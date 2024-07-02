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Копию военно-учетного документа можно сгенерировать в "Резерв+": Минобороны объяснило, как это сделать. ИНСТРУКЦИЯ
С 18 июня военно-учетный документ сгенерированный в "Резерв+" имеет такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или временное удостоверение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Поэтому его копию можно использовать во всех ситуациях, где это необходимо. Например, при приеме на работу или получении услуг в ЦПАУ", - отмечает ведомство.
Как сгенерировать военный билет в Резерв+?
Напомним, в приложении "Резерв+" свои данные обновили уже 1,7 миллиона украинцев.
Также в Резерв+ будет отображаться статус бронирования от мобилизации.
Военный билет в "Резерв+" и QR-код от ЦНАПа можно предъявлять на границе.
Топ комментарии
+16 Small Jerboa
показать весь комментарий02.07.2024 12:37 Ссылка
+11 Семен Котляревський
показать весь комментарий02.07.2024 12:38 Ссылка
+10 Пшик
показать весь комментарий02.07.2024 12:41 Ссылка
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Вам не копію, а СКРІНШОТ згенерують, а КОПІЯ відправиться у ФСБ.
https://ain.ua/2024/07/01/vlada-ssha-proponuye-10-mln-za-dopomogu-u-poshuku-rosijskogo-hakera-yakyj-atakuvav-**********-systemy-ta-nachebto-zlyv-dani-z-diyi/
В штатах ж беруть тих кого вже затримували за взломи і вони мали вибір або працювати на уряд або сидіти 30-50 років у в'язниці
От в чому є небезпека це шлюзи податкової де за розробку відповідає команія з недуже хорошою репутацією
Что-что в США запрещено делать?