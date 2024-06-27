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€300 тис. за перетин кордону: на Одещині 24 чоловіки планували незаконно потрапити до Молдови, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники на Одещині затримали групу з 24 ухилянтів, які намагалися втекти до Молдови. Кожен із них заплатив організаторам незаконного переправлення за кордон по €12 000.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як зазначається, організатори кілька днів збирали в одному з населених пунктів своїх "клієнтів", сподіваючись одночасно переправити їх через кордон.

"У визначений час група завантажилася в транспортні засоби та вирушила до точки висадки на ділянці відділу прикордонної служби "Кельменці" Чернівецького загону. Далі мандрівники планували пішки потрапити в Молдову поза пунктами пропуску", - йдеться у повідомленні.

Група із 24 ухилянтів затримана на Одещині
Група із 24 ухилянтів затримана на Одещині

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дві групи порушників кордону, одній з яких допомагали підлітки, планували перетнути Тису на гумових човнах, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На підході до лінії державного рубежу порушників затримали прикордонники.

Встановлено, що до групи входило 24 чоловіки – мешканці Київської, Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Чернігівської, Вінницької, Запорізької, Хмельницької, Дніпропетровської, Чернівецької та Львівської областей. Кожен з них заплатив за незаконну подорож головним організаторам маршруту по 12 тисяч євро.

Відносно затриманих складені протоколи про адміністративне правопорушення. Наразі встановлюється місце знаходження головних організаторів протиправної схеми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотню ухилянтів хотіли переправити у Молдову: викрито масштабну схему на Одещині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6104) кордон (4807) Одеська область (3273) ухилянти (978)


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Топ коментарі
+12
Деньги им хоть вернули?
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27.06.2024 15:12
+8
він певно мав на увазі приклади із арестовичем, портновим, шевченком, трубіциним
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27.06.2024 15:35
+8
пшик, ти вже 12 000 євро і надувну качку для перепливання Тиси заготовив?
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27.06.2024 15:40
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27.06.2024 15:07 Відповісти
Формувати із таких бігунів будівельні загони.
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27.06.2024 15:11 Відповісти
С тебе першого давай почнемо,чого тут сидиш,штани протираєш
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27.06.2024 15:24 Відповісти
пшик, ти вже 12 000 євро і надувну качку для перепливання Тиси заготовив?
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27.06.2024 15:40 Відповісти
І тебе до них добавить, це їх вибір і нефіг лізти в чуже життя якщо воно тобі чи іншим нічим не напакостило.
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27.06.2024 15:29 Відповісти
Vot pravilna dumka , na fronte etih scikunov apasna puskati . Tut pshiki i trofimovi zakudahtali , naverna s etava stada ...🤔
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27.06.2024 15:35 Відповісти
Ты что шутишь? Это самый лучший мобилизационный ресурс. Здоровые, решительные, инициативные, сообразительные, имеют выносливые, и самое главное имеют склонность к риску - а это личностные качества индивида, связанные с такими чертами характера, как независимость, склонность доминировать, импульсивность, желание достичь успеха.
Только над мотивацией к военной службе надо немного поработать.
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27.06.2024 16:01 Відповісти
Над своєю мотивацію вже попрацював? Чи питання пенсії ніяк не дає часу?
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29.06.2024 21:14 Відповісти
Деньги им хоть вернули?
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27.06.2024 15:12 Відповісти
🤣🤣🤣
Гарний жарт)
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27.06.2024 15:14 Відповісти
кримінал не слабо заробляє на лохах ))))
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27.06.2024 15:41 Відповісти
А чего сразу криминал? Сами пограничники денежку собрали, а потом ещё и задержали 'нарушителей', 'одним выстрелом, двух зайцев"... И бегать за беглецами не надо, ведь сами сказали им куда приходить, где их уже ждали
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27.06.2024 16:01 Відповісти
Кстати, цены такой вот рекламой тоже могут набивать. Погранцы и ТЦК-шники за годы войны станут долларовыми мультимиллионерами.
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28.06.2024 03:32 Відповісти
Вони за місяці стають ними. За роки вони ротшильдами стануть.
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29.06.2024 21:15 Відповісти
Ввєрнулі. Патом даґналі і ішшо раз ввернулі.
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27.06.2024 16:07 Відповісти
Тепер хай подають колективний позов в суд на місцевих розводил за шахрайство в особливо великих розмірах. Перспектива в цьому ділі є.
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28.06.2024 21:25 Відповісти
12 тисяч євро????

Ніфіга собі...
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27.06.2024 15:13 Відповісти
Деньги то такое. Может они жилье и транспорт продали и на последние деньги решили так сказать уехать навсегда. Но какой дурак платит на перед. Не проще ли взять с собой доверенную особу, которая передаст деньги организатору только в случае успеха?
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27.06.2024 15:15 Відповісти
Ні, прикордонники ой, "організатори" так не працюють.
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27.06.2024 15:17 Відповісти
так ці ж типу схеми організувуються зараз усіма кому не ліньки - ТЦКашниками, прикордонниками та ін. Ніхто і не намагається вивезти - головне привезти на місце пакування)
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27.06.2024 15:17 Відповісти
Есть и честные организаторы.
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27.06.2024 15:19 Відповісти
поподробнее, пліз, ми з товаришом майором записуємо
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27.06.2024 15:28 Відповісти
він певно мав на увазі приклади із арестовичем, портновим, шевченком, трубіциним
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27.06.2024 15:35 Відповісти
Не терпиш конкурентів ? Ну воно і не дивно , тільки майорам дозволено було у 2022 гуманітарку прямо на кордоні дерибанити , решта кровосісів уже по тилах крисячила ((
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29.06.2024 22:03 Відповісти
вони цих лохів і організували
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27.06.2024 15:42 Відповісти
завжди в таких випадках говорю
повитягайте в першу чергу
депутатів, їхніх помічників,
синів, родичів чол. статі
всіх посадовців
В НИХ ВЕЛИЧЕЗНИЙ ОБОВ"ЯЗОК ПЕРЕД УКРАЇНОЮ
бо саме з України вони доять мільярди
(і навіть з оцих біженців )
ПОСТАВТЕ на лінії розмежування
і війна скінчиться за 1 сек.
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27.06.2024 15:24 Відповісти
Шкапчик Тищенко.

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27.06.2024 15:34 Відповісти
Рашик, не напрягайся. Этот фейк-сейф уже разоблачили, и настоящего владельца определили.
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27.06.2024 16:12 Відповісти
ВІд заміни сейфа суть не змінюється , чи ти прихильник колі мітбола ?
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29.06.2024 22:04 Відповісти
Таким взводом вже можна було й пограців покласти🤣
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27.06.2024 15:25 Відповісти
Тому у нас ніколи і не буде дозволу на зброю,щоб раби бунт не підняли.Голими руками озброєних до зубів не можливо положити
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27.06.2024 15:36 Відповісти
Da iesli ani bili bi na eta spasobni , tot nibizhali podzhav hvost s strani , a shli na front !
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27.06.2024 15:38 Відповісти
Північна Корея...
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27.06.2024 15:35 Відповісти
лохотронщики скоро будуть формувати цілі поїзди з обласних вокзалів. Лохів відпускати, хай роблять другий і третій заход. а організатори хай хоч декілька відсотків переказуть Мадяру на коптери.
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27.06.2024 15:37 Відповісти
Kakie vidsotki , toka 100 % !!
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27.06.2024 15:39 Відповісти
ТЦКзалізниця)
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27.06.2024 15:50 Відповісти
ніт, навпаки - Uklon-рейси.
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27.06.2024 15:55 Відповісти
"організатори кілька днів збирали в одному з населених пунктів своїх "клієнтів" - наивные, там все кто пришлый только на приграничную попал их местные сбушники срисовывают и в разработку берут, тех кого не срисовали - в доле
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27.06.2024 15:38 Відповісти
Чомусь цих людей багато тут засуджують за їх вибір.Плада бронює себе,мусорів і всі мовчки спостерігають і таких так званих ухилянтів 1млн+.
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27.06.2024 15:47 Відповісти
Тому що половину "осудітєлів " жаба давить що у них 12к євро ніколи не було і не буде , це основний мотив 100% , але при цьому загорнутий у обгортку патріотизму , є ще окрема категорія пенсіонерів -патріотів , половина яких із Європи про патріотизм розповідає , а інша всю рідню туди до десятого коліна спровадила , а самі тут за сторожа залишилися щоб сусіди не "допомогли " з житлом.
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29.06.2024 22:12 Відповісти
МАЯЧНЯ ! Силою не будеш милою.....
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27.06.2024 16:08 Відповісти
А говорят, что оптом дешевле, отымели по полной, а что бы не тратить время сдали погранцам, теперь новую партию собирают
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27.06.2024 17:15 Відповісти
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28.06.2024 03:22 Відповісти
цікаво, сума грошей відома з їх слів, чи вони касові чеки пред'являли?
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28.06.2024 07:32 Відповісти
Не можеш визначитися чи часом сам не переплатив ? ))
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29.06.2024 22:13 Відповісти
написати в новинах можна будь-яку суму, це як анонс подорожання для бажаючих дременути поза межі
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30.06.2024 00:50 Відповісти
За разворованные во время войны деньги, можно было бы нанять немало подразделений наёмников.
Они могли бы эффективно и профессионально воевать.
Но власть деньги разворовывает, а умирать посылает бесплатных холопов...
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29.06.2024 20:34 Відповісти
Ти сам із холопів чи з найманців що так впевнено розповідаєш про тарифні плани , чи просто руцкій і тому " в тємі " ?
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29.06.2024 22:15 Відповісти
 
 