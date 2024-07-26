Оккупанты бьют по Купянскому району КАБ, ФАБ, артиллерией, дронами, ситуация с безопасностью ухудшилась, - начальник РВА Канашевич
Враг усилил плотность обстрелов на Купянском направлении, в частности по частным домам. Также повреждены многоквартирные дома.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному рассказал начальник Купянского РОА Андрей Канашевич.
Он отметил, что Россия бьет по Купянскому району КАБ, ФАБ, артиллерией, дронами, становится все опаснее.
"Информация о применении авиабомб поступает несколько раз в день. Прилетает и по позициям, и по населенным пунктам. В основном, летит по частной застройке", - говорит Канашевич.
Напомним, российские войска 25 июля впервые применили ФАБ-1500 по Купянск-Узловому.
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