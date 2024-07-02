УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12016 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація
21 327 34

Копію військово-облікового документа можна згенерувати у "Резерв+": Міноборони пояснило, як це зробити. ІНСТРУКЦІЯ

Військовий квиток у Резерв+ - інструкція від Міноборони

З 18 червня військово-обліковий документ згенерований у "Резерв+" має таку ж юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Тому його копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі", - зазначає відомство.

Як згенерувати військовий квиток у Резерв+?

Військовий квиток можна згенерувати у Резерв+ - інструкція

Військовий квиток можна згенерувати у Резерв+ - інструкція

Військовий квиток можна згенерувати у Резерв+ - інструкція

Військовий квиток можна згенерувати у Резерв+ - інструкція

Військовий квиток можна згенерувати у Резерв+ - інструкція

Військовий квиток можна згенерувати у Резерв+ - інструкція

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці згенерували понад 1 млн QR-кодів у "Резерв+", - Міноборони

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" свої дані оновили вже 1,7 мільйона українців.

Також у Резерв+ відображатиметься статус бронювання від мобілізації.

Військовий квиток у "Резерв+" і QR-код від ЦНАПу можна пред’являти на кордоні

Автор: 

Міноборони (7469) мобілізація (3112) електронні документи (454) Резерв+ (71)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Ні-ні.
Вам не копію, а СКРІНШОТ згенерують, а КОПІЯ відправиться у ФСБ.
показати весь коментар
02.07.2024 12:37 Відповісти
+11
От тільки наводити для прикладу потрібно не якогось умовного Констянтина, чи Ярослава, а наприклад нашого Верховного Головнокомандувача, йому ж немає чого приховувати? Показали б усім його ВОС, дату ВЛК і т.п. Аналогічно з іншими - Умеровим, Резніковим, Бакановим і ад жо Пікалова з Кошовим.
показати весь коментар
02.07.2024 12:38 Відповісти
+10
Якби ще тим дебілам,які встановили це лайно мозок нормальний згенерувати
показати весь коментар
02.07.2024 12:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ні-ні.
Вам не копію, а СКРІНШОТ згенерують, а КОПІЯ відправиться у ФСБ.
показати весь коментар
02.07.2024 12:37 Відповісти
От тільки наводити для прикладу потрібно не якогось умовного Констянтина, чи Ярослава, а наприклад нашого Верховного Головнокомандувача, йому ж немає чого приховувати? Показали б усім його ВОС, дату ВЛК і т.п. Аналогічно з іншими - Умеровим, Резніковим, Бакановим і ад жо Пікалова з Кошовим.
показати весь коментар
02.07.2024 12:38 Відповісти
ВОС-Головнокомандувач, він і не приховує.
показати весь коментар
02.07.2024 12:55 Відповісти
Немає такої ВОС, я перевірив, а от артист-тамбурмажор другої категорї є. От це схоже якраз вона.
показати весь коментар
02.07.2024 13:00 Відповісти
БЛАЗНЬ-юдомалорос - така його ВОС
показати весь коментар
02.07.2024 21:39 Відповісти
Якби ще тим дебілам,які встановили це лайно мозок нормальний згенерувати
показати весь коментар
02.07.2024 12:41 Відповісти
Для роздуму вумним користувачам ДІЇ і Резрв+
https://ain.ua/2024/07/01/vlada-ssha-proponuye-10-mln-za-dopomogu-u-poshuku-rosijskogo-hakera-yakyj-atakuvav-**********-systemy-ta-nachebto-zlyv-dani-z-diyi/
показати весь коментар
02.07.2024 12:45 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2024 12:54 Відповісти
Думаю що ситуація трохи покращилась в кінці 22 року вроді почали співпрацювати з із штатами в плані кібербезпеки... До того часу більш чим впевнений що це було можливо, хороші фахівці мають дуже великі зарплати їх б точно не залучали до такої роботи як розробка Дії....

В штатах ж беруть тих кого вже затримували за взломи і вони мали вибір або працювати на уряд або сидіти 30-50 років у в'язниці

От в чому є небезпека це шлюзи податкової де за розробку відповідає команія з недуже хорошою репутацією
показати весь коментар
02.07.2024 13:04 Відповісти
Дію робила кацапська контора
показати весь коментар
02.07.2024 16:12 Відповісти
Гадаю,за "резерв+" американці й 20 лямів зелені не пошкодують
показати весь коментар
02.07.2024 12:54 Відповісти
Та ладно, при продаже квартиры нужно бумажное право собственности или доверенность, паспорт, код, техпаспорт, экспертная оценка. Иногда вытяг из БТИ с подтверждением права собственности. И лично быть у нотариуса. Для доверенности нужно хозяину быть у нотариуса, с паспортом и кодом. И паспорт и код того на кого доверенность. Если это все подделывать - уголовка. Хлопотно это.
показати весь коментар
02.07.2024 16:06 Відповісти
По поддельным докам продают. Суды потом, возвращают. То что ваш паспорт и код известны злоумышленникам не значит что они украдут вашу квартиру. Если с бандюками нотприус, его накажут очень сильно. .
показати весь коментар
02.07.2024 17:17 Відповісти
та це бот
показати весь коментар
02.07.2024 18:30 Відповісти
Ви є клієнтом якого-небудь банку? Якщо так - ви вже переадли свої особисті дані третім особам.
показати весь коментар
02.07.2024 18:44 Відповісти
Да. Я гражданка СЩА с 1996 года. Покинула Украину во времена лысого и недоумковатого Л. Д. Кучмы и не капли об этом не жалею. Живу в свободной и демократической стране, являюсь клиенткой Национального инвестиционного Банка США. Имею вклады в национальной валюте и золотых унциях, и не одной. Так если даже я сама захочу это сделать, о чём Вы мне писали, в отличии от банковской системы Украины, то мне вежливо служащий банка объяснят, что в США это делать запрещено, так как тайна вклада и информация о клиенте банка - святое для банка США.
показати весь коментар
02.07.2024 18:57 Відповісти
А що це за банк такий? Гугл такого не знає...
показати весь коментар
02.07.2024 19:02 Відповісти
Какого-какого банка?
Что-что в США запрещено делать?
показати весь коментар
03.07.2024 05:13 Відповісти
Я не это спрашивал.
показати весь коментар
03.07.2024 08:59 Відповісти
А що таке СЩА, маня? Це тепер так називається раZZія?
показати весь коментар
03.07.2024 14:17 Відповісти
Банковская система США похуже будет украинской. Сплошной гемморой.
показати весь коментар
03.07.2024 20:32 Відповісти
філімонова, а підкажіть. паджалуйстя , чий Крим?
показати весь коментар
02.07.2024 22:13 Відповісти
неправильна відповідь
показати весь коментар
03.07.2024 10:42 Відповісти
То что Резерв не взломали значит - или он нах никому не нужен, или его и ломать не надо - украсть данные очень просто. Кому он нужен? Ну узнают, и че? Узнают сколько пригодных? И что им это даст??
показати весь коментар
02.07.2024 15:59 Відповісти
ну и Резерв - это просто оболочка. Все данные находятся в Обериге (вроде бы?), но нещасный Резерв поливают *овном все кому не лень. Кстати если он реально будет подтягивать военные доки, я буду удивлен - думал в ТЦК все бумаги еще лежат стопочками и никто их не вносил в базу.
показати весь коментар
02.07.2024 20:01 Відповісти
Обериг подтянул мои данные-но они для ТЦК не катят как и сам вытяг из резерв+ ТЦК нужен действующий военный билет в виде книжки и все. У военных своя логика. Обериг,Резерв+ эта бумажка больше для полиции возможно больше для Терробороновцевкоторые на блокпостах ну и чтобы тебе не выписали штраф за необновление данных до 16 июля
показати весь коментар
03.07.2024 08:47 Відповісти
Отож. В военкоматах все на бумаге. Откель оно возьмется в Резерве непонятн
показати весь коментар
02.07.2024 20:48 Відповісти
Продовження серiалу "Барановiрус"😇
показати весь коментар
02.07.2024 22:31 Відповісти
Вся этв диджитализация-херня на постном масле. для МСЕК нужен военный билет именно в виде книжечки. Никакие выписки с Резерв+ с куаркодом и справки с фото и мокрой печатью которые раньше выдавались вмесо военнго билета поскольку не было бланков- не катят. А чтобы обменять справку на книжку военного билета нужно пройти всбю процедуру заново предоставить в том числе справку о образовании справку о несудимости которую можно получить в Дии.но она НЕ ПРИНИМАЕТСЯВОЕНКОМАТОМ. Только с мокрой печатью от МВД и только в одном месте и ждать 2 недели,при том что по городу куча сервисных центров МВС но выдают только по адесу Богомольца 10(Киев). Я только одного не понял-зачем для ИНВАЛИДА для МСЕК вобще нужно предоставлять военный билет? А значит перед МСЕК пройти ВЛК где тебя признают годным даже если ты фактически инвалид)))
показати весь коментар
03.07.2024 08:43 Відповісти
 
 