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Минобороны подписало меморандум с финской компанией ICEYE для сотрудничества в сфере космической разведки

Міноборони України уклало меморандум з компанією ICEYE

Минобороны Украины подписало меморандум с одним из мировых лидеров в области спутниковых технологий финской компанией ICEYE для углубления сотрудничества в сфере космической разведки.

Об этом сообщила пресс-служба МОУ, передает Цензор.НЕТ

Как отмечается, компания производит микроспутники и владеет одной из крупнейших в мире группировок радарных спутников.

Соглашение с ICEYE направлено на укрепление взаимодействия в сфере дистанционного зондирования Земли, что важно для национальной безопасности и обороны Украины

Сотрудничество с ICEYE и подписание меморандума значительно улучшит нашу разведывательную деятельность. Мы благодарны компании за преданность демократическим ценностям, поддержку украинского народа и позицию по ограничению космической съемки над территорией Украины. Мы должны защищать нашу страну на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве и в космосе", - прокомментировала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сделано 4173 снимка объектов РФ: ГУР о результатах использования "народного спутника" ICEYE, приобретенного фондом Притулы. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Отметим, что спутник компании ICEYE был куплен фондом Сергея Притулы в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Разведка начала использовать космический аппарат с 24 сентября 2022 года.

Автор: 

космос (787) Минобороны (9426) разведка (4195) спутник (233) Финляндия (983)


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Топ комментарии
+6
пердула там головним буде?
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09.07.2024 08:39 Ответить
+5
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09.07.2024 08:47 Ответить
+5
це не "неспромажність влади", це називається відвертий саботаж, зрада та гра на користь ворогу !!!
Роман Москаль: Ріші Сунак не здавав 20% території Британії ворогу, але вибачився перед виборцями.. Зеленський з 2019 - про..рав усе, що тільки можна; у 2022 здав РФ більш ніж 20% території - і до сьогодні вважає себе незламним та потужним боневтіком.. Різниця між цивілізованою і дикою країною.
Mason Lemberg: Стамбульські угоди можуть стати основою майбутніх переговорів - стаказало хйло сьогодні. Дуже ємнісна характеристика потужності зеленського, сталевості його яєць, здатності вести переговори, відстоювати інтереси України, та й, зрештою, ролі Зеленського в історії України. "Якщо наступний Саміт Миру буде йти по тому плану, який ми передбачаємо, а другий саміт передбачає, що буде план з усіма пунктами того, як ми бачимо закінчення війни…. якщо він буде готовий ми організовуємо другий саміт миру і там повинні бути представники російської федерації . А хто це буде ми подивимось" - заявив Зеленський Про те, що мощний лідор сам собі заборонив спілкуватися з росією, мощний лідор, мабуть, забув. І, до речі, що з попереднім Самітом Миру? Звільнили Запорізьку АЕС? Нагодували дітей Африки?



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09.07.2024 09:12 Ответить
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пердула там головним буде?
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09.07.2024 08:39 Ответить
А як жеж супутник притули?
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09.07.2024 08:42 Ответить
"Як жеж" що? Це розширення співпраці з тією ж компанією, що вже надала "супутник притули".
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09.07.2024 09:04 Ответить
Цікаво, в нас існує Державне космічне агенство..чим вони займаються? Чи ми їх тільки утримуємо???
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09.07.2024 08:45 Ответить
У нас ще депутати ВР та міністри є, але вони зараз теж нічого не вирішують, вони лише тиснуть кнопки та підписують папери.
Один Тищенко працює! 🤣
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09.07.2024 10:36 Ответить
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09.07.2024 08:47 Ответить
це не "неспромажність влади", це називається відвертий саботаж, зрада та гра на користь ворогу !!!
Роман Москаль: Ріші Сунак не здавав 20% території Британії ворогу, але вибачився перед виборцями.. Зеленський з 2019 - про..рав усе, що тільки можна; у 2022 здав РФ більш ніж 20% території - і до сьогодні вважає себе незламним та потужним боневтіком.. Різниця між цивілізованою і дикою країною.
Mason Lemberg: Стамбульські угоди можуть стати основою майбутніх переговорів - стаказало хйло сьогодні. Дуже ємнісна характеристика потужності зеленського, сталевості його яєць, здатності вести переговори, відстоювати інтереси України, та й, зрештою, ролі Зеленського в історії України. "Якщо наступний Саміт Миру буде йти по тому плану, який ми передбачаємо, а другий саміт передбачає, що буде план з усіма пунктами того, як ми бачимо закінчення війни…. якщо він буде готовий ми організовуємо другий саміт миру і там повинні бути представники російської федерації . А хто це буде ми подивимось" - заявив Зеленський Про те, що мощний лідор сам собі заборонив спілкуватися з росією, мощний лідор, мабуть, забув. І, до речі, що з попереднім Самітом Миру? Звільнили Запорізьку АЕС? Нагодували дітей Африки?



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09.07.2024 09:12 Ответить
Так Гундосий - повний, недієздатний самодур. Воно не відповідає за свої слова. Вчора заборонив перемовини з кацапами, сьогодні дозволив. Його не можна було залишати після 24.02.22, бо він - зрадник, сцикло і ідіот, який не здатен протистояти ворогові. Що ми зараз (без Залужного), чудово бачимо.
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09.07.2024 10:15 Ответить
Відкати в ОПу не занесли. Тому і застопорили програму
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09.07.2024 09:12 Ответить
Туреччину виключили з програми постачання ******** винищувачів F-35. Анкара вирішила виробляти власні (і нібито кращі) літаки. Тепер з'явилися конкретні дані щодо виробництва цих машин.

Перші турецькі винищувачі п'ятого покоління надійдуть до їхньої армії до 2028 року. Поставка складатиметься з 20 одиниць. Після 2030 року очікується значне збільшення темпів виробництва.

Сьогодні про турецьких КААНів відомо небагато. Згідно з загальнодоступною інформацією, цей винищувач, що розробляється в даний час, буде здатний нести 10 000 кілограмів ***********, що на 4 000 кілограмів більше, ніж його аналог - F-35. Крім того, KAAN оснащений двома двигунами. На даний момент KAAN оснащений двигунами з США, General Electric F110-GE-129. Однак у найближчі роки на зміну їм прийде агрегат, що випускається турками.
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09.07.2024 08:48 Ответить
Меморандум - це ні про що...
Права на використання супутника притулений купив на початку війни, розвідка почала його використовувати лише в кінці вересня, а МО взагалі не мало доступу до його даних,
правда цікаво, але кому то цікаво.......
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09.07.2024 09:24 Ответить
Розвідка знаходиться в адміністративному підпорядкуванні МО і в оперативному підпорядкуванні ГШ. По суті, вони єдині представники МО, яким взагалі потрібен той доступ.
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09.07.2024 09:32 Ответить
Нахріна Міноборони притулосупутник,якщо є актуальніші й якісніші дані від партнерів з НАТО від початку 2022 року....
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09.07.2024 09:33 Ответить
Передачу порції даних від партнерів поки погодять в білих домах бундестагу - вже й не буде нікого в місцях дислокації. А то й не погодять, якщо комусь здасться, що передача цих розвідданих може вплинути на вартість бензину перед виборами.
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09.07.2024 09:37 Ответить
Це гра в вірю-не вірю.
І у мене більше довіри до союзників НАТО,ніж до шахрая Притули ,дурника Буданова,чи злодія Умєрова.
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09.07.2024 09:47 Ответить
Це банальна логіка, а не "гра". Прямий доступ, це прямий доступ. Передача, це через довгі погодження, які не завжди дають.
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09.07.2024 10:00 Ответить
Як то кажуть: "коли мудрець вказує на Місяць - собака бреше на палець".
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09.07.2024 10:02 Ответить
Як то кажуть,:Лох-не мамонт,не вимре.
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09.07.2024 10:50 Ответить
Питання , а для чого цього уйобка прутилу згадали в тексті ? Цей супутник ніхто не бачив . Я наприклад дарую ЗСУ сонячне світло від 13.00 до 17.00 .
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09.07.2024 10:03 Ответить
Ти клован, чи шо?) https://www.iceye.com/press/press-releases/iceye-signs-contract-to-provide-government-of-ukraine-with-access-to-its-sar-satellite-constellation?hs_amp=true "супутник який ніхто не бачив"
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09.07.2024 10:04 Ответить
Знаєте, корупція працює по різному: буває тупо вкрав, а буває домовився за надбавку, як от Резніков з яйцями по ₴17. Та й довіри до нього немає через націнені броньовики (шо там було...) і дружину в якої батько регіонал і якого здається він захищав.
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09.07.2024 10:46 Ответить
А що таке клован ?
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09.07.2024 11:02 Ответить
 
 