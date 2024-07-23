УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10323 відвідувача онлайн
Новини Війна
366 0

Війська РФ ударили дроном по Куп’янську: поранено чоловіка

Атака на Куп'янськ

Російські окупанти вдарили по Купʼянську FPV-дроном, є постраждалий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської облпрокуратури.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"Слідством встановлено, що 23 липня близько 7:10 у м. Купʼянськ внаслідок скидання боєприпасу з ворожого FPV-дрону 39-річний чоловік отримав вибухове поранення. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від прийняття присяги до утилізації під Куп’янськом - 11 днів: документи окупантів, знищених на Харківщині. ВIДЕО

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що минулої доби під ворожим вогнем 4 райони Харківщини, є постраждалі та пошкодження.

Автор: 

обстріл (28392) Харківщина (6054) Куп’янськ (751)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 