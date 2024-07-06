В приложении "Резерв+" будет функция автоматической отсрочки для многодетных родителей, - Минобороны
В приложении "Резерв+" в ближайшее время появится функция автоматической отсрочки.
Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.
В частности, речь идет о студентах дневной формы обучения и родителях, имеющих трех и более детей.
"Одна из функций, которые мы планируем реализовать в "Резерв+" - это автоматическая отсрочка. Это одна из наиболее востребованных функций наших пользователей. Мы считаем, что в некоторых кейсах отсрочка должна предоставляться автоматически без каких-либо дополнительных заявлений в ТЦК и сбора бумаг. Например, студентам дневной формы обучения и родителям трех и более детей. Ведь эти данные есть у государства, в реестре в том или ином виде", - рассказала Черногоренко.
Также заместитель министра напомнила, что информация о семейных связях уже содержится в государственном реестре актов гражданского состояния. Однако, в некоторых случаях государство не может получить данные из ЗАГСа сразу, но в большинстве случаев в электронной форме "можно закрыть этот кейс".
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чому б і іншим не перетягти на себе обовʼязки законодавчої влади?
мясолюди. Не хочеш кліпати нових, іди сам воюй! І справедливість тут ні до чого, як в принципі і в інших законах...
Також заступниця міністра нагадала, що інформація про сімейні зв'язки вже міститься в державному реєстрі актів цивільного стану.*
Так нахера вы скажите вы завели ету канитель с обновлением даных в ТЦК если у вас все даные есть?
А потім вони обирають ЗЄ.
"Що таке материнський капітал?
Видача материнського капіталу - один із заходів державної допомоги сім'ям з дітьми. Материнський капітал видається у вигляді іменного сертифіката на ім'я матері, яка народила або усиновила другого, третього або наступної дитини. І тільки вона, як одержувач сертифіката, може розпорядитися капіталом."
https://rozirvannya.com.ua/podil-materynskoho-kapitalu-pry-rozluchenni/
А багатодіні військові котрі воюють-то це добровольці,котрі знають,що якщо загинуть,то діти в них вже є.