6 288 9

Військово-обліковий документ з QR-кодом можна отримати в ЦНАПі, - Мінцифри

Військовий квиток можна отримати без походу в ТЦК

Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в усіх ЦНАПах України. Іти до ТЦК  для цього не обов'язково.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінцифри.

"Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом — за ним перевірятимуть дійсність документа. Безоплатно, без черг та відвідування територіальних центрів комплектування", - ідеться в повідомленні.

Документ містить такі відомості:

  • персональні дані заявника;
  • окремий номер запису в ЄДРПВР;
  • відомості ВЛК;
  • військове звання і військову спеціальність;
  • відомості про військовий облік тощо.

Зазначається, що документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про заявника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Використання цифрового посвідчення ветерана замість паперового: Уряд підтримав зміни

Як це працює?

Військовозобовʼязані українець чи українка

  1. приходить до ЦНАПу
  2. надає актуальні дані про себе та підтверджує їх 
  3. адміністратор вносить дані в електронну систему 
  4. інформація автоматично підтягується в Оберіг 
  5. заявник отримує військово-обліковий документ із QR-кодом

За даними Мінцифри, документ можна отримати на електронну пошту або одразу роздрукувати його. Документ має таку ж юридичну силу, як і документ в електронній формі.

Читайте: Громадяни зможуть актуалізувати свої дані у ЦНАПі чи в ТЦК, якщо виникнуть проблеми з е-кабінетом, - "слуга народу" Федієнко

Якщо раніше отримували витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, зможете повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий із QR-кодом.

Документ дійсний 1 рік з моменту формування.

Уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин".Найближчий ЦНАП можна знайти на мапі. 

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" свої дані оновили вже 1,7 мільйона українців.

мобілізація (3204) електронні документи (457) ЦНАП (74) Мінцифри (1234)
Эта музыка будет вечной...(с)...

Якщо раніше отримували витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, зможете повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий із QR-кодом.

25.06.2024 16:50 Відповісти
"Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в усіх ЦНАПах України. Іти до ТЦК для цього не обов'язково."
Це для тих, хто вже побував в ТЦК та пройшов ВЛК. Інакше звідки в ЦНАП з'являться "відомості ВЛК"?
25.06.2024 16:58 Відповісти
Якщо не пройшов ВЛК, то будуть стояти прочерки.
25.06.2024 17:05 Відповісти
"відомості про військовий облік тощо"
Всі дороги ведуть до ТЦК...
25.06.2024 17:09 Відповісти
Випалювання лазером QR-кодів немовлятам одразу в пологовому ще не пропонують? Щоб без сканування навіть до вбиральні не могли сходити у вільній ЗЕкраїні вільних людей.
25.06.2024 17:04 Відповісти
а що ти робиш в інтернеті? не страшно? ааа заробляєш інакше пообіцяли в Шторм Зет.. ясно.. скільки платять?
25.06.2024 17:19 Відповісти
Іти до ТЦК для цього не обов'язково
Документ містить такі відомості:


і де ж візьмуться такі відомості як не з ТЦк
25.06.2024 17:47 Відповісти
Щось нічого не ясно.
Не всі ж чоловіки перебувають на військовому обліку.
То їм спершу йти в тцк чи просто в цнап ?
Бо ж у тцк черги. Хіба всі встигнуть
25.06.2024 19:01 Відповісти
Колегам(працюють, платять податки), сказали, що їх нема в базах даних і треба писдувати в тцк...*********
25.06.2024 20:55 Відповісти
 
 