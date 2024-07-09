Міноборони підписало меморандум із фінською компанією ICEYE для співпраці у сфері космічної розвідки
Міноборони України підписало меморандум з одним зі світових лідерів у галузі супутникових технологій фінською компанією ICEYE для поглиблення співробітництва у сфері космічної розвідки.
Про це повідомила пресслужба МОУ, передає Цензор.НЕТ
Як зазначається, компанія виготовляє мікросупутники та володіє одним із найбільших у світі угруповань радарних супутників.
Угода з ICEYE спрямована на зміцнення взаємодії у сфері дистанційного зондування Землі, що важливо для національної безпеки та оборони України
Співпраця з ICEYE та підписання меморандуму значно покращить нашу розвідувальну діяльність. Ми вдячні компанії за відданість демократичним цінностям, підтримку українського народу та позицію щодо обмеження космічної зйомки над територією України. Ми повинні захищати нашу країну на землі, у повітрі, на морі, у кіберпросторі та у космосі", - прокоментувала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Зазначимо, що супутник компанії ICEYE був куплений фондом Сергія Притули на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Розвідка почала використовувати космічний апарат з 24 вересня 2022 року.
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Один Тищенко працює! 🤣
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Права на використання супутника притулений купив на початку війни, розвідка почала його використовувати лише в кінці вересня, а МО взагалі не мало доступу до його даних,
правда цікаво, але кому то цікаво.......
І у мене більше довіри до союзників НАТО,ніж до шахрая Притули ,дурника Буданова,чи злодія Умєрова.