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СБУ задержала пропагандиста Новосельцева и его сообщников, призывавших к вооруженному сопротивлению мобилизации (обновлено)

Служба безопасности Украины задержала пропагандиста Жана Новосельцева и его сообщников, которые призывали к вооруженному сопротивлению мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, вследствие превентивных мер в Киевской, Одесской, Харьковской и Закарпатской областях нейтрализована группировка, которая работала на срыв мобилизации и "сливала" данные украинских военных.

Одним из организаторов преступной группы был экс-ведущий популярных телепроектов Украины, а сейчас известный блогер, который распространяет прокремлевские нарративы.

"К информационно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора он привлек еще семерых сообщников. Среди них - псевдоэксперты, администраторы интернет-сообществ и специалисты по видеомонтажу. По данным следствия, фигуранты призывали к вооруженному сопротивлению сотрудникам ТЦК и правоохранительных органов, а также распространяли фейки об украинских защитниках", - сообщают в службе безопасности.

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СБУ затримала пропагандиста, який закликав до збройного спротиву мобілізації

Для массового "разгона" провокационного контента злоумышленники создали собственную сеть каналов и страниц в ютубе, телеграме и фейсбуке с общей аудиторией более 600 тыс. пользователей.

На этих интернет-ресурсах фигуранты проводили стримы и публиковали сообщения с видеосюжетами, в которых инструктировали о силовых методах уклонения от призыва.

Кроме того, они создали сайт, где "сливали" персональные данные украинских военных, прежде всего представителей ТЦК и правоохранителей.

Для прикрытия подрывной деятельности участники группировки выдавали себя за журналистов, используя удостоверения незарегистрированных изданий.

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Посвідчення одного зі спільників зловмисника

Правоохранители рассказывают, что координацию преступных действий фигуранты осуществляли через специально созданный анонимный чат в мессенджере.

Во время обысков по местам их проживания обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Сейчас задержаны два организатора группировки: блогер и его сообщник-псевдоэксперт. Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

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Кроме того, по этой же статье квалифицированы преступные действия еще двух псевдоэкспертов указанной группировки подконтрольной интернет-сети.

Решается вопрос о сообщении о подозрении всем остальным фигурантам.

Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Позже львовский провокатор и антивакцинатор Остап Стахив, который является соратником Жана Новосельцева, опубликовал видео, в котором сам Новосельцев заявил, что "на три дня отправляется в СБУ".

Стахов также написал, что работники СБУ пришли к пропагандисту с обыском утром 23 июля.

Автор: 

задержание (6675) пропаганда (3675) СБУ (19893) мобилизация (2762)


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Топ комментарии
+46
А баканова і татарова можна теж затримати, будьте ласкаві.
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23.07.2024 19:21
+28
Не тот уже Новосельцев, не тот...
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23.07.2024 19:21
+24
Ти вже признався, що виступаєш за капітуляцію України, отже ти ідейний смоктун новосельцева.
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23.07.2024 19:34
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Не тот уже Новосельцев, не тот...
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23.07.2024 19:21 Ответить
шо да то да
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23.07.2024 20:16 Ответить
😁
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23.07.2024 20:57 Ответить
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23.07.2024 21:19 Ответить
А баканова і татарова можна теж затримати, будьте ласкаві.
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23.07.2024 19:21 Ответить
хто ж їх посадить, вони ж памятники
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23.07.2024 20:57 Ответить
блакитно-зелена пліснява сама себе не їсть. її можна вивести тільки радикально?
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24.07.2024 07:08 Ответить
быканова низзя трогать он ..друг детства.. вовика и захожанин **************** шоблы фсб в рясах и с кадылами
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25.07.2024 07:16 Ответить
А чи може ота жана десь на сходах підслизнутися та шию зламати?
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23.07.2024 19:21 Ответить
Знаєте що в цій інформації - саме цікаве ? понад 600 тисяч користувачів ....

)) Да інтелектуальний рівень прес служби СБУ - на такому собі рівні

а ще

львівського провокатора і антивакцинатора Остапа Стахіва.


в прес службі мабуть забули поміняти методички - слово "антивакцинатор" вже давно прибрали з світових ЗМІ - через , те що численні факти факапів ,злочинів і брехні "вакцинаторів " - стають темами серйозних судових процесів . Де цим самим "вакцинаторам " загрожують серйозні строки за шахарйство і злочини проти здоров'я "....
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23.07.2024 19:25 Ответить
Ти, звісно, був серед цих 600 тис.
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23.07.2024 19:27 Ответить
По собі міряєш тиловий побєдун ? Коли на нуль - особистим прикладом показувати як до перемоги воювати ? ?
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23.07.2024 19:32 Ответить
Ти вже признався, що виступаєш за капітуляцію України, отже ти ідейний смоктун новосельцева.
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23.07.2024 19:34 Ответить
Лицемір . За тебе мають помирати інші - а ти будеш ховатися в тилу
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23.07.2024 19:43 Ответить
І це каже гнида, яка готова допомагати кацапам захопити Україну.
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23.07.2024 19:44 Ответить
Жертва тєлемарафону ?))))
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23.07.2024 19:52 Ответить
Марафон зроблено такими ж безмозкими амебами, як і ти, кацапський холує.
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23.07.2024 19:55 Ответить
Скинь мені хоч за останні два тижні- посилання хоч на дві таких новини . А то п... ти не мішки носити
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23.07.2024 20:26 Ответить
Ти фото добре роздивись, перуку на лікареві, кацапські берці на поліцаєві, і взагалі розд вись добре його форму і почитай, яку амуніцію носять українські поліцейські. То хіба дебіл може не побачити кацапський фейк.
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23.07.2024 21:03 Ответить
Абіженка?
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24.07.2024 06:30 Ответить
Ви, шановний, з таким натхненням гадите Українцям, як на замовлення рашистів!!
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23.07.2024 20:18 Ответить
Не потрібне ототожнювати своє помилкове субєктивне сприйняття за думку всіх українців . У вас батєнька - манія величі
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23.07.2024 20:29 Ответить
Батенька, коми навчіться ставити, в українських речення!
А то, як той Недоросль у Фонізіна…, ну, ви знаєте…
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23.07.2024 21:14 Ответить
Граматика і пунктуація ніколи не були моїми сильними сторонами . Ну і крім того коли надиктовуєш аудіо то не дуже зручно.
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23.07.2024 22:02 Ответить
розум також не був вашою сильною стороною
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23.07.2024 23:54 Ответить
Воювати треба не до перемоги, а до поразки?
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23.07.2024 19:37 Ответить
Хто знає ,коли можна воювати ,а коли ні - той буде переможцем . Сунь Цзи .
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23.07.2024 19:40 Ответить
А що з цього приводу Ден Сяопін каже?
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23.07.2024 23:35 Ответить
Не важно какого цвета кошка, главное, чтобы ловила мышей.
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24.07.2024 03:50 Ответить
І серед антивакцинаторів )
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23.07.2024 20:18 Ответить
ти проти вакцинації ,чувак? але ти твердо за вашу вакцину Спутнік? нагадую тобі,кацап,від вашого Спутніка скопитився Жирік....
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23.07.2024 19:44 Ответить
О я бачу ви ще з тої секти не вийшли ? Астрозенека ,Пфайзер - відкликали свої вакцини , визнали побочки, йдуть судові процеси . А ви ще в отій бульбашці ? Мабуть з єлєхторату 73% ?
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23.07.2024 19:51 Ответить
Кацапчук,ти тупа істота.Казати тобі,що я дуже давно закінчив сан-гіг факультет і добре знаю,що без вакцинації людство вимерло б марно,а тому йдеш 🖕
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23.07.2024 19:56 Ответить
Тепер зрозуміло - звідки цей тупорилий фанатизм )) Професійне викривлення реальності ?
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23.07.2024 20:28 Ответить
А ще я бачу рівень виховання - перші курси ПТУ )))
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23.07.2024 20:30 Ответить
Шурик, побочку - в студию!
ПРИМЕЧАНИЕ: серьёзную информацтю, а не гавно из интера.
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24.07.2024 08:50 Ответить
а яка різниця, яка вакцина? Люба вакцина чи сама вкачує чи провокує величезний виробіток антитіл проти Ковіду. А ці антитіла дуже небезпечні для організму. Тому організм і позбавлявся їх дуже швидко. Але якісь ДЕБІЛИ із ВОЗ вирішили, що організм людини повинен постійно бути накачаним антитілами. І пішли сотні тисяч, якщо не мільони додаткових смертей.
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23.07.2024 20:06 Ответить
У твоїй палаті вже є інтернет? І вже не лікують, шиза прогресує?
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23.07.2024 20:14 Ответить
«Ковыду нэмае, то е грып?» - львовяне массово вымирали во время ковида, но упорно собирались с друзьями, считая что ковид придуман. Фантастическая тупость и идиотизм!
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23.07.2024 20:07 Ответить
Ти мені розповідаєш - який живе біля львівської поліклініки про вимирання львівян від ковіду ? Я просто ржав з того ковідцирку ,який тоді творився - А ті історії знайомих медиків - як заради бабла в померлі від ковіду - записували всіх - і інсультників , і потопельників - то взагалі можна на збірник байок назбирати
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23.07.2024 20:16 Ответить
Ржати з померлих - ти дійсно хвора людина
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23.07.2024 20:36 Ответить
Ви ,щось плутаєте - я сміюся з тої брехні та ідіотії ,яку влаштували прикриваючись ковідом .

Де до речі - епідемія ковіду в Україні т ? Де ті сотні тисяч померлих ,які мали бути після - того - як в жахливих умовах антисанітарії в перші дні війни мільйони біженців виїзджали в Європу ?

Як тільки війна почалася - ковід , ..ука , десь зник..... Синхронно пропав разом з Змі пропагандою.
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23.07.2024 20:43 Ответить
Епідемія ковідлу дивним чином завершилась 24.02.22.
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24.07.2024 06:34 Ответить
а каким орбразом можно разбогатеть, записав инсультника в ковидники?
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24.07.2024 08:51 Ответить
Завдяки "злочинцям та брехунам вакцинаторам", ти в дитинстві не сконав від діфтерії, правця чи поліомеліту. І тепер маєш можливість писати всіляку маячню
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23.07.2024 20:08 Ответить
Не завдяки , а всупереч .

У Боженьки був маразм , недопрацював імунітет , добре шо я дядя-дохтур з пфайзера ,який врятував)))
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23.07.2024 20:12 Ответить
Бога нет! И вирусов нет.
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24.07.2024 08:55 Ответить
На кіл цього ждуна.
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23.07.2024 19:30 Ответить
Давай, показуй як. Із Каліфорнії.
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23.07.2024 20:39 Ответить
Вангую; відпустять під нічний домашній арешт і в один момент він здрисне за кордон.
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23.07.2024 19:31 Ответить
Жан справді був мутним
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23.07.2024 19:33 Ответить
Він конкретний підер. Погугліть. Дивно, що лише зараз його зачепили, а мали б ще 10 років тому.
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23.07.2024 19:35 Ответить
ВІн надихнув зробити такий собі невинний канал такого собі Славіка Швеця з Полтави. Але там був таки проросійський духар. Я тому Славіку писала не нариватися. НЕ слухав.
Я написала в СБУ, щоб звернули увагу на того Славіка, поки сильно не *********. Ніфуя СБУ не робили.
Аж бачу, вже місяців зо три той Славік не випускає нових відосів.
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23.07.2024 19:44 Ответить
Швець, це такий з бородою?
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23.07.2024 20:32 Ответить
молодий, картавий, з фарбованим волоссям
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23.07.2024 23:54 Ответить
що цікаво, з цього каналу дуже багато мутних. Хоча такий патріотичний хоч до рани прикладай.
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23.07.2024 20:28 Ответить
Це той що з г+г помийки ?
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23.07.2024 19:39 Ответить
ага
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23.07.2024 20:38 Ответить
соратника львівського провокатора і антивакцинатора Остапа Стахіва. Джерело:

якось погано впливає походження прізвища від імені Євстафій...
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23.07.2024 19:41 Ответить
Степан Андрійович підтвердив би...
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24.07.2024 01:15 Ответить
Це, тіж самі ЖДУНИ, ФСБшні агенти з рпц мп, ригоАНАЛІВ і опозажопників помагаї, та особливо активні особи, які безкарно, алестабільно ГАДЯТЬ УКРАЇНІ!!
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23.07.2024 19:53 Ответить
Голубіє єлі.
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23.07.2024 19:58 Ответить
цю мразоти треба було ще в 14 році закрити

і не тільки його а увесь склад одинплюсодин
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23.07.2024 20:27 Ответить
"Ну все, Новосельцев. Ваше дело труба"
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23.07.2024 20:30 Ответить
З цією роботою моглоб і ТЦК впоратись, коли СБУ займеться Подоляками Єрмаками і іншими менеджерами ГРУ
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23.07.2024 20:33 Ответить
Дивно. Свого кулєгу з 1+1 арештувати, а свого кулєгу Колюбаєва нагородити. Як і писала Ройтерз, у чувака шизофазія.
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23.07.2024 20:42 Ответить
яка швидка в нас СБУ, роки війни, а ці падли рашистські вільно себе почувають, несуть російську пропаганду зе-лохторату.... стільки таких новосельців в Україні, навіть не ховаються.
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23.07.2024 21:07 Ответить
Поймали вредителя, теперь мобилизация пойдёт как по маслу.💯
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23.07.2024 21:14 Ответить
Уголовный Кодекс СССР
Статья 249. Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом
а) Уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство) или путем симуляции болезни, подлога документов или иного обмана, а равно отказ от несения обязанностей военной службы - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет;
б) те же деяния, совершенные в военное время или в боевой обстановке -
наказываются смертной казнью или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
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23.07.2024 21:34 Ответить
Совок тепер моральний авторитет?
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23.07.2024 21:56 Ответить
А чем вам не нравится текст статьи 249? В принципе понятно, в части Б никакого "или" быть не должно. Но может у вас какие-то другие соображения?
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23.07.2024 23:31 Ответить
В Эстонии хватает ностальгирующих по Советам, может это один из них, кто знает.
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23.07.2024 23:39 Ответить
Уголовные кодексы других стран примерно одинаковый, за кражу - в тюрьму, за убийство - в тюрьму, за неоднократное вождение автомобиля в нетрезвом виде - в тюрьму, за педофилию - в тбрьму. Или вас что-то не устраивает? Или совковый уголовный кодекс слишком суров? То есть, за педофилию надо погладить по головке и отпустить?
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24.07.2024 04:29 Ответить
Да это может быть уголовнй кодекс любой страны, за преступления там примерно одинаковые наказания, а этот УК оказался для примера под рукой, что не так? А какое наказание предусматривает УК США за уклонение от воинской службы в военное время, штраф 50 долларов?
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24.07.2024 04:36 Ответить
С новосельєм тєбя Новосєльцев .!!
..
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23.07.2024 22:01 Ответить
Це лайно вже давно поширювало російську пропаганду. Скоріше за все йому платили москалі
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23.07.2024 22:02 Ответить
А що робити з соцопитуваннями на замовлення ФСБ?
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23.07.2024 22:19 Ответить
Кацапский провакатор. Должен быть расстрелян на месте. А СБУ неплохо было бы здесь на Цензоре пошуровать, бо таких гивноедов здесь хватает тоже.
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23.07.2024 23:29 Ответить
найкращий комент
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23.07.2024 23:55 Ответить
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24.07.2024 08:55 Ответить
Нда....
Вот интересно - по какому принципу народ выбирает себе кумиров в интернетах, внимая им с утра до вечера?
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24.07.2024 08:59 Ответить
Живе ж отака сволота, в Україні і гадить їй, на користь рашистам-убивцям!!
Ну, і яка між ними різниця!?? Нічому не навчили цю сволоту, оті страшні табори ГУЛАГУ, де убивали Українців москалі, впродовж усього існування совдепії!! Не здивований його отими підписниками, «савєцкімі чєлавєкамі» … Це ті ЖДУНИ-коригувальники, що убивають своїх сусідів, під час обстрілів рашистами України!
Суддівські, щось там замутять, та й на цьому кінець!! Відпустять, як і злодіїв-беркутню!! Тому і спонукають Українців, привладні власною нікчемністю щодо покарання ворогів України, до Судів Лінча!

Спіймали таку сволоту, люстрували, не довше 3 метрів вірьовки, і справу закрито! Скільки їх таких, утримується за рахунок Українців, по усіляким структурам малюськів…
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24.07.2024 09:44 Ответить
Re: Уголовный Кодекс СССР
Статья 249. Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом
а) Уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство) или путем симуляции болезни, подлога документов или иного обмана, а равно отказ от несения обязанностей военной службы - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет;
б) те же деяния, совершенные в военное время или в боевой обстановке -
наказываются смертной казнью или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
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24.07.2024 09:48 Ответить
Да, судячи по коментах - є#анутих вистачає((:
Але вас скоро вилікують👈
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24.07.2024 11:01 Ответить
 
 