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Глава комитета парламента Финляндии по обороне призывает наращивать ВПК для помощи Украине

У Фінляндії закликали нарощувати ВПК для допомоги Україні

Инвестиции европейских стран в наращивание военно-промышленного комплекса необходимы для увеличения военной помощи Украине и для создания сильной в военном плане Европы.

Об этом в комментарии Guildhall заявил председатель парламентского Комитета по вопросам обороны Финляндии Юкка Копра, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что эти инвестиции (в усиление ВПК западных стран. - Ред.) необходимы для защиты свободы и демократии в мире - не только в Украине, но и во всей Европе. Потому что, если России удастся добиться успеха в Украине, мы все знаем, что это не удовлетворит их аппетиты. Весьма вероятно, что после этого они начнут устраивать стычки и в других странах. Поэтому нам необходимо противостоять российской мощи. А это можно сделать, лишь демонстрируя и производя не меньшую военную мощь, чем у них", - заявил политик.

"Поэтому, конечно, увеличение оборонного производства - это прежде всего помощь Украине, но также это и создание сильной в военном плане Европы для защиты демократии, свободы и тех ценностей, в которые мы верим. И за это, к сожалению, приходится платить", - резюмировал парламентарий.

Ранее, депутат Европейского парламента от Румынии, член комитета по иностранным отношениям Драгош Тудораке призвал закупать оружие для Украины, одновременно инвестируя в ВПК ЕС. По его мнению, подход Европейского Союза к вооружению Украины должен охватывать два направления - выделение средств на закупку вооружений на мировом рынке и выделение средств для инвестиций в наращивание производственных мощностей военно-промышленного комплекса ЕС.

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Автор: 

помощь (7749) Финляндия (950)


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Я закликав жінку зварити борщу.
Вона закликала мене сходити до магазину по овочі.
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26.07.2024 12:57 Ответить
Закликай мене повністю.
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26.07.2024 13:08 Ответить
"Колишній державний секретар США https://file.liga.net/ua/persons/pompeo-maykl Майк Помпео вважає, що https://file.liga.net/ua/persons/tramp-donald Дональд Трамп , якщо переможе на виборах президента, не відмовиться від допомоги Україні, але може перевести її на умови лендлізу. Своє бачення можливого "мирного плану Трампа" Помпео виклав у колонці для https://www.wsj.com/articles/a-trump-peace-plan-for-ukraine-russia-foreign-policy-926348cf The Wall Street Journal .

Економіка Росії менша за економіку Техасу", - йдеться в колонці. На думку Помпео, США мають продемонструвати Росії, що вона не може конкурувати з оборонними можливостями США."

Мені таке подобається.

Подробиці: https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/pompeo-vyklav-svoie-bachennia-myrnoho-planu-trampa-lend-liz-na-500-mlrd-i-realni-sanktsii
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26.07.2024 13:31 Ответить
 
 