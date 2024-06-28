Військовий квиток у "Резерв+" і QR-код від ЦНАПу можна пред’являти на кордоні, - Держприкордонслужба

Прикордонники фіксують поступове використання електронного військово-облікового документа для перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками, правоохоронці також зчитують QR-код, оформлений у ЦНАП, адже він підв’язується під "Резерв+". Збільшення кількості чоловіків у віці від 18 до 60 на виїзд з України при цьому не спостерігається.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"З моменту запровадження генерування QR-коду в застосунку "Резерв+", чим електронний військово-обліковий документ було прирівняно до паперового, прикордонники почали приймати його на кордоні, адже вони мають однакову юридичну силу.

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За цей час відмічаємо, що громадяни почали користуватися цією нормою. Не можна сказати, що це відбувається масово, але на окремих напрямках люди їдуть з такими документами (QR-код у застосунку "Резерв+") більш активно, зокрема через кордон із Польщею. Звісно, треба також зважати, що на кордоні з Польщею йде найбільший пасажиропотік. Це фактично 50% від загального.

В той же час, як ми і говорили раніше, людям треба ретельно перевіряти інформацію, яка відображається в електронному документі, а також і в паперовому вигляді, щоб вона давала підстави для пропуску через кордон. Нагадаю, що це – відмітки про відстрочку або виключення з військового обліку для тих категорій, яким дозволено перетинати кордон.

Крім цього, як відомо, документи з QR-кодом про військовий облік видають і ЦНАПи, що також прирівнюється до військово-облікового документу в електронній формі. Такі документи прикордонники також приймають від людей, які перетинають кордон, але, звісно, з необхідною перевіркою підстав перетину кордон. Тобто – зчитуємо QR-код, перевіряємо інформацію, яка відображається за ним, і, за необхідності, перевіряємо через систему "Оберіг", - пояснив Демченко.

За словами Демченка, на даний момент кількість відмов у перетині кордону на виїзд коливається на рівні 150-180 осіб за добу (незалежно від форми пред’явлення військово-облікового документа, та інших осіб, які не підпадають під пропуск. - Ред.).

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Водночас прикордонники фіксують, що люди продовжують використовувати підроблені документи.

"Якщо говорити про поточний місяць (червень. – Ред.), то кількість спроб використання підробок дещо зменшилася. Хоча протягом 2024 року кількість викритих підробок на кордоні в порівнянні з минулим роком більша.

Звісно, що загалом викриті військовослужбовцями ДПСУ підробки – це різні документи, які представляють люди на кордоні, та доступ до системи "Оберіг" дозволяє викривати підробки, які начебто видані Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки", – зазначив спікер ДПСУ.

Демченко додав, що за літній період ДПСУ фіксує загальне збільшення пасажиропотоку, при цьому існує певна перевага виїзду над в’їздом. Це приблизно 100 – 110 тисяч за добу в обох напрямках в будні дні, у вихідні ця цифра сягає приблизно 120 тисяч.

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Основну категорію людей, які перетинають кордон, становлять жінки діти, люди похилого віку. Частка чоловіків у віці від 18 до 60 років – не збільшується, додав офіцер.