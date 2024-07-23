У "Резерв+" з’явилася спеціальна позначка для військовозобов’язаних, які вчасно оновили дані, - Міноборони

У громадян, які вчасно оновили військово-облікові дані, у "Резерв+" з'явиться спеціальна позначка, яка свідчитиме про своєчасність оновлення даних.

Про нововведення повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

За її словами, для отримання спеціальної позначки потрібно мати застосунок останньої версії та оновити документ.

Резерв+ можна оновити у Play Market на Android та App Store на IOS.

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Як оновити документ?

У застосунку документ оновлюється так: треба натиснути на три крапки поряд з іменем військовозобов'язаного та клікнути на "Оновити документ" (третій пункт у меню).

Після цього на головній сторінці застосунку під написом "військово-обліковий документ" з'явиться галочка та напис "Дані уточнено вчасно".

Такий же напис з'явиться і в повній інформації про документ. Щоб побачити, треба натиснути на три крапки → повна інформація → проскролити донизу. Також повні дані буде видно, якщо відсканувати QR-код: він відкривається, якщо один раз тапнути по документу.

Для чого потрібна позначка?

"Ця позначка виконує декілька функцій. І громадянин може бути спокійнішим, що він точно вчасно оновив дані, і ТЦК та поліція можуть відразу бачити цю позначку", - пояснила заступниця міністра оборони.

Наприклад, пояснила вона, може бути ситуація, коли громадянин оновив дані у центрі надання адміністративних послуг, а вже після 16 липня завантажив Резерв+ та міг знову оновити або уточнити дані.

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У таких кейсах важливо розуміти, що така людина вже виконала вимогу законодавства, підсумувала Черногоренко.

Раніше в Міноборони повідомляли, що громадян, які не оновили військово-облікові дані, після 16 липня можуть оголосити у розшук.