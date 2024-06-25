Військово-обліковий документ з QR-кодом можна отримати в ЦНАПі, - Мінцифри
Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в усіх ЦНАПах України. Іти до ТЦК для цього не обов'язково.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінцифри.
"Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом — за ним перевірятимуть дійсність документа. Безоплатно, без черг та відвідування територіальних центрів комплектування", - ідеться в повідомленні.
Документ містить такі відомості:
- персональні дані заявника;
- окремий номер запису в ЄДРПВР;
- відомості ВЛК;
- військове звання і військову спеціальність;
- відомості про військовий облік тощо.
Зазначається, що документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про заявника.
Як це працює?
Військовозобовʼязані українець чи українка
- приходить до ЦНАПу
- надає актуальні дані про себе та підтверджує їх
- адміністратор вносить дані в електронну систему
- інформація автоматично підтягується в Оберіг
- заявник отримує військово-обліковий документ із QR-кодом
За даними Мінцифри, документ можна отримати на електронну пошту або одразу роздрукувати його. Документ має таку ж юридичну силу, як і документ в електронній формі.
Якщо раніше отримували витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, зможете повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий із QR-кодом.
Документ дійсний 1 рік з моменту формування.
Уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин".Найближчий ЦНАП можна знайти на мапі.
Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" свої дані оновили вже 1,7 мільйона українців.
Це для тих, хто вже побував в ТЦК та пройшов ВЛК. Інакше звідки в ЦНАП з'являться "відомості ВЛК"?
Всі дороги ведуть до ТЦК...
Документ містить такі відомості:
і де ж візьмуться такі відомості як не з ТЦк
Не всі ж чоловіки перебувають на військовому обліку.
То їм спершу йти в тцк чи просто в цнап ?
Бо ж у тцк черги. Хіба всі встигнуть