УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10931 відвідувач онлайн
Новини
2 010 17

Українці згенерували понад 1 млн QR-кодів у "Резерв+", - Міноборони

Українці згенерували понад 1 млн військово-облікових документів у Резерв+

За тиждень від запуску послуги понад мільйон громадян України скористалися функцією отримання цифрового військово-облікового документа у застосунку "Резерв+".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Тепер у застосунку Резерв+ є QR-код, завдяки якому більше не потрібно носити військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Цифрова версія має таку ж юридичну силу, як і паперова. Раніше на оформлення таких документів треба було багато часу і паперу, а тепер це займає лише кілька хвилин і кілька кліків", - пояснила вона.

Черногоренко зазначила, що таким чином майже половина користувачів застосунку, які оновили свої дані, тепер можуть не носити із собою військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

"Щоб зчитати QR-код не потрібне додаткове обладнання, тільки застосунок. А це означає додаткове заощадження коштів у бюджеті", - додали у відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військово-обліковий документ з QR-кодом можна отримати в ЦНАПі, - Мінцифри 

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" свої дані оновили вже 1,7 мільйона українців.

Також у Резерв+ відображатиметься статус бронювання від мобілізації.

Автор: 

Міноборони (7452) мобілізація (3096) додаток (481) електронні документи (454) Черногоренко Катерина (125)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
1млн. мобілізованих? То **** вам ще ***** треба? Ага. Заброньованих 300тис. А на цей рік треба 120 тис. Офіційна цифра. Тоді чому пакуємо? А тому що 1 млн. військовослужбовців по різноманітних в/ч в тилу "занесли" чергову порцію хабара за невідправку на "нуль"🤦
показати весь коментар
27.06.2024 12:56
+6
Круто, тепер той код намалюють на домовині?
показати весь коментар
27.06.2024 12:45
+4
Тепер у застосунку Резерв+ є QR-код, завдяки якому більше не потрібно носити військовий квиток чи тимчасове посвідчення....

Бо це і так ніяк не вплине на процес вашої бусифікації

Хоч в лоб, хоч по лбу.
показати весь коментар
27.06.2024 12:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То бусиків вже не буде?
показати весь коментар
27.06.2024 12:44 Відповісти
Круто, тепер той код намалюють на домовині?
показати весь коментар
27.06.2024 12:45 Відповісти
тільки тим, хто боїться та російським ботам
показати весь коментар
27.06.2024 14:39 Відповісти
Цікаво, скільки бере одмін дії за генерацію кода?
показати весь коментар
27.06.2024 12:46 Відповісти
Тепер у застосунку Резерв+ є QR-код, завдяки якому більше не потрібно носити військовий квиток чи тимчасове посвідчення....

Бо це і так ніяк не вплине на процес вашої бусифікації

Хоч в лоб, хоч по лбу.
показати весь коментар
27.06.2024 12:47 Відповісти
Мабуть що так
показати весь коментар
27.06.2024 13:27 Відповісти
Оновив 18 травня. Вже qrкод є. Прийшли тцкшники позавчора і попросили оновити дані. Думаю, деяким купили компʼютер, але забули підключити дроти.
показати весь коментар
27.06.2024 12:48 Відповісти
Невже не зрозуміло, що ТЦКшникам по барабану, чи зареєструвався ти чи ні, чи маєш PR-код чи не маєш, чи маєш ти взагалі при собі документи чи не маєш, чи хворий ти чи здоровий, ітд?
Зустріли на вулиці, зв'язали, запихнули в бус і далі по етапу... на фронт.
Їм потрібно гарматне м'ясо а не ваші документи, коди, справки, ітд.
показати весь коментар
27.06.2024 12:54 Відповісти
Та все я розумію. Іронізую просто
показати весь коментар
27.06.2024 12:59 Відповісти
1млн. мобілізованих? То **** вам ще ***** треба? Ага. Заброньованих 300тис. А на цей рік треба 120 тис. Офіційна цифра. Тоді чому пакуємо? А тому що 1 млн. військовослужбовців по різноманітних в/ч в тилу "занесли" чергову порцію хабара за невідправку на "нуль"🤦
показати весь коментар
27.06.2024 12:56 Відповісти
До кінця війни через армію пройде до 5 млн. чоловіків, таке раніше озвучували в Мінветеранів.
Але через фронт пройде лише 10%, тобто півмільйона.
показати весь коментар
27.06.2024 13:00 Відповісти
Ну це як з Чорнобилем. Заїхав в 30 км -виїхав- і вже ліквідатор з пільгами. Як тоді так і зараз. Був такий пан Плющ(нехай земля йому чимось там буде)( Голова ВР ще був) так і зробив. З перших вуст розповідали.
показати весь коментар
27.06.2024 14:04 Відповісти
Литвин, бувший голова ВР, аналогічно...
показати весь коментар
27.06.2024 14:20 Відповісти
на Apple девайсах не бачу коду
показати весь коментар
27.06.2024 14:42 Відповісти
Генеруй, не генеруй, все рівно дістанеш... мордою об свіжоперекладений асфальт.
показати весь коментар
27.06.2024 15:02 Відповісти
 
 