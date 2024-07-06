У застосунку "Резерв+" буде функція автоматичної відстрочки для багатодітних батьків, - Міноборони
У застосунку "Резерв+" найближчим часом з'явиться функція автоматичної відстрочки.
Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, мова йде про студентів денної форми навчання та батьків, що мають трьох і більше дітей.
"Одна з функцій, які ми плануємо реалізувати в "Резерв+" — це автоматична відстрочка. Це одна з найбільш потрібних функцій наших користувачів. Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка повинна надаватися автоматично без будь-яких додаткових заяв у ТЦК і збору паперів. Наприклад, студентам денної форми навчання та батькам трьох і більше дітей. Адже ці дані є в держави, у реєстрі в тому чи іншому вигляді", - розповіла Черногоренко.
Також заступниця міністра нагадала, що інформація про сімейні зв'язки вже міститься в державному реєстрі актів цивільного стану. Проте у деяких випадках держава не може отримати дані з РАЦСу одразу, але в більшості випадків в електронній формі "можна закрити цей кейс".
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чому б і іншим не перетягти на себе обовʼязки законодавчої влади?
мясолюди. Не хочеш кліпати нових, іди сам воюй! І справедливість тут ні до чого, як в принципі і в інших законах...
Також заступниця міністра нагадала, що інформація про сімейні зв'язки вже міститься в державному реєстрі актів цивільного стану.*
Так нахера вы скажите вы завели ету канитель с обновлением даных в ТЦК если у вас все даные есть?
А потім вони обирають ЗЄ.
"Що таке материнський капітал?
Видача материнського капіталу - один із заходів державної допомоги сім'ям з дітьми. Материнський капітал видається у вигляді іменного сертифіката на ім'я матері, яка народила або усиновила другого, третього або наступної дитини. І тільки вона, як одержувач сертифіката, може розпорядитися капіталом."
https://rozirvannya.com.ua/podil-materynskoho-kapitalu-pry-rozluchenni/
А багатодіні військові котрі воюють-то це добровольці,котрі знають,що якщо загинуть,то діти в них вже є.