В приложении "Резерв+" будет функция автоматической отсрочки для многодетных родителей, - Минобороны

В приложении "Резерв+" в ближайшее время появится функция автоматической отсрочки.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

В частности, речь идет о студентах дневной формы обучения и родителях, имеющих трех и более детей.

"Одна из функций, которые мы планируем реализовать в "Резерв+" - это автоматическая отсрочка. Это одна из наиболее востребованных функций наших пользователей. Мы считаем, что в некоторых кейсах отсрочка должна предоставляться автоматически без каких-либо дополнительных заявлений в ТЦК и сбора бумаг. Например, студентам дневной формы обучения и родителям трех и более детей. Ведь эти данные есть у государства, в реестре в том или ином виде", - рассказала Черногоренко.

Также заместитель министра напомнила, что информация о семейных связях уже содержится в государственном реестре актов гражданского состояния. Однако, в некоторых случаях государство не может получить данные из ЗАГСа сразу, но в большинстве случаев в электронной форме "можно закрыть этот кейс".

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