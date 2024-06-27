Українці згенерували понад 1 млн QR-кодів у "Резерв+", - Міноборони
За тиждень від запуску послуги понад мільйон громадян України скористалися функцією отримання цифрового військово-облікового документа у застосунку "Резерв+".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Тепер у застосунку Резерв+ є QR-код, завдяки якому більше не потрібно носити військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Цифрова версія має таку ж юридичну силу, як і паперова. Раніше на оформлення таких документів треба було багато часу і паперу, а тепер це займає лише кілька хвилин і кілька кліків", - пояснила вона.
Черногоренко зазначила, що таким чином майже половина користувачів застосунку, які оновили свої дані, тепер можуть не носити із собою військовий квиток чи тимчасове посвідчення.
"Щоб зчитати QR-код не потрібне додаткове обладнання, тільки застосунок. А це означає додаткове заощадження коштів у бюджеті", - додали у відомстві.
Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" свої дані оновили вже 1,7 мільйона українців.
Також у Резерв+ відображатиметься статус бронювання від мобілізації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо це і так ніяк не вплине на процес вашої бусифікації
Хоч в лоб, хоч по лбу.
Зустріли на вулиці, зв'язали, запихнули в бус і далі по етапу... на фронт.
Їм потрібно гарматне м'ясо а не ваші документи, коди, справки, ітд.
Але через фронт пройде лише 10%, тобто півмільйона.