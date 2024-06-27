Українці згенерували понад 1 млн QR-кодів у "Резерв+", - Міноборони

За тиждень від запуску послуги понад мільйон громадян України скористалися функцією отримання цифрового військово-облікового документа у застосунку "Резерв+".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Тепер у застосунку Резерв+ є QR-код, завдяки якому більше не потрібно носити військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Цифрова версія має таку ж юридичну силу, як і паперова. Раніше на оформлення таких документів треба було багато часу і паперу, а тепер це займає лише кілька хвилин і кілька кліків", - пояснила вона.

Черногоренко зазначила, що таким чином майже половина користувачів застосунку, які оновили свої дані, тепер можуть не носити із собою військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

"Щоб зчитати QR-код не потрібне додаткове обладнання, тільки застосунок. А це означає додаткове заощадження коштів у бюджеті", - додали у відомстві.

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Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" свої дані оновили вже 1,7 мільйона українців.

Також у Резерв+ відображатиметься статус бронювання від мобілізації.