Украинцы сгенерировали более 1 млн QR-кодов в "Резерв+", - Минобороны

За неделю от запуска услуги более миллиона граждан Украины воспользовались функцией получения цифрового военно-учетного документа в приложении "Резерв+".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Теперь в приложении Резерв+ есть QR-код, благодаря которому больше не нужно носить военный билет или временное удостоверение. Цифровая версия имеет такую же юридическую силу, как и бумажная. Ранее на оформление таких документов требовалось много времени и бумаги, а теперь это занимает всего несколько минут и несколько кликов", - пояснила она.

Черногоренко отметила, что таким образом почти половина пользователей приложения, которые обновили свои данные, теперь могут не носить с собой военный билет или временное удостоверение.

"Чтобы считать QR-код , не требуется дополнительное оборудование, только приложение. А это означает дополнительную экономию средств в бюджете", - добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военно-учетный документ с QR-кодом можно получить в ЦПАУ, - Минцифры

Напомним, в приложении "Резерв+" свои данные обновили уже 1,7 миллиона украинцев.

Также в Резерв+ будет отображаться статус бронирования от мобилизации.