Копию военно-учетного документа можно сгенерировать в "Резерв+": Минобороны объяснило, как это сделать. ИНСТРУКЦИЯ

С 18 июня военно-учетный документ сгенерированный в "Резерв+" имеет такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или временное удостоверение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Поэтому его копию можно использовать во всех ситуациях, где это необходимо. Например, при приеме на работу или получении услуг в ЦПАУ", - отмечает ведомство.

Как сгенерировать военный билет в Резерв+?

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Напомним, в приложении "Резерв+" свои данные обновили уже 1,7 миллиона украинцев.

Также в Резерв+ будет отображаться статус бронирования от мобилизации.

Военный билет в "Резерв+" и QR-код от ЦНАПа можно предъявлять на границе.