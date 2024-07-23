Войска РФ ударили дроном по Купянску: ранен мужчина
Российские оккупанты ударили по Купянску FPV-дроном, есть пострадавший.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской облпрокуратуры.
Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
"Следствием установлено, что 23 июля около 7:10 в г. Купянск в результате сброса боеприпаса с вражеского FPV-дрона 39-летний мужчина получил взрывное ранение. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных вооруженными силами РФ.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что за прошедшие сутки под вражеским огнем 4 района Харьковщины, есть пострадавшие и повреждения.
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