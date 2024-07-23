СБУ задержала пропагандиста Новосельцева и его сообщников, призывавших к вооруженному сопротивлению мобилизации (обновлено)
Служба безопасности Украины задержала пропагандиста Жана Новосельцева и его сообщников, которые призывали к вооруженному сопротивлению мобилизации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, вследствие превентивных мер в Киевской, Одесской, Харьковской и Закарпатской областях нейтрализована группировка, которая работала на срыв мобилизации и "сливала" данные украинских военных.
Одним из организаторов преступной группы был экс-ведущий популярных телепроектов Украины, а сейчас известный блогер, который распространяет прокремлевские нарративы.
"К информационно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора он привлек еще семерых сообщников. Среди них - псевдоэксперты, администраторы интернет-сообществ и специалисты по видеомонтажу. По данным следствия, фигуранты призывали к вооруженному сопротивлению сотрудникам ТЦК и правоохранительных органов, а также распространяли фейки об украинских защитниках", - сообщают в службе безопасности.
Для массового "разгона" провокационного контента злоумышленники создали собственную сеть каналов и страниц в ютубе, телеграме и фейсбуке с общей аудиторией более 600 тыс. пользователей.
На этих интернет-ресурсах фигуранты проводили стримы и публиковали сообщения с видеосюжетами, в которых инструктировали о силовых методах уклонения от призыва.
Кроме того, они создали сайт, где "сливали" персональные данные украинских военных, прежде всего представителей ТЦК и правоохранителей.
Для прикрытия подрывной деятельности участники группировки выдавали себя за журналистов, используя удостоверения незарегистрированных изданий.
Правоохранители рассказывают, что координацию преступных действий фигуранты осуществляли через специально созданный анонимный чат в мессенджере.
Во время обысков по местам их проживания обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.
Сейчас задержаны два организатора группировки: блогер и его сообщник-псевдоэксперт. Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).
Кроме того, по этой же статье квалифицированы преступные действия еще двух псевдоэкспертов указанной группировки подконтрольной интернет-сети.
Решается вопрос о сообщении о подозрении всем остальным фигурантам.
Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.
Позже львовский провокатор и антивакцинатор Остап Стахив, который является соратником Жана Новосельцева, опубликовал видео, в котором сам Новосельцев заявил, что "на три дня отправляется в СБУ".
Стахов также написал, что работники СБУ пришли к пропагандисту с обыском утром 23 июля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
)) Да інтелектуальний рівень прес служби СБУ - на такому собі рівні
а ще
львівського провокатора і антивакцинатора Остапа Стахіва.
в прес службі мабуть забули поміняти методички - слово "антивакцинатор" вже давно прибрали з світових ЗМІ - через , те що численні факти факапів ,злочинів і брехні "вакцинаторів " - стають темами серйозних судових процесів . Де цим самим "вакцинаторам " загрожують серйозні строки за шахарйство і злочини проти здоров'я "....
А то, як той Недоросль у Фонізіна…, ну, ви знаєте…
ПРИМЕЧАНИЕ: серьёзную информацтю, а не гавно из интера.
Де до речі - епідемія ковіду в Україні т ? Де ті сотні тисяч померлих ,які мали бути після - того - як в жахливих умовах антисанітарії в перші дні війни мільйони біженців виїзджали в Європу ?
Як тільки війна почалася - ковід , ..ука , десь зник..... Синхронно пропав разом з Змі пропагандою.
У Боженьки був маразм , недопрацював імунітет , добре шо я дядя-дохтур з пфайзера ,який врятував)))
Я написала в СБУ, щоб звернули увагу на того Славіка, поки сильно не *********. Ніфуя СБУ не робили.
Аж бачу, вже місяців зо три той Славік не випускає нових відосів.
якось погано впливає походження прізвища від імені Євстафій...
і не тільки його а увесь склад одинплюсодин
Статья 249. Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом
а) Уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство) или путем симуляции болезни, подлога документов или иного обмана, а равно отказ от несения обязанностей военной службы - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет;
б) те же деяния, совершенные в военное время или в боевой обстановке -
наказываются смертной казнью или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
..
Вот интересно - по какому принципу народ выбирает себе кумиров в интернетах, внимая им с утра до вечера?
Ну, і яка між ними різниця!?? Нічому не навчили цю сволоту, оті страшні табори ГУЛАГУ, де убивали Українців москалі, впродовж усього існування совдепії!! Не здивований його отими підписниками, «савєцкімі чєлавєкамі» … Це ті ЖДУНИ-коригувальники, що убивають своїх сусідів, під час обстрілів рашистами України!
Суддівські, щось там замутять, та й на цьому кінець!! Відпустять, як і злодіїв-беркутню!! Тому і спонукають Українців, привладні власною нікчемністю щодо покарання ворогів України, до Судів Лінча!
Спіймали таку сволоту, люстрували, не довше 3 метрів вірьовки, і справу закрито! Скільки їх таких, утримується за рахунок Українців, по усіляким структурам малюськів…
Статья 249. Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом
а) Уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство) или путем симуляции болезни, подлога документов или иного обмана, а равно отказ от несения обязанностей военной службы - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет;
б) те же деяния, совершенные в военное время или в боевой обстановке -
наказываются смертной казнью или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Але вас скоро вилікують👈