Украинцы сгенерировали более 1 млн QR-кодов в "Резерв+", - Минобороны
За неделю от запуска услуги более миллиона граждан Украины воспользовались функцией получения цифрового военно-учетного документа в приложении "Резерв+".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Теперь в приложении Резерв+ есть QR-код, благодаря которому больше не нужно носить военный билет или временное удостоверение. Цифровая версия имеет такую же юридическую силу, как и бумажная. Ранее на оформление таких документов требовалось много времени и бумаги, а теперь это занимает всего несколько минут и несколько кликов", - пояснила она.
Черногоренко отметила, что таким образом почти половина пользователей приложения, которые обновили свои данные, теперь могут не носить с собой военный билет или временное удостоверение.
"Чтобы считать QR-код , не требуется дополнительное оборудование, только приложение. А это означает дополнительную экономию средств в бюджете", - добавили в ведомстве.
Напомним, в приложении "Резерв+" свои данные обновили уже 1,7 миллиона украинцев.
Также в Резерв+ будет отображаться статус бронирования от мобилизации.
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Бо це і так ніяк не вплине на процес вашої бусифікації
Хоч в лоб, хоч по лбу.
Зустріли на вулиці, зв'язали, запихнули в бус і далі по етапу... на фронт.
Їм потрібно гарматне м'ясо а не ваші документи, коди, справки, ітд.
Але через фронт пройде лише 10%, тобто півмільйона.