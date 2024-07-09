Минобороны подписало меморандум с финской компанией ICEYE для сотрудничества в сфере космической разведки
Минобороны Украины подписало меморандум с одним из мировых лидеров в области спутниковых технологий финской компанией ICEYE для углубления сотрудничества в сфере космической разведки.
Об этом сообщила пресс-служба МОУ, передает Цензор.НЕТ
Как отмечается, компания производит микроспутники и владеет одной из крупнейших в мире группировок радарных спутников.
Соглашение с ICEYE направлено на укрепление взаимодействия в сфере дистанционного зондирования Земли, что важно для национальной безопасности и обороны Украины
Сотрудничество с ICEYE и подписание меморандума значительно улучшит нашу разведывательную деятельность. Мы благодарны компании за преданность демократическим ценностям, поддержку украинского народа и позицию по ограничению космической съемки над территорией Украины. Мы должны защищать нашу страну на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве и в космосе", - прокомментировала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Отметим, что спутник компании ICEYE был куплен фондом Сергея Притулы в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Разведка начала использовать космический аппарат с 24 сентября 2022 года.
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Один Тищенко працює! 🤣
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правда цікаво, але кому то цікаво.......
І у мене більше довіри до союзників НАТО,ніж до шахрая Притули ,дурника Буданова,чи злодія Умєрова.