РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4583 посетителя онлайн
Новости
12 036 31

У "Резерв+" появилась специальная отметка для военнообязанных, вовремя обновивших данные, - Минобороны

Військовий квиток

У граждан, которые вовремя обновили военно-учетные данные, в "Резерв+" появится специальная отметка, которая будет свидетельствовать о своевременности обновления данных.

О нововведениях сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

По ее словам, для получения специальной отметки нужно иметь приложение последней версии и обновить документ.

Резерв+ можно обновить в Play Market на Android и App Store на IOS.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через "Резерв+" украинцы обновляли данные даже на Гаити и в Гренландии, - Минобороны

Как обновить документ?

В приложении документ обновляется так: надо нажать на три точки рядом с именем военнообязанного и кликнуть на "Обновить документ" (третий пункт в меню).

После этого на главной странице приложения под надписью "военно-учетный документ" появится галочка и надпись "Данные уточнены вовремя".

резерв+

Такая же надпись появится и в полной информации о документе. Чтобы увидеть, надо нажать на три точки → полная информация → проскролить вниз. Также полные данные будут видны, если отсканировать QR-код: он открывается, если один раз тапнуть по документу.

Для чего нужна отметка?

"Эта отметка выполняет несколько функций. И гражданин может быть спокойнее, что он точно вовремя обновил данные, и ТЦК и полиция могут сразу видеть эту отметку", - пояснила заместитель министра обороны.

Например, пояснила она, может быть ситуация, когда гражданин обновил данные в центре предоставления административных услуг, а уже после 16 июля загрузил Резерв+ и мог снова обновить или уточнить данные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В приложении "Резерв+" будет функция автоматической отсрочки для многодетных родителей, - Минобороны

В таких кейсах важно понимать, что такой человек уже выполнил требование законодательства, подытожила Черногоренко.

Ранее в Минобороны сообщали, что граждан, которые не обновили военно-учетные данные, после 16 июля могут объявить в розыск.

Автор: 

Минобороны (9288) мобилизация (2735) Черногоренко Екатерина (115)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Оновив - раб!
Не оновив - злочинець!
Дуже широкий вибiр!
показать весь комментарий
23.07.2024 15:47
+12
Накуя козе баян? В резерв+ и так стоит дата обновления. Или просто нужно чем то занять програмистов чтобы каждую неделю придумывали новую программу и е_бали людям мозги
показать весь комментарий
23.07.2024 16:13
+7
Тобто - про обовязок МО - оновити дані з 2017 років - коли вони отримали доступ до реєстрів ,ніц ? Знов людей за бидло-лохів тримають ?
показать весь комментарий
23.07.2024 15:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а такса
показать весь комментарий
23.07.2024 15:46 Ответить
А ще тим хто вчасно оновив дані, буде особисто відсмактувати янелох з Дєрьмаком
показать весь комментарий
23.07.2024 15:52 Ответить
Я такса
показать весь комментарий
23.07.2024 18:33 Ответить
Оновив - раб!
Не оновив - злочинець!
Дуже широкий вибiр!
показать весь комментарий
23.07.2024 15:47 Ответить
Але ж він є. Значить вільна країна
показать весь комментарий
23.07.2024 15:48 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2024 16:31 Ответить
«Не оновив - злочинець!»

Не перебільшуйте. Всього лише правопорушник. Це як на червоне світло дорогу перебігати, або ремінь безпеки не пристібнути. Хіба що штраф більший.
показать весь комментарий
23.07.2024 16:51 Ответить
А якщо замінив телефон, встановив Резерв, і позначки вже немає.
То штраф за несвоєчасне оновлення даних? ))
показать весь комментарий
23.07.2024 15:48 Ответить
відколи резевр заміняє паперовий документ? а якщо документ є, а резерву небуло і немає, то шо, ухилянт? задовбали...цифровізатори блін
показать весь комментарий
23.07.2024 15:51 Ответить
Тобто - про обовязок МО - оновити дані з 2017 років - коли вони отримали доступ до реєстрів ,ніц ? Знов людей за бидло-лохів тримають ?
показать весь комментарий
23.07.2024 15:52 Ответить
Хрестик?
показать весь комментарий
23.07.2024 15:55 Ответить
Хрестик поряд з військовозобов'язаним
показать весь комментарий
23.07.2024 18:35 Ответить
Там зараз навіть авторизація не працює.
показать весь комментарий
23.07.2024 16:03 Ответить
Накуя козе баян? В резерв+ и так стоит дата обновления. Или просто нужно чем то занять програмистов чтобы каждую неделю придумывали новую программу и е_бали людям мозги
показать весь комментарий
23.07.2024 16:13 Ответить
Словами класика
"Ми ви*бали свої мізки разом"
показать весь комментарий
23.07.2024 16:51 Ответить
Ага. Наверное скопировали с игры *потапай хомяка*. Теперь каждый ухилянт с утра встал, потапал резерв+ и он уже не ухилянт а защитник родины.
показать весь комментарий
23.07.2024 16:55 Ответить
Ну так за это деньжищи какие заплачены. Конечно нужно занять чем-то программеров. У нас работу считают по объему покраски, а не по качеству. Совок же.
показать весь комментарий
23.07.2024 16:53 Ответить
Після графи "Повідомити батьків"?
показать весь комментарий
23.07.2024 17:53 Ответить
А якщо військовозобовʼязаний таки оновив дані, але без поважних причин зробив це пізніше 16 липня, і постанову ще не винесено, то чи будуть накладені на нього штрафні санкції за несвоєчасне оновлення?
показать весь комментарий
23.07.2024 17:55 Ответить
В свій час отримав штраф за маску, порвалася і зайшла поліція, ну ткнули, що я без маски, хоча я кажу, що маска ось, порвалася зачепив за прилавок, є камери в магазині - плювати, план по баблу сам себе не зробить.

Ну то таке, коли прочитав протокол про складання штрафу, то виявилося, що я порушив правила дорожного руху ))) це при тому що я був в магазині і без авто і водійського не маю. Отак воно тоді було, отакі закони як дишло. Так от заплатив я 170 грн, а тепер добре видно звідки взялося 17 000 грн, нічого не думали, а просто додали два нулі і по накатаній на короні все і буде. Так само були оті дурнуваті сертифікати про вакцини, що в магазин не вийти, а тут як казав Кучма "НУ ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ". Так от корона відразу зникла, як і з'явилася, а підходи до людей скотинські лишилися.

Замість зробили перепис банальний, який переносили 5 разів, щоб не палити тотальну смертність в Україні, то вирішили, що люди повинні самі перерахуватися лякаючи штрафами. Про перепис є закон, який порушили кожен рік починаючи з 2001 року, 23 роки влада не знає скільки реально в Україні людей.

Ну зробили штрафи, а тепер виламали 4+ лями з економіки, що тягне величезну діру і брак бабла, в податки не врятують, навіть коли податки будуть 90%, коли їх не буде звідки збирати. Чим більше у людей забирають, тим менше люди купують, тим менше обертів грошей, менше бізнесів і в кінці менше податків, економіка колапсує банально. Це навіть в ПК іграх промодельовано дуже добре такі механізми.

А тепер в новинах, що Україні вже зараз не вистачає 4,5 млн працюючих. Пенсіонерів вже більше, ніж працюючих.
показать весь комментарий
23.07.2024 18:04 Ответить
Ну тоді треба забирати пенсіонерів. А працюючих залишити в спокої
показать весь комментарий
23.07.2024 18:42 Ответить
Як казав класик, обидва плани гуано. Просто багато пенсів думають, що гроші падають з неба і ці мільйони людей треба забеспечити виплатами інакше підуть бастувати, то молодь зашугали і покинули, а пенсам втрачати нічого. А куди їх дівати, то нехай влада думає. Особисто я на пенсію не надіюся, тут би прожити хоч місяць і вже добре.
показать весь комментарий
23.07.2024 19:08 Ответить
Ви с@#кі оху@#ли?! Хто забов'язаний носити з собою ваш "застосунок" ? Це шо в законі прописано?! Можна оновити з телефона сусіда і видалити цей застосунок нах!... Чи що, це протизаконно?? А якщо у ЦНАП оновили, то що пісюльку треба йти оновлювати? У вас є доступ до БАЗИ! Це ваш, суки, клопіт як вам тепер по ФІП з'ясовувати чи оновлені дані чи ні. А не громадянина. Тварюки кончені!!!
показать весь комментарий
23.07.2024 20:01 Ответить
Ты чмо трусливое. Законы нужно было вспоминать 22.02.22, когда ты должен был явиться в военкомат. А сейчас завали свое *бало.
показать весь комментарий
23.07.2024 20:25 Ответить
Ти про закон згадоло?! А ну давай, напруж ізвилину, загадй ч1 статті 106 конституції України! Як знайдеш - постав собі питання а що було зроблено "гарантом" за 2 роки при владі? Скажу більше для (для тебе це завдання з *) чи можна вимагати від громадянина України виконання конституційного обов'язка у випадку, якщо "гарант" не цей обов'язое поклав?...
показать весь комментарий
23.07.2024 20:58 Ответить
Я не знаю что там написано но могу не глядя тебе сказать что все права и тд это высосанные из пальца воздушные замки. И для того что б любые права были как то реальны, в том числе и право на жизнь так сказать, нужно что бы кто тратил свое время, здоровье и деньги. И кто это будет делать если не такие же граждане как и ты? Поэтому ни о каких правах вне обязанностей, в том числе по защите страны, не может быть и речи
показать весь комментарий
24.07.2024 01:28 Ответить
Ага, права владі, обов'зки всім іншим. Круто! )
показать весь комментарий
24.07.2024 11:46 Ответить
Тебе же сказали, завали *бало. Если тебе не нравится, что делает президент, иди под АП и протестуй, а не мне тут рассказывай. Если не протестуешь, то завали *бало, и иди в ТЦК. И не прикрывай свою трусость правами человека.
показать весь комментарий
24.07.2024 10:20 Ответить
 
 