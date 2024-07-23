Війська РФ ударили дроном по Куп’янську: поранено чоловіка

Російські окупанти вдарили по Купʼянську FPV-дроном, є постраждалий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської облпрокуратури.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"Слідством встановлено, що 23 липня близько 7:10 у м. Купʼянськ внаслідок скидання боєприпасу з ворожого FPV-дрону 39-річний чоловік отримав вибухове поранення. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами РФ.

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