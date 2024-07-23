У "Резерв+" появилась специальная отметка для военнообязанных, вовремя обновивших данные, - Минобороны

У граждан, которые вовремя обновили военно-учетные данные, в "Резерв+" появится специальная отметка, которая будет свидетельствовать о своевременности обновления данных.

О нововведениях сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

По ее словам, для получения специальной отметки нужно иметь приложение последней версии и обновить документ.

Резерв+ можно обновить в Play Market на Android и App Store на IOS.

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Как обновить документ?

В приложении документ обновляется так: надо нажать на три точки рядом с именем военнообязанного и кликнуть на "Обновить документ" (третий пункт в меню).

После этого на главной странице приложения под надписью "военно-учетный документ" появится галочка и надпись "Данные уточнены вовремя".

Такая же надпись появится и в полной информации о документе. Чтобы увидеть, надо нажать на три точки → полная информация → проскролить вниз. Также полные данные будут видны, если отсканировать QR-код: он открывается, если один раз тапнуть по документу.

Для чего нужна отметка?

"Эта отметка выполняет несколько функций. И гражданин может быть спокойнее, что он точно вовремя обновил данные, и ТЦК и полиция могут сразу видеть эту отметку", - пояснила заместитель министра обороны.

Например, пояснила она, может быть ситуация, когда гражданин обновил данные в центре предоставления административных услуг, а уже после 16 июля загрузил Резерв+ и мог снова обновить или уточнить данные.

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В таких кейсах важно понимать, что такой человек уже выполнил требование законодательства, подытожила Черногоренко.

Ранее в Минобороны сообщали, что граждан, которые не обновили военно-учетные данные, после 16 июля могут объявить в розыск.