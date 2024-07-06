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У застосунку "Резерв+" буде функція автоматичної відстрочки для багатодітних батьків, - Міноборони

Понад 1 млн осіб авторизувалися у Резерв+

У застосунку "Резерв+" найближчим часом з'явиться функція автоматичної відстрочки.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, мова йде про студентів денної форми навчання та батьків, що мають трьох і більше дітей.

"Одна з функцій, які ми плануємо реалізувати в "Резерв+" — це автоматична відстрочка. Це одна з найбільш потрібних функцій наших користувачів. Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка повинна надаватися автоматично без будь-яких додаткових заяв у ТЦК і збору паперів. Наприклад, студентам денної форми навчання та батькам трьох і більше дітей. Адже ці дані є в держави, у реєстрі в тому чи іншому вигляді", - розповіла Черногоренко.

Також заступниця міністра нагадала, що інформація про сімейні зв'язки вже міститься в державному реєстрі актів цивільного стану. Проте у деяких випадках держава не може отримати дані з РАЦСу одразу, але в більшості випадків в електронній формі "можна закрити цей кейс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Копію військово-облікового документа можна згенерувати у "Резерв+": Міноборони пояснило, як це зробити. ІНСТРУКЦІЯ

Автор: 

Міноборони (7479) реєстр (859) мобілізація (3117) додаток (481) Черногоренко Катерина (125)


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Топ коментарі
+17
А родители с двумя детьми или с одним ребенком какого то третьего сорта что они должны воевать за того кто настругал троих детей? Если настругал троих детей то и работай и воюй за троих. А тех у кого вообще нет детей вообще незакого воевать. Если он погибнет то зазря так как не оставит после себя ничего.
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06.07.2024 01:00 Відповісти
+9
Заї@али зі своїми кейсами. Кейс у вас один....який "заносять".
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06.07.2024 01:13 Відповісти
+8
Бусик Незламності закажуть автоматично?
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06.07.2024 00:53 Відповісти
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Бусик Незламності закажуть автоматично?
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06.07.2024 00:53 Відповісти
я бачу ця чорногоренко перетягла на себе обовʼязки законодавчої влади...
чому б і іншим не перетягти на себе обовʼязки законодавчої влади?
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06.07.2024 08:50 Відповісти
У застосунку розводняк + сидить товариш майор з ФСБ і перекидає всі дані на сервер Луб'янки.
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06.07.2024 00:54 Відповісти
А родители с двумя детьми или с одним ребенком какого то третьего сорта что они должны воевать за того кто настругал троих детей? Если настругал троих детей то и работай и воюй за троих. А тех у кого вообще нет детей вообще незакого воевать. Если он погибнет то зазря так как не оставит после себя ничего.
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06.07.2024 01:00 Відповісти
Кацапе, ти довів, що тебе стругали через жопу.
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06.07.2024 01:06 Відповісти
У тебя трое детей?
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06.07.2024 01:08 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
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06.07.2024 01:21 Відповісти
По твоей вони как раз видно что кацапоид здесь ты.
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06.07.2024 01:24 Відповісти
Хтось свинарню не закрив - свинособака вибігла і рохкає свинособачою. ))
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06.07.2024 01:27 Відповісти
Логіка проста - державі потрібні мясо люди. Не хочеш кліпати нових, іди сам воюй! І справедливість тут ні до чого, як в принципі і в інших законах...
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06.07.2024 05:31 Відповісти
По голові собі настругай дибіл. Умнічати буде, чого не воюєш а ображаєш багатодітних батьків ??
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06.07.2024 07:32 Відповісти
А ты чего обижаешь родителей с двумя детьми? Видел я твоих многодетных детей. По соседству живет один нарик который пятерых настругал троим ****** и развелся. Зашибись будущая елита Украины.
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06.07.2024 09:01 Відповісти
*Адже ці дані є в держави, у реєстрі в тому чи іншому вигляді", - розповіла Черногоренко.

Також заступниця міністра нагадала, що інформація про сімейні зв'язки вже міститься в державному реєстрі актів цивільного стану.*
Так нахера вы скажите вы завели ету канитель с обновлением даных в ТЦК если у вас все даные есть?
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06.07.2024 01:10 Відповісти
щоб на влк відправити а після неї вже стаття за ухиляння
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06.07.2024 07:30 Відповісти
А для потенційних і перспективних багатодітних батьків?
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06.07.2024 01:13 Відповісти
Заї@али зі своїми кейсами. Кейс у вас один....який "заносять".
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06.07.2024 01:13 Відповісти
Трое и более детей до 14-15 лет это причина для отсрочки для женщины, ну никак не для мужика. И то если они в Украине, если уколесили в Испанию то толку Украине от таких детей как от кота молока.
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06.07.2024 01:13 Відповісти
ти візьми і дай раду з трьома малими дітьми,я ще розумію коли дітям вже 15-16 років а коли трьом дітям до 6-7 років .Але тобі з штатів видніше.Задовбали ці забугорні коментатори...
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06.07.2024 01:23 Відповісти
підтримую. сидять там на соціалі та й херячать висери
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06.07.2024 07:33 Відповісти
Ще один імпотент, ти спробуй трьох дітей підняти ?! А тоді умнічай.
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06.07.2024 07:36 Відповісти
А нащо Україні натовпи бідних запліднювачів та їх нащадків? Це ж пожирачі податків.
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06.07.2024 01:19 Відповісти
Краще нового народити ніж попереднього помити. 😁

А потім вони обирають ЗЄ.
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06.07.2024 01:49 Відповісти
"міністерство оборони" - це така ж приватна налівайка, як і " тцк", i зареєстровано воно в приватному американському реєстрі " DUNS" .
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06.07.2024 02:10 Відповісти
Виходить,що чоловік який не встиг к своїм 25 рокам настругати своїх трьох дітей,повинен йти помирати за чужих найобишів та їх татка?!Щоб татко й надалі трахав мамцю й розмножувався?
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06.07.2024 07:22 Відповісти
треба встигати, друже... не гай часу
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06.07.2024 07:38 Відповісти
нефуй шастать бездітним або малодітним
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06.07.2024 08:40 Відповісти
Ну, найобиші виростуть, і будуть сплачувати внески до ФП для бусинки, яка не хотіла заводити дітей..................
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06.07.2024 17:01 Відповісти
Не будуть.А,ось з бусинки все трудове життя будуть дерти з його зарплатні на материнські капітали ,на освіту найобишів ) Тому й треба самому заводити власних найобишів,щоб й інші за них платили )))
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06.07.2024 17:10 Відповісти
материнськй капітал це мабуть десь за поребріком? цікаво....
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06.07.2024 17:36 Відповісти
Звісно що за поребріком
"Що таке материнський капітал?

Видача материнського капіталу - один із заходів державної допомоги сім'ям з дітьми. Материнський капітал видається у вигляді іменного сертифіката на ім'я матері, яка народила або усиновила другого, третього або наступної дитини. І тільки вона, як одержувач сертифіката, може розпорядитися капіталом."

https://rozirvannya.com.ua/podil-materynskoho-kapitalu-pry-rozluchenni/
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06.07.2024 20:34 Відповісти
Чуєте інваліди-імпотенти, **** ви ображаєте багатодітних?? Жаба давить?? На відміну від вас розумових інвалідів багато багатодітних воює.
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06.07.2024 07:39 Відповісти
ну от в мене є, щонайменьше, 4 позабрачних дітей, мамки яких приховують від своїх чоловіків (на кшталт тебе) їхнє справжнє походження... живи з цим 😂
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06.07.2024 09:00 Відповісти
Чого так мало? Язиком можна і більше наклепати
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06.07.2024 09:13 Відповісти
Троє дітей в 25 років,то хіба у цигана,або дебіла,котрий нічого окрім як плодитися як тупа мавпа в житті більше нічого не вміє.

А багатодіні військові котрі воюють-то це добровольці,котрі знають,що якщо загинуть,то діти в них вже є.
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06.07.2024 13:34 Відповісти
Ахах ... Классное приложение.
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06.07.2024 08:38 Відповісти
Та хоч "єПідпис самого Папи". Ніхто по цій іграшці не орієнтується. на блокпостах навіть не дивляться. "Папірець покажи!"
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06.07.2024 10:08 Відповісти
 
 