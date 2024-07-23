У "Резерв+" появилась специальная отметка для военнообязанных, вовремя обновивших данные, - Минобороны
У граждан, которые вовремя обновили военно-учетные данные, в "Резерв+" появится специальная отметка, которая будет свидетельствовать о своевременности обновления данных.
О нововведениях сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
По ее словам, для получения специальной отметки нужно иметь приложение последней версии и обновить документ.
Резерв+ можно обновить в Play Market на Android и App Store на IOS.
Как обновить документ?
В приложении документ обновляется так: надо нажать на три точки рядом с именем военнообязанного и кликнуть на "Обновить документ" (третий пункт в меню).
После этого на главной странице приложения под надписью "военно-учетный документ" появится галочка и надпись "Данные уточнены вовремя".
Такая же надпись появится и в полной информации о документе. Чтобы увидеть, надо нажать на три точки → полная информация → проскролить вниз. Также полные данные будут видны, если отсканировать QR-код: он открывается, если один раз тапнуть по документу.
Для чего нужна отметка?
"Эта отметка выполняет несколько функций. И гражданин может быть спокойнее, что он точно вовремя обновил данные, и ТЦК и полиция могут сразу видеть эту отметку", - пояснила заместитель министра обороны.
Например, пояснила она, может быть ситуация, когда гражданин обновил данные в центре предоставления административных услуг, а уже после 16 июля загрузил Резерв+ и мог снова обновить или уточнить данные.
В таких кейсах важно понимать, что такой человек уже выполнил требование законодательства, подытожила Черногоренко.
Ранее в Минобороны сообщали, что граждан, которые не обновили военно-учетные данные, после 16 июля могут объявить в розыск.
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Не оновив - злочинець!
Дуже широкий вибiр!
Не перебільшуйте. Всього лише правопорушник. Це як на червоне світло дорогу перебігати, або ремінь безпеки не пристібнути. Хіба що штраф більший.
То штраф за несвоєчасне оновлення даних? ))
"Ми ви*бали свої мізки разом"
Ну то таке, коли прочитав протокол про складання штрафу, то виявилося, що я порушив правила дорожного руху ))) це при тому що я був в магазині і без авто і водійського не маю. Отак воно тоді було, отакі закони як дишло. Так от заплатив я 170 грн, а тепер добре видно звідки взялося 17 000 грн, нічого не думали, а просто додали два нулі і по накатаній на короні все і буде. Так само були оті дурнуваті сертифікати про вакцини, що в магазин не вийти, а тут як казав Кучма "НУ ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ". Так от корона відразу зникла, як і з'явилася, а підходи до людей скотинські лишилися.
Замість зробили перепис банальний, який переносили 5 разів, щоб не палити тотальну смертність в Україні, то вирішили, що люди повинні самі перерахуватися лякаючи штрафами. Про перепис є закон, який порушили кожен рік починаючи з 2001 року, 23 роки влада не знає скільки реально в Україні людей.
Ну зробили штрафи, а тепер виламали 4+ лями з економіки, що тягне величезну діру і брак бабла, в податки не врятують, навіть коли податки будуть 90%, коли їх не буде звідки збирати. Чим більше у людей забирають, тим менше люди купують, тим менше обертів грошей, менше бізнесів і в кінці менше податків, економіка колапсує банально. Це навіть в ПК іграх промодельовано дуже добре такі механізми.
А тепер в новинах, що Україні вже зараз не вистачає 4,5 млн працюючих. Пенсіонерів вже більше, ніж працюючих.