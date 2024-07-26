Глава комитета парламента Финляндии по обороне призывает наращивать ВПК для помощи Украине

Инвестиции европейских стран в наращивание военно-промышленного комплекса необходимы для увеличения военной помощи Украине и для создания сильной в военном плане Европы.

Об этом в комментарии Guildhall заявил председатель парламентского Комитета по вопросам обороны Финляндии Юкка Копра, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что эти инвестиции (в усиление ВПК западных стран. - Ред.) необходимы для защиты свободы и демократии в мире - не только в Украине, но и во всей Европе. Потому что, если России удастся добиться успеха в Украине, мы все знаем, что это не удовлетворит их аппетиты. Весьма вероятно, что после этого они начнут устраивать стычки и в других странах. Поэтому нам необходимо противостоять российской мощи. А это можно сделать, лишь демонстрируя и производя не меньшую военную мощь, чем у них", - заявил политик.

"Поэтому, конечно, увеличение оборонного производства - это прежде всего помощь Украине, но также это и создание сильной в военном плане Европы для защиты демократии, свободы и тех ценностей, в которые мы верим. И за это, к сожалению, приходится платить", - резюмировал парламентарий.

Ранее, депутат Европейского парламента от Румынии, член комитета по иностранным отношениям Драгош Тудораке призвал закупать оружие для Украины, одновременно инвестируя в ВПК ЕС. По его мнению, подход Европейского Союза к вооружению Украины должен охватывать два направления - выделение средств на закупку вооружений на мировом рынке и выделение средств для инвестиций в наращивание производственных мощностей военно-промышленного комплекса ЕС.

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