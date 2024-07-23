Війська РФ ударили дроном по Куп’янську: поранено чоловіка
Російські окупанти вдарили по Купʼянську FPV-дроном, є постраждалий.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської облпрокуратури.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
"Слідством встановлено, що 23 липня близько 7:10 у м. Купʼянськ внаслідок скидання боєприпасу з ворожого FPV-дрону 39-річний чоловік отримав вибухове поранення. Потерпілого госпіталізували до лікарні.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами РФ.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що минулої доби під ворожим вогнем 4 райони Харківщини, є постраждалі та пошкодження.
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