов ответчика.

Последний раз по инициативе правоохранителей 18 января и 19 февраля на участок и дом наложили новый арест, который не был отменен в судебном порядке.

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"Несмотря на это, 19 июля, 32-летний владелец здания, будучи осведомлен о действующих судом ограничениях на запрет осуществления любых действий с объектом недвижимости, решил его уничтожить. Для этого правонарушитель привлек строительную фирму, сотрудникам которой дал указание на демонтаж указанного здания", - рассказали в полиции.

Сейчас следователи сообщили владельцу дома о подозрении по ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины - умышленное повреждение и уничтожение имущества, на которое судом наложен арест.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается. Устанавливается степень участия других участников, причастных к уничтожению исторического здания.

В полиции напомнили, что по факту сноса дома начаты уголовные производства по факту умышленного незаконного уничтожения объектов культурного наследия (ч. 2 ст. 298 УКУ); самовольного строительства (ч. 3 ст. 197-1 УКУ) и по факту незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест (ч. 1 ст. 388 УКУ).

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Напомним, 19 июля в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году. Полиция открыла уголовное производство.

Впоследствии стало известно, что прокуратура начала уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских в Киеве.