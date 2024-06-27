€300 тис. за перетин кордону: на Одещині 24 чоловіки планували незаконно потрапити до Молдови, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники на Одещині затримали групу з 24 ухилянтів, які намагалися втекти до Молдови. Кожен із них заплатив організаторам незаконного переправлення за кордон по €12 000.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як зазначається, організатори кілька днів збирали в одному з населених пунктів своїх "клієнтів", сподіваючись одночасно переправити їх через кордон.

"У визначений час група завантажилася в транспортні засоби та вирушила до точки висадки на ділянці відділу прикордонної служби "Кельменці" Чернівецького загону. Далі мандрівники планували пішки потрапити в Молдову поза пунктами пропуску", - йдеться у повідомленні.





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На підході до лінії державного рубежу порушників затримали прикордонники.

Встановлено, що до групи входило 24 чоловіки – мешканці Київської, Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Чернігівської, Вінницької, Запорізької, Хмельницької, Дніпропетровської, Чернівецької та Львівської областей. Кожен з них заплатив за незаконну подорож головним організаторам маршруту по 12 тисяч євро.

Відносно затриманих складені протоколи про адміністративне правопорушення. Наразі встановлюється місце знаходження головних організаторів протиправної схеми.

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