СБУ задержала пропагандиста Новосельцева и его сообщников, призывавших к вооруженному сопротивлению мобилизации (обновлено)

Служба безопасности Украины задержала пропагандиста Жана Новосельцева и его сообщников, которые призывали к вооруженному сопротивлению мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, вследствие превентивных мер в Киевской, Одесской, Харьковской и Закарпатской областях нейтрализована группировка, которая работала на срыв мобилизации и "сливала" данные украинских военных.

Одним из организаторов преступной группы был экс-ведущий популярных телепроектов Украины, а сейчас известный блогер, который распространяет прокремлевские нарративы.

"К информационно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора он привлек еще семерых сообщников. Среди них - псевдоэксперты, администраторы интернет-сообществ и специалисты по видеомонтажу. По данным следствия, фигуранты призывали к вооруженному сопротивлению сотрудникам ТЦК и правоохранительных органов, а также распространяли фейки об украинских защитниках", - сообщают в службе безопасности.

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Для массового "разгона" провокационного контента злоумышленники создали собственную сеть каналов и страниц в ютубе, телеграме и фейсбуке с общей аудиторией более 600 тыс. пользователей.

На этих интернет-ресурсах фигуранты проводили стримы и публиковали сообщения с видеосюжетами, в которых инструктировали о силовых методах уклонения от призыва.

Кроме того, они создали сайт, где "сливали" персональные данные украинских военных, прежде всего представителей ТЦК и правоохранителей.

Для прикрытия подрывной деятельности участники группировки выдавали себя за журналистов, используя удостоверения незарегистрированных изданий.

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Правоохранители рассказывают, что координацию преступных действий фигуранты осуществляли через специально созданный анонимный чат в мессенджере.

Во время обысков по местам их проживания обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Сейчас задержаны два организатора группировки: блогер и его сообщник-псевдоэксперт. Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

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Кроме того, по этой же статье квалифицированы преступные действия еще двух псевдоэкспертов указанной группировки подконтрольной интернет-сети.

Решается вопрос о сообщении о подозрении всем остальным фигурантам.

Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Позже львовский провокатор и антивакцинатор Остап Стахив, который является соратником Жана Новосельцева, опубликовал видео, в котором сам Новосельцев заявил, что "на три дня отправляется в СБУ".

Стахов также написал, что работники СБУ пришли к пропагандисту с обыском утром 23 июля.