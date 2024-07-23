У "Резерв+" з’явилася спеціальна позначка для військовозобов’язаних, які вчасно оновили дані, - Міноборони
У громадян, які вчасно оновили військово-облікові дані, у "Резерв+" з'явиться спеціальна позначка, яка свідчитиме про своєчасність оновлення даних.
Про нововведення повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
За її словами, для отримання спеціальної позначки потрібно мати застосунок останньої версії та оновити документ.
Резерв+ можна оновити у Play Market на Android та App Store на IOS.
Як оновити документ?
У застосунку документ оновлюється так: треба натиснути на три крапки поряд з іменем військовозобов'язаного та клікнути на "Оновити документ" (третій пункт у меню).
Після цього на головній сторінці застосунку під написом "військово-обліковий документ" з'явиться галочка та напис "Дані уточнено вчасно".
Такий же напис з'явиться і в повній інформації про документ. Щоб побачити, треба натиснути на три крапки → повна інформація → проскролити донизу. Також повні дані буде видно, якщо відсканувати QR-код: він відкривається, якщо один раз тапнути по документу.
Для чого потрібна позначка?
"Ця позначка виконує декілька функцій. І громадянин може бути спокійнішим, що він точно вчасно оновив дані, і ТЦК та поліція можуть відразу бачити цю позначку", - пояснила заступниця міністра оборони.
Наприклад, пояснила вона, може бути ситуація, коли громадянин оновив дані у центрі надання адміністративних послуг, а вже після 16 липня завантажив Резерв+ та міг знову оновити або уточнити дані.
У таких кейсах важливо розуміти, що така людина вже виконала вимогу законодавства, підсумувала Черногоренко.
Раніше в Міноборони повідомляли, що громадян, які не оновили військово-облікові дані, після 16 липня можуть оголосити у розшук.
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Не оновив - злочинець!
Дуже широкий вибiр!
Не перебільшуйте. Всього лише правопорушник. Це як на червоне світло дорогу перебігати, або ремінь безпеки не пристібнути. Хіба що штраф більший.
То штраф за несвоєчасне оновлення даних? ))
"Ми ви*бали свої мізки разом"
Ну то таке, коли прочитав протокол про складання штрафу, то виявилося, що я порушив правила дорожного руху ))) це при тому що я був в магазині і без авто і водійського не маю. Отак воно тоді було, отакі закони як дишло. Так от заплатив я 170 грн, а тепер добре видно звідки взялося 17 000 грн, нічого не думали, а просто додали два нулі і по накатаній на короні все і буде. Так само були оті дурнуваті сертифікати про вакцини, що в магазин не вийти, а тут як казав Кучма "НУ ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ". Так от корона відразу зникла, як і з'явилася, а підходи до людей скотинські лишилися.
Замість зробили перепис банальний, який переносили 5 разів, щоб не палити тотальну смертність в Україні, то вирішили, що люди повинні самі перерахуватися лякаючи штрафами. Про перепис є закон, який порушили кожен рік починаючи з 2001 року, 23 роки влада не знає скільки реально в Україні людей.
Ну зробили штрафи, а тепер виламали 4+ лями з економіки, що тягне величезну діру і брак бабла, в податки не врятують, навіть коли податки будуть 90%, коли їх не буде звідки збирати. Чим більше у людей забирають, тим менше люди купують, тим менше обертів грошей, менше бізнесів і в кінці менше податків, економіка колапсує банально. Це навіть в ПК іграх промодельовано дуже добре такі механізми.
А тепер в новинах, що Україні вже зараз не вистачає 4,5 млн працюючих. Пенсіонерів вже більше, ніж працюючих.