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Міноборони підписало меморандум із фінською компанією ICEYE для співпраці у сфері космічної розвідки

Міноборони України уклало меморандум з компанією ICEYE

Міноборони України підписало меморандум з одним зі світових лідерів у галузі супутникових технологій фінською компанією ICEYE для поглиблення співробітництва у сфері космічної розвідки.

Про це повідомила пресслужба МОУ, передає Цензор.НЕТ

Як зазначається, компанія виготовляє мікросупутники та володіє одним із найбільших у світі угруповань радарних супутників.

Угода з ICEYE спрямована на зміцнення взаємодії у сфері дистанційного зондування Землі, що важливо для національної безпеки та оборони України

Співпраця з ICEYE та підписання меморандуму значно покращить нашу розвідувальну діяльність. Ми вдячні компанії за відданість демократичним цінностям, підтримку українського народу та позицію щодо обмеження космічної зйомки над територією України. Ми повинні захищати нашу країну на землі, у повітрі, на морі, у кіберпросторі та у космосі", - прокоментувала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зроблено 4173 знімки об’єктів РФ: ГУР про результати використання "народного супутника" ICEYE, придбаного фондом Притули. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Зазначимо, що супутник компанії ICEYE був куплений фондом Сергія Притули на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 

Розвідка почала використовувати космічний апарат з 24 вересня 2022 року.

Автор: 

космос (865) Міноборони (7487) розвідка (3883) супутник (301) Фінляндія (1331)


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Топ коментарі
+6
пердула там головним буде?
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09.07.2024 08:39 Відповісти
+5
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09.07.2024 08:47 Відповісти
+5
це не "неспромажність влади", це називається відвертий саботаж, зрада та гра на користь ворогу !!!
Роман Москаль: Ріші Сунак не здавав 20% території Британії ворогу, але вибачився перед виборцями.. Зеленський з 2019 - про..рав усе, що тільки можна; у 2022 здав РФ більш ніж 20% території - і до сьогодні вважає себе незламним та потужним боневтіком.. Різниця між цивілізованою і дикою країною.
Mason Lemberg: Стамбульські угоди можуть стати основою майбутніх переговорів - стаказало хйло сьогодні. Дуже ємнісна характеристика потужності зеленського, сталевості його яєць, здатності вести переговори, відстоювати інтереси України, та й, зрештою, ролі Зеленського в історії України. "Якщо наступний Саміт Миру буде йти по тому плану, який ми передбачаємо, а другий саміт передбачає, що буде план з усіма пунктами того, як ми бачимо закінчення війни…. якщо він буде готовий ми організовуємо другий саміт миру і там повинні бути представники російської федерації . А хто це буде ми подивимось" - заявив Зеленський Про те, що мощний лідор сам собі заборонив спілкуватися з росією, мощний лідор, мабуть, забув. І, до речі, що з попереднім Самітом Миру? Звільнили Запорізьку АЕС? Нагодували дітей Африки?



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09.07.2024 09:12 Відповісти
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пердула там головним буде?
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09.07.2024 08:39 Відповісти
А як жеж супутник притули?
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09.07.2024 08:42 Відповісти
"Як жеж" що? Це розширення співпраці з тією ж компанією, що вже надала "супутник притули".
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09.07.2024 09:04 Відповісти
Цікаво, в нас існує Державне космічне агенство..чим вони займаються? Чи ми їх тільки утримуємо???
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09.07.2024 08:45 Відповісти
У нас ще депутати ВР та міністри є, але вони зараз теж нічого не вирішують, вони лише тиснуть кнопки та підписують папери.
Один Тищенко працює! 🤣
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09.07.2024 10:36 Відповісти
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09.07.2024 08:47 Відповісти
це не "неспромажність влади", це називається відвертий саботаж, зрада та гра на користь ворогу !!!
Роман Москаль: Ріші Сунак не здавав 20% території Британії ворогу, але вибачився перед виборцями.. Зеленський з 2019 - про..рав усе, що тільки можна; у 2022 здав РФ більш ніж 20% території - і до сьогодні вважає себе незламним та потужним боневтіком.. Різниця між цивілізованою і дикою країною.
Mason Lemberg: Стамбульські угоди можуть стати основою майбутніх переговорів - стаказало хйло сьогодні. Дуже ємнісна характеристика потужності зеленського, сталевості його яєць, здатності вести переговори, відстоювати інтереси України, та й, зрештою, ролі Зеленського в історії України. "Якщо наступний Саміт Миру буде йти по тому плану, який ми передбачаємо, а другий саміт передбачає, що буде план з усіма пунктами того, як ми бачимо закінчення війни…. якщо він буде готовий ми організовуємо другий саміт миру і там повинні бути представники російської федерації . А хто це буде ми подивимось" - заявив Зеленський Про те, що мощний лідор сам собі заборонив спілкуватися з росією, мощний лідор, мабуть, забув. І, до речі, що з попереднім Самітом Миру? Звільнили Запорізьку АЕС? Нагодували дітей Африки?



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09.07.2024 09:12 Відповісти
Так Гундосий - повний, недієздатний самодур. Воно не відповідає за свої слова. Вчора заборонив перемовини з кацапами, сьогодні дозволив. Його не можна було залишати після 24.02.22, бо він - зрадник, сцикло і ідіот, який не здатен протистояти ворогові. Що ми зараз (без Залужного), чудово бачимо.
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09.07.2024 10:15 Відповісти
Відкати в ОПу не занесли. Тому і застопорили програму
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09.07.2024 09:12 Відповісти
Туреччину виключили з програми постачання ******** винищувачів F-35. Анкара вирішила виробляти власні (і нібито кращі) літаки. Тепер з'явилися конкретні дані щодо виробництва цих машин.

Перші турецькі винищувачі п'ятого покоління надійдуть до їхньої армії до 2028 року. Поставка складатиметься з 20 одиниць. Після 2030 року очікується значне збільшення темпів виробництва.

Сьогодні про турецьких КААНів відомо небагато. Згідно з загальнодоступною інформацією, цей винищувач, що розробляється в даний час, буде здатний нести 10 000 кілограмів ***********, що на 4 000 кілограмів більше, ніж його аналог - F-35. Крім того, KAAN оснащений двома двигунами. На даний момент KAAN оснащений двигунами з США, General Electric F110-GE-129. Однак у найближчі роки на зміну їм прийде агрегат, що випускається турками.
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09.07.2024 08:48 Відповісти
Меморандум - це ні про що...
Права на використання супутника притулений купив на початку війни, розвідка почала його використовувати лише в кінці вересня, а МО взагалі не мало доступу до його даних,
правда цікаво, але кому то цікаво.......
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09.07.2024 09:24 Відповісти
Розвідка знаходиться в адміністративному підпорядкуванні МО і в оперативному підпорядкуванні ГШ. По суті, вони єдині представники МО, яким взагалі потрібен той доступ.
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09.07.2024 09:32 Відповісти
Нахріна Міноборони притулосупутник,якщо є актуальніші й якісніші дані від партнерів з НАТО від початку 2022 року....
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09.07.2024 09:33 Відповісти
Передачу порції даних від партнерів поки погодять в білих домах бундестагу - вже й не буде нікого в місцях дислокації. А то й не погодять, якщо комусь здасться, що передача цих розвідданих може вплинути на вартість бензину перед виборами.
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09.07.2024 09:37 Відповісти
Це гра в вірю-не вірю.
І у мене більше довіри до союзників НАТО,ніж до шахрая Притули ,дурника Буданова,чи злодія Умєрова.
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09.07.2024 09:47 Відповісти
Це банальна логіка, а не "гра". Прямий доступ, це прямий доступ. Передача, це через довгі погодження, які не завжди дають.
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09.07.2024 10:00 Відповісти
Як то кажуть: "коли мудрець вказує на Місяць - собака бреше на палець".
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09.07.2024 10:02 Відповісти
Як то кажуть,:Лох-не мамонт,не вимре.
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09.07.2024 10:50 Відповісти
Питання , а для чого цього уйобка прутилу згадали в тексті ? Цей супутник ніхто не бачив . Я наприклад дарую ЗСУ сонячне світло від 13.00 до 17.00 .
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09.07.2024 10:03 Відповісти
Ти клован, чи шо?) https://www.iceye.com/press/press-releases/iceye-signs-contract-to-provide-government-of-ukraine-with-access-to-its-sar-satellite-constellation?hs_amp=true "супутник який ніхто не бачив"
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09.07.2024 10:04 Відповісти
Знаєте, корупція працює по різному: буває тупо вкрав, а буває домовився за надбавку, як от Резніков з яйцями по ₴17. Та й довіри до нього немає через націнені броньовики (шо там було...) і дружину в якої батько регіонал і якого здається він захищав.
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09.07.2024 10:46 Відповісти
А що таке клован ?
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09.07.2024 11:02 Відповісти
 
 