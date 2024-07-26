Во время оккупации Купянска поручил "отрезать" жителей от украинского ТВ и интернета: СБУ задержала предателя

В Харькове задержан предатель, который во время оккупации Купянска поддержал вторжение РФ и занял должность "технического директора" телепровайдера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, бывший работник телекоммуникационной компании из Купянска после оккупации города поддержал рашистов. За это весной 2022 года россияне назначили его "техническим директором" местного телепровайдера.

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"Тогда фигурант сразу распорядился "отрезать" абонентов от трансляции украинских телеканалов и интернет-услуг. Вместо вещателей нашего государства коллаборационист "подключил" большую часть города и близлежащих поселков к телевизионным эфирам росТВ. Таким образом рашисты использовали технологические возможности местного провайдера для массового распространения кремлевской пропаганды среди жителей громады", - говорится в сообщении.

После деоккупации города предатель выехал в Харьков, где пытался скрываться, постоянно меняя адреса арендованных квартир.

СБУ разыскала злоумышленника и задержала его по месту временного проживания в областном центре.

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Также установлена личность его сообщника. Им оказался житель Купянска, который во время оккупации устроился "финансовым директором" местного телепровайдера.

Накануне освобождения общины он бежал вместе с войсками РФ на временно захваченную часть территории на востоке Украины.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

По этой же статье квалифицированы преступные действия его сообщника, который скрывается на временно оккупированной части территории Украины.

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