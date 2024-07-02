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Копію військово-облікового документа можна згенерувати у "Резерв+": Міноборони пояснило, як це зробити. ІНСТРУКЦІЯ
З 18 червня військово-обліковий документ згенерований у "Резерв+" має таку ж юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Тому його копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі", - зазначає відомство.
Як згенерувати військовий квиток у Резерв+?
Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" свої дані оновили вже 1,7 мільйона українців.
Також у Резерв+ відображатиметься статус бронювання від мобілізації.
Військовий квиток у "Резерв+" і QR-код від ЦНАПу можна пред’являти на кордоні.
Топ коментарі
+16 Small Jerboa
показати весь коментар02.07.2024 12:37 Відповісти Посилання
+11 Семен Котляревський
показати весь коментар02.07.2024 12:38 Відповісти Посилання
+10 Пшик
показати весь коментар02.07.2024 12:41 Відповісти Посилання
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Вам не копію, а СКРІНШОТ згенерують, а КОПІЯ відправиться у ФСБ.
https://ain.ua/2024/07/01/vlada-ssha-proponuye-10-mln-za-dopomogu-u-poshuku-rosijskogo-hakera-yakyj-atakuvav-**********-systemy-ta-nachebto-zlyv-dani-z-diyi/
В штатах ж беруть тих кого вже затримували за взломи і вони мали вибір або працювати на уряд або сидіти 30-50 років у в'язниці
От в чому є небезпека це шлюзи податкової де за розробку відповідає команія з недуже хорошою репутацією
Что-что в США запрещено делать?