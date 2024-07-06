У застосунку "Резерв+" буде функція автоматичної відстрочки для багатодітних батьків, - Міноборони

У застосунку "Резерв+" найближчим часом з'явиться функція автоматичної відстрочки.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, мова йде про студентів денної форми навчання та батьків, що мають трьох і більше дітей.

"Одна з функцій, які ми плануємо реалізувати в "Резерв+" — це автоматична відстрочка. Це одна з найбільш потрібних функцій наших користувачів. Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка повинна надаватися автоматично без будь-яких додаткових заяв у ТЦК і збору паперів. Наприклад, студентам денної форми навчання та батькам трьох і більше дітей. Адже ці дані є в держави, у реєстрі в тому чи іншому вигляді", - розповіла Черногоренко.

Також заступниця міністра нагадала, що інформація про сімейні зв'язки вже міститься в державному реєстрі актів цивільного стану. Проте у деяких випадках держава не може отримати дані з РАЦСу одразу, але в більшості випадків в електронній формі "можна закрити цей кейс".

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