РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8471 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
535 5

Оккупанты бьют по Купянскому району КАБ, ФАБ, артиллерией, дронами, ситуация с безопасностью ухудшилась, - начальник РВА Канашевич

Куп’янський район

Враг усилил плотность обстрелов на Купянском направлении, в частности по частным домам. Также повреждены многоквартирные дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному рассказал начальник Купянского РОА Андрей Канашевич.

Он отметил, что Россия бьет по Купянскому району КАБ, ФАБ, артиллерией, дронами, становится все опаснее.

"Информация о применении авиабомб поступает несколько раз в день. Прилетает и по позициям, и по населенным пунктам. В основном, летит по частной застройке", - говорит Канашевич.

Напомним, российские войска 25 июля впервые применили ФАБ-1500 по Купянск-Узловому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ударили дроном по Купянску: ранен мужчина

Автор: 

обстрел (26835) Харьковщина (5577) Купянск (609)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таке враження, що у нас війна!
показать весь комментарий
26.07.2024 12:58 Ответить
а зеленскому насрать
показать весь комментарий
26.07.2024 13:06 Ответить
Воно рахує кожного місяця скіки кабів, ракет, фабів.... випустив рюській обронпром. При цьму жалюгідно мовчить - а скіки український оборонпром виготував тих же кабів, фабів, ракет...
показать весь комментарий
26.07.2024 14:21 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2024 14:47 Ответить
Так за три роки вже повинні були щось думати проти КАБ-ів.
показать весь комментарий
26.07.2024 16:47 Ответить
 
 