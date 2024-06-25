Військово-обліковий документ з QR-кодом можна отримати в ЦНАПі, - Мінцифри

Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в усіх ЦНАПах України. Іти до ТЦК для цього не обов'язково.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінцифри.

"Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом — за ним перевірятимуть дійсність документа. Безоплатно, без черг та відвідування територіальних центрів комплектування", - ідеться в повідомленні.

Документ містить такі відомості:

персональні дані заявника;

окремий номер запису в ЄДРПВР;

відомості ВЛК;

військове звання і військову спеціальність;

відомості про військовий облік тощо.

Зазначається, що документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про заявника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Використання цифрового посвідчення ветерана замість паперового: Уряд підтримав зміни

Як це працює?

Військовозобовʼязані українець чи українка

приходить до ЦНАПу надає актуальні дані про себе та підтверджує їх адміністратор вносить дані в електронну систему інформація автоматично підтягується в Оберіг заявник отримує військово-обліковий документ із QR-кодом

За даними Мінцифри, документ можна отримати на електронну пошту або одразу роздрукувати його. Документ має таку ж юридичну силу, як і документ в електронній формі.

Читайте: Громадяни зможуть актуалізувати свої дані у ЦНАПі чи в ТЦК, якщо виникнуть проблеми з е-кабінетом, - "слуга народу" Федієнко

Якщо раніше отримували витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, зможете повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий із QR-кодом.

Документ дійсний 1 рік з моменту формування.

Уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин".Найближчий ЦНАП можна знайти на мапі.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" свої дані оновили вже 1,7 мільйона українців.