Копію військово-облікового документа можна згенерувати у "Резерв+": Міноборони пояснило, як це зробити. ІНСТРУКЦІЯ

З 18 червня військово-обліковий документ згенерований у "Резерв+" має таку ж юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Тому його копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі", - зазначає відомство.

Як згенерувати військовий квиток у Резерв+?

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Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" свої дані оновили вже 1,7 мільйона українців.

Також у Резерв+ відображатиметься статус бронювання від мобілізації.

Військовий квиток у "Резерв+" і QR-код від ЦНАПу можна пред’являти на кордоні.