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Новости Война
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Войска РФ ударили дроном по Купянску: ранен мужчина

Атака на Куп'янськ

Российские оккупанты ударили по Купянску FPV-дроном, есть пострадавший.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской облпрокуратуры.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Следствием установлено, что 23 июля около 7:10 в г. Купянск в результате сброса боеприпаса с вражеского FPV-дрона 39-летний мужчина получил взрывное ранение. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных вооруженными силами РФ.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что за прошедшие сутки под вражеским огнем 4 района Харьковщины, есть пострадавшие и повреждения.

Автор: 

обстрел (26906) Харьковщина (5577) Купянск (615)


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