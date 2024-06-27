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Новости
2 010 17

Украинцы сгенерировали более 1 млн QR-кодов в "Резерв+", - Минобороны

Українці згенерували понад 1 млн військово-облікових документів у Резерв+

За неделю от запуска услуги более миллиона граждан Украины воспользовались функцией получения цифрового военно-учетного документа в приложении "Резерв+".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Теперь в приложении Резерв+ есть QR-код, благодаря которому больше не нужно носить военный билет или временное удостоверение. Цифровая версия имеет такую же юридическую силу, как и бумажная. Ранее на оформление таких документов требовалось много времени и бумаги, а теперь это занимает всего несколько минут и несколько кликов", - пояснила она.

Черногоренко отметила, что таким образом почти половина пользователей приложения, которые обновили свои данные, теперь могут не носить с собой военный билет или временное удостоверение.

"Чтобы считать QR-код , не требуется дополнительное оборудование, только приложение. А это означает дополнительную экономию средств в бюджете", - добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военно-учетный документ с QR-кодом можно получить в ЦПАУ, - Минцифры

Напомним, в приложении "Резерв+" свои данные обновили уже 1,7 миллиона украинцев.

Также в Резерв+ будет отображаться статус бронирования от мобилизации.

Автор: 

Минобороны (9402) мобилизация (2796) приложение (170) электронные документы (123) Черногоренко Екатерина (119)


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Топ комментарии
+7
1млн. мобілізованих? То **** вам ще ***** треба? Ага. Заброньованих 300тис. А на цей рік треба 120 тис. Офіційна цифра. Тоді чому пакуємо? А тому що 1 млн. військовослужбовців по різноманітних в/ч в тилу "занесли" чергову порцію хабара за невідправку на "нуль"🤦
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27.06.2024 12:56
+6
Круто, тепер той код намалюють на домовині?
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27.06.2024 12:45
+4
Тепер у застосунку Резерв+ є QR-код, завдяки якому більше не потрібно носити військовий квиток чи тимчасове посвідчення....

Бо це і так ніяк не вплине на процес вашої бусифікації

Хоч в лоб, хоч по лбу.
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27.06.2024 12:47
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Правила форума Совет форумчан
То бусиків вже не буде?
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27.06.2024 12:44 Ответить
Круто, тепер той код намалюють на домовині?
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27.06.2024 12:45 Ответить
тільки тим, хто боїться та російським ботам
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27.06.2024 14:39 Ответить
Цікаво, скільки бере одмін дії за генерацію кода?
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27.06.2024 12:46 Ответить
Тепер у застосунку Резерв+ є QR-код, завдяки якому більше не потрібно носити військовий квиток чи тимчасове посвідчення....

Бо це і так ніяк не вплине на процес вашої бусифікації

Хоч в лоб, хоч по лбу.
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27.06.2024 12:47 Ответить
Мабуть що так
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27.06.2024 13:27 Ответить
Оновив 18 травня. Вже qrкод є. Прийшли тцкшники позавчора і попросили оновити дані. Думаю, деяким купили компʼютер, але забули підключити дроти.
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27.06.2024 12:48 Ответить
Невже не зрозуміло, що ТЦКшникам по барабану, чи зареєструвався ти чи ні, чи маєш PR-код чи не маєш, чи маєш ти взагалі при собі документи чи не маєш, чи хворий ти чи здоровий, ітд?
Зустріли на вулиці, зв'язали, запихнули в бус і далі по етапу... на фронт.
Їм потрібно гарматне м'ясо а не ваші документи, коди, справки, ітд.
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27.06.2024 12:54 Ответить
Та все я розумію. Іронізую просто
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27.06.2024 12:59 Ответить
1млн. мобілізованих? То **** вам ще ***** треба? Ага. Заброньованих 300тис. А на цей рік треба 120 тис. Офіційна цифра. Тоді чому пакуємо? А тому що 1 млн. військовослужбовців по різноманітних в/ч в тилу "занесли" чергову порцію хабара за невідправку на "нуль"🤦
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27.06.2024 12:56 Ответить
До кінця війни через армію пройде до 5 млн. чоловіків, таке раніше озвучували в Мінветеранів.
Але через фронт пройде лише 10%, тобто півмільйона.
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27.06.2024 13:00 Ответить
Ну це як з Чорнобилем. Заїхав в 30 км -виїхав- і вже ліквідатор з пільгами. Як тоді так і зараз. Був такий пан Плющ(нехай земля йому чимось там буде)( Голова ВР ще був) так і зробив. З перших вуст розповідали.
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27.06.2024 14:04 Ответить
Литвин, бувший голова ВР, аналогічно...
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27.06.2024 14:20 Ответить
на Apple девайсах не бачу коду
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27.06.2024 14:42 Ответить
Генеруй, не генеруй, все рівно дістанеш... мордою об свіжоперекладений асфальт.
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27.06.2024 15:02 Ответить
 
 