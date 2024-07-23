УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10218 відвідувачів онлайн
Новини
12 076 31

У "Резерв+" з’явилася спеціальна позначка для військовозобов’язаних, які вчасно оновили дані, - Міноборони

Військовий квиток

У громадян, які вчасно оновили військово-облікові дані, у "Резерв+" з'явиться спеціальна позначка, яка свідчитиме про своєчасність оновлення даних. 

Про нововведення повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

За її словами, для отримання спеціальної позначки потрібно мати застосунок останньої версії та оновити документ.

Резерв+ можна оновити у Play Market на Android та App Store на IOS.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через "Резерв+" українці оновлювали дані навіть на Гаїті та в Гренландії, - Міноборони

Як оновити документ?

У застосунку документ оновлюється так: треба натиснути на три крапки поряд з іменем військовозобов'язаного та клікнути на "Оновити документ" (третій пункт у меню).

Після цього на головній сторінці застосунку під написом "військово-обліковий документ" з'явиться галочка та напис "Дані уточнено вчасно".

резерв+

Такий же напис з'явиться і в повній інформації про документ. Щоб побачити, треба натиснути на три крапки → повна інформація → проскролити донизу. Також повні дані буде видно, якщо відсканувати QR-код: він відкривається, якщо один раз тапнути по документу.

Для чого потрібна позначка?

"Ця позначка виконує декілька функцій. І громадянин може бути спокійнішим, що він точно вчасно оновив дані, і ТЦК та поліція можуть відразу бачити цю позначку", - пояснила заступниця міністра оборони.

Наприклад, пояснила вона, може бути ситуація, коли громадянин оновив дані у центрі надання адміністративних послуг, а вже після 16 липня завантажив Резерв+ та міг знову оновити або уточнити дані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У застосунку "Резерв+" буде функція автоматичної відстрочки для багатодітних батьків, - Міноборони

У таких кейсах важливо розуміти, що така людина вже виконала вимогу законодавства, підсумувала Черногоренко.

Раніше в Міноборони повідомляли, що громадян, які не оновили військово-облікові дані, після 16 липня можуть оголосити у розшук.

Автор: 

Міноборони (7349) мобілізація (3048) Черногоренко Катерина (121)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Оновив - раб!
Не оновив - злочинець!
Дуже широкий вибiр!
показати весь коментар
23.07.2024 15:47
+12
Накуя козе баян? В резерв+ и так стоит дата обновления. Или просто нужно чем то занять програмистов чтобы каждую неделю придумывали новую программу и е_бали людям мозги
показати весь коментар
23.07.2024 16:13
+7
Тобто - про обовязок МО - оновити дані з 2017 років - коли вони отримали доступ до реєстрів ,ніц ? Знов людей за бидло-лохів тримають ?
показати весь коментар
23.07.2024 15:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а такса
показати весь коментар
23.07.2024 15:46 Відповісти
А ще тим хто вчасно оновив дані, буде особисто відсмактувати янелох з Дєрьмаком
показати весь коментар
23.07.2024 15:52 Відповісти
Я такса
показати весь коментар
23.07.2024 18:33 Відповісти
Оновив - раб!
Не оновив - злочинець!
Дуже широкий вибiр!
показати весь коментар
23.07.2024 15:47 Відповісти
Але ж він є. Значить вільна країна
показати весь коментар
23.07.2024 15:48 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2024 16:31 Відповісти
«Не оновив - злочинець!»

Не перебільшуйте. Всього лише правопорушник. Це як на червоне світло дорогу перебігати, або ремінь безпеки не пристібнути. Хіба що штраф більший.
показати весь коментар
23.07.2024 16:51 Відповісти
А якщо замінив телефон, встановив Резерв, і позначки вже немає.
То штраф за несвоєчасне оновлення даних? ))
показати весь коментар
23.07.2024 15:48 Відповісти
відколи резевр заміняє паперовий документ? а якщо документ є, а резерву небуло і немає, то шо, ухилянт? задовбали...цифровізатори блін
показати весь коментар
23.07.2024 15:51 Відповісти
Тобто - про обовязок МО - оновити дані з 2017 років - коли вони отримали доступ до реєстрів ,ніц ? Знов людей за бидло-лохів тримають ?
показати весь коментар
23.07.2024 15:52 Відповісти
Хрестик?
показати весь коментар
23.07.2024 15:55 Відповісти
Хрестик поряд з військовозобов'язаним
показати весь коментар
23.07.2024 18:35 Відповісти
Там зараз навіть авторизація не працює.
показати весь коментар
23.07.2024 16:03 Відповісти
Накуя козе баян? В резерв+ и так стоит дата обновления. Или просто нужно чем то занять програмистов чтобы каждую неделю придумывали новую программу и е_бали людям мозги
показати весь коментар
23.07.2024 16:13 Відповісти
Словами класика
"Ми ви*бали свої мізки разом"
показати весь коментар
23.07.2024 16:51 Відповісти
Ага. Наверное скопировали с игры *потапай хомяка*. Теперь каждый ухилянт с утра встал, потапал резерв+ и он уже не ухилянт а защитник родины.
показати весь коментар
23.07.2024 16:55 Відповісти
Ну так за это деньжищи какие заплачены. Конечно нужно занять чем-то программеров. У нас работу считают по объему покраски, а не по качеству. Совок же.
показати весь коментар
23.07.2024 16:53 Відповісти
Після графи "Повідомити батьків"?
показати весь коментар
23.07.2024 17:53 Відповісти
А якщо військовозобовʼязаний таки оновив дані, але без поважних причин зробив це пізніше 16 липня, і постанову ще не винесено, то чи будуть накладені на нього штрафні санкції за несвоєчасне оновлення?
показати весь коментар
23.07.2024 17:55 Відповісти
В свій час отримав штраф за маску, порвалася і зайшла поліція, ну ткнули, що я без маски, хоча я кажу, що маска ось, порвалася зачепив за прилавок, є камери в магазині - плювати, план по баблу сам себе не зробить.

Ну то таке, коли прочитав протокол про складання штрафу, то виявилося, що я порушив правила дорожного руху ))) це при тому що я був в магазині і без авто і водійського не маю. Отак воно тоді було, отакі закони як дишло. Так от заплатив я 170 грн, а тепер добре видно звідки взялося 17 000 грн, нічого не думали, а просто додали два нулі і по накатаній на короні все і буде. Так само були оті дурнуваті сертифікати про вакцини, що в магазин не вийти, а тут як казав Кучма "НУ ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ". Так от корона відразу зникла, як і з'явилася, а підходи до людей скотинські лишилися.

Замість зробили перепис банальний, який переносили 5 разів, щоб не палити тотальну смертність в Україні, то вирішили, що люди повинні самі перерахуватися лякаючи штрафами. Про перепис є закон, який порушили кожен рік починаючи з 2001 року, 23 роки влада не знає скільки реально в Україні людей.

Ну зробили штрафи, а тепер виламали 4+ лями з економіки, що тягне величезну діру і брак бабла, в податки не врятують, навіть коли податки будуть 90%, коли їх не буде звідки збирати. Чим більше у людей забирають, тим менше люди купують, тим менше обертів грошей, менше бізнесів і в кінці менше податків, економіка колапсує банально. Це навіть в ПК іграх промодельовано дуже добре такі механізми.

А тепер в новинах, що Україні вже зараз не вистачає 4,5 млн працюючих. Пенсіонерів вже більше, ніж працюючих.
показати весь коментар
23.07.2024 18:04 Відповісти
Ну тоді треба забирати пенсіонерів. А працюючих залишити в спокої
показати весь коментар
23.07.2024 18:42 Відповісти
Як казав класик, обидва плани гуано. Просто багато пенсів думають, що гроші падають з неба і ці мільйони людей треба забеспечити виплатами інакше підуть бастувати, то молодь зашугали і покинули, а пенсам втрачати нічого. А куди їх дівати, то нехай влада думає. Особисто я на пенсію не надіюся, тут би прожити хоч місяць і вже добре.
показати весь коментар
23.07.2024 19:08 Відповісти
Ви с@#кі оху@#ли?! Хто забов'язаний носити з собою ваш "застосунок" ? Це шо в законі прописано?! Можна оновити з телефона сусіда і видалити цей застосунок нах!... Чи що, це протизаконно?? А якщо у ЦНАП оновили, то що пісюльку треба йти оновлювати? У вас є доступ до БАЗИ! Це ваш, суки, клопіт як вам тепер по ФІП з'ясовувати чи оновлені дані чи ні. А не громадянина. Тварюки кончені!!!
показати весь коментар
23.07.2024 20:01 Відповісти
Ты чмо трусливое. Законы нужно было вспоминать 22.02.22, когда ты должен был явиться в военкомат. А сейчас завали свое *бало.
показати весь коментар
23.07.2024 20:25 Відповісти
Ти про закон згадоло?! А ну давай, напруж ізвилину, загадй ч1 статті 106 конституції України! Як знайдеш - постав собі питання а що було зроблено "гарантом" за 2 роки при владі? Скажу більше для (для тебе це завдання з *) чи можна вимагати від громадянина України виконання конституційного обов'язка у випадку, якщо "гарант" не цей обов'язое поклав?...
показати весь коментар
23.07.2024 20:58 Відповісти
Я не знаю что там написано но могу не глядя тебе сказать что все права и тд это высосанные из пальца воздушные замки. И для того что б любые права были как то реальны, в том числе и право на жизнь так сказать, нужно что бы кто тратил свое время, здоровье и деньги. И кто это будет делать если не такие же граждане как и ты? Поэтому ни о каких правах вне обязанностей, в том числе по защите страны, не может быть и речи
показати весь коментар
24.07.2024 01:28 Відповісти
Ага, права владі, обов'зки всім іншим. Круто! )
показати весь коментар
24.07.2024 11:46 Відповісти
Тебе же сказали, завали *бало. Если тебе не нравится, что делает президент, иди под АП и протестуй, а не мне тут рассказывай. Если не протестуешь, то завали *бало, и иди в ТЦК. И не прикрывай свою трусость правами человека.
показати весь коментар
24.07.2024 10:20 Відповісти
 
 