€300 тис. за перетин кордону: на Одещині 24 чоловіки планували незаконно потрапити до Молдови, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО
Прикордонники на Одещині затримали групу з 24 ухилянтів, які намагалися втекти до Молдови. Кожен із них заплатив організаторам незаконного переправлення за кордон по €12 000.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Як зазначається, організатори кілька днів збирали в одному з населених пунктів своїх "клієнтів", сподіваючись одночасно переправити їх через кордон.
"У визначений час група завантажилася в транспортні засоби та вирушила до точки висадки на ділянці відділу прикордонної служби "Кельменці" Чернівецького загону. Далі мандрівники планували пішки потрапити в Молдову поза пунктами пропуску", - йдеться у повідомленні.
На підході до лінії державного рубежу порушників затримали прикордонники.
Встановлено, що до групи входило 24 чоловіки – мешканці Київської, Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Чернігівської, Вінницької, Запорізької, Хмельницької, Дніпропетровської, Чернівецької та Львівської областей. Кожен з них заплатив за незаконну подорож головним організаторам маршруту по 12 тисяч євро.
Відносно затриманих складені протоколи про адміністративне правопорушення. Наразі встановлюється місце знаходження головних організаторів протиправної схеми.
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Только над мотивацией к военной службе надо немного поработать.
Гарний жарт)
Ніфіга собі...
прикордонникиой, "організатори" так не працюють.
повитягайте в першу чергу
депутатів, їхніх помічників,
синів, родичів чол. статі
всіх посадовців
В НИХ ВЕЛИЧЕЗНИЙ ОБОВ"ЯЗОК ПЕРЕД УКРАЇНОЮ
бо саме з України вони доять мільярди
(і навіть з оцих біженців )
ПОСТАВТЕ на лінії розмежування
і війна скінчиться за 1 сек.
Они могли бы эффективно и профессионально воевать.
Но власть деньги разворовывает, а умирать посылает бесплатных холопов...